Mrazení v zátylku
16. 7. 2026 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 2 minuty
Když jsem nastupoval na jeho původní místo mistra do stavební buňky na okraji zabahněného manipuláku a trávil s ním nějaký čas, měl jsem možnost ho poznat trochu blíž.
V buňce – jeho původní základně – bylo v létě klidně i 30°C a v zimě často jen lehce nad nulou, i když tam z posledních sil běžely už dávno odepsané obstarožní akumulačky.
Všude, kromě pracovního stolu a malého regálu na šanony byly kytky – desítky, možná stovka pokojových květin v květináčích, na zakořenění v zavařovačkách, zkrátka na všechny způsoby.
Ekolog amatér. Když se z té zelené „závěje“, kde byste nikoho nehledali, vynořil, skoro jste se lekli.
Na zdi visela kytara, která nejspíš někdy hrála, teď jí ale chyběla nejmíň polovina strun. Na stole ležel rozebraný mini-tranzistorák a z něho se linula Svobodná Evropa. Nic jiného tam asi ani naladit nešlo, protože nějak nebylo čím.
Ta „střeva“ vypadala jako poctivý elektrošrot. Když mi se slzou v oku předával klíče od buňky dal mi rady do života: „Až Ti bude nejhůř poslouchej Slávu Volnýho a zalejvej kytky. Všechno Ti prominu, mrtvou kytku ne.“ Ještě dlužno dodat, že byl kdysi jako student odejit z dřevařské VŠ a hlavně, že nebyl zlej na lidi.
Tak tenhle, jak vidno vcelku renesanční člověk, jak tak pravidelně korzoval po pracovišti a tu rozprávěl s lidmi, tu naháněl plnění plánu, občas přinesl něco dobrého – často jako by jen tak pro sebe procedil mezi zuby (ale slyšet to bylo):
„To už fakt není možný. To už se musí posrat.“ (Soudím, že sama citace vulgarismu není vulgarismem :-) Tahle jeho gruntovní myšlenka, zdá se, prochází časem.
166
Diskuse