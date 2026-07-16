Německo se chystá kriminalizovat popírání existence Izraele. Zároveň ale odmítá uznat Palestinu
16. 7. 2026
Navrhovaný zákon by mohl vést k pětiletému vězení, a to navzdory varováním, že porušuje svobodu projevu.
Horní komora německého parlamentu podpořila zákon, na jehož základě by mohly být uvězněny osoby popírající právo Izraele na existenci, a to i přesto, že Berlín odmítá uznat palestinský stát a zintenzivňuje zásahy proti propalestinskému aktivismu.
Bundesrat v pátek schválil návrh předložený spolkovou zemí Hesensko. Očekává se, že Bundestag, dolní komora parlamentu, se jím bude zabývat po letní přestávce, píše na webu Middle East Eye Elis Gjevori.
Podle návrhu zákona by každému, kdo veřejně popírá právo Izraele na existenci nebo vyzývá ke zrušení tohoto státu, hrozilo až pět let vězení nebo finanční pokuta.
Tento návrh by Izraeli poskytl právní ochranu, kterou Německo Palestině neposkytuje. Berlín již dlouho odmítá uznat palestinskou státnost. Pokračuje v dodávkách zbraní Izraeli během jeho genocidy v Gaze a udržuje obchodní vztahy navzdory izraelskému systému apartheidu a zrychlujícímu se etnickému čištění na okupovaném Západním břehu.
Německo rovněž omezilo demonstrace, konference a kulturní akce podporující práva Palestinců.
Odborníci OSN varovali v říjnu loňského roku, že německé úřady se podílejí na pokračujícím „potlačování“ aktivismu na podporu Palestiny.
Čtyři zvláštní zpravodajové a dva nezávislí právní experti uvedli, že Německo „kriminalizuje, trestá a potlačuje legitimní aktivismus na podporu Palestiny“.
Uvedli, že demonstranti vznesli „legitimní“ požadavky, včetně výzev k „zastavení vývozu zbraní do Izraele, ukončení genocidy a nelegální izraelské okupace, zajištění přístupu humanitární pomoci do Gazy, uznání Státu Palestina a vyvození odpovědnosti“ za mezinárodní zločiny.
Výzkumná služba Spolkového sněmu varovala, že návrh Hesenska by pravděpodobně porušoval německou ústavu.
V posudku dokončeném v květnu uvedla, že zákon by mohl vytvořit „zvláštní právo proti konkrétnímu názoru“ a být v rozporu se svobodou projevu podle článku 5 Základního zákona.
„Jak popření práva Státu Izrael na existenci, tak výzva k jeho zničení pravděpodobně představují subjektivní hodnotové soudy,“ uvádí se ve zprávě.
Dále se v ní uvádí, že rozšíření úzké ústavní výjimky týkající se nacistické propagandy na projevy o Izraeli by bylo „obtížně ospravedlnitelné“.
„Pokud by to nebylo možné, porušení svobody projevu by nebylo ústavně odůvodněné.“
Proti tomuto opatření se postavila také organizace Amnesty International.
„Ochrana židovského života má zvláštní význam – tato iniciativa však masivně ohrožuje svobodu projevu,“ uvedla.
Poslanec Levicové strany Luke Hoß označil návrh za „zjevně protiústavní“ symbolickou politiku, která by boj proti antisemitismu spíše oslabila, než posílila.
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