Jak Británie likviduje své univerzity
15. 7. 2026
Humanitní obory patří mezi studijní programy, které „zanikají“ kvůli finančním potížím britských univerzit
Odborníci se obávají nárůstu „vzdělávacích mrtvých zón“ a sociální nehybnosti, za jeden rok bylo v Británii zrušeno 4 000 akademických míst
Tisíce propouštění na univerzitách v oborech humanitních a společenských věd vedou k rozsáhlým „mrtvým zónám“ pro studium jazyků, klasických studií a teologie, varuje Britská akademie.
Finanční situace univerzit je natolik nejistá, že k propouštění dochází i v oborech podnikání, práva a angličtiny – tedy v oborech považovaných za strategicky důležité a tradičně oblíbené.
Analýza nejnovějších oficiálních údajů, kterou akademie provedla, ukazuje, že jen za jeden rok bylo zrušeno téměř 4 000 akademických míst v oborech společenských věd, humanitních věd a umění. V období 12 měsíců do prosince 2024 zaniklo necelých 3 000 pracovních míst ve společenských vědách, 820 v humanitních vědách a 240 v oborech umění.
Všechny kromě 110 se nacházely na univerzitách, které nepatří do exkluzivní skupiny univerzit v tzv. Russell Group, což omezuje výběr studentů a potenciálně prohlubuje nerovnosti.
Hetan Shah, výkonný ředitel Britské akademie, uvedl: „Nejde jen o krizi vysokoškolského vzdělávání – jde o krizi sociální mobility, kariér mladých lidí, dovedností, na nichž závisí naše ekonomika, a příležitostí dostupných v komunitách po celém Spojeném království.
„Univerzity jsou již řadu let nuceny omezovat obory v rámci humanitních, společenských a uměleckých oborů, ale nejnovější údaje ukazují, že se tento problém nyní rozšiřuje i na obory jako angličtina a podnikání a stále více postihuje i univerzity patřící do skupiny Russell Group.“
Obory s největším snížením počtu zaměstnanců byly sociální práce (-9 %), angličtina a klasická filologie (oba -8 %), antropologie (-7 %) a lingvistika (-6 %).
Odborníci varovali, že nejvíce akademických míst zaniklo v oboru podnikání a managementu (který zahrnuje také účetnictví, finance, pohostinství a cestovní ruch, řízení lidských zdrojů a marketing), kde došlo k zrušení 930 pracovních míst, což představuje pokles o 5 % za jediný rok.
V oborech pedagogika a sociální práce došlo dohromady k téměř 1 000 zrušených pracovních míst, v angličtině k 440, v médiích a žurnalistice k 235, v divadelních uměních k 230, v jazycích k 225 a v právu k 215.
Analýza Britské akademie rovněž zjistila, že se zhoršují regionální rozdíly a že na méně selektivních univerzitách je nyní prakticky nemožné získat přístup k některým oborům.
Studenti s nižšími předpokládanými známkami nemohou v mnoha částech Spojeného království studovat teologii, zatímco klasická filologie není dostupná mimo univerzity Russell Group v severní a jihozápadní Anglii.
V jihozápadní, severní a východní Anglii a v East Midlands je velmi málo jazykových oborů s podprůměrnými vstupními požadavky. Analýza zjistila, že propouštění jazykových pedagogů a rušení oborů se soustředilo v jihovýchodní Anglii.
Vzhledem k navrhovanému zrušení více než 1 000 pracovních míst na univerzitách Russell Group, včetně Exeteru, Nottinghamu, Edinburghu a Glasgowa, se tyto „studené oblasti“ budou jen rozšiřovat.
„Univerzity budou hrát klíčovou roli při naplňování ambicí našeho nového premiéra v oblasti regionálního růstu, ale procházejí závažnou finanční krizí,“ uvedl Shah.
„Výsledkem jsou větší nerovnosti, méně příležitostí pro studenty a postupné oslabování špičkového výzkumu, na němž závisí naše ekonomika, demokracie i globální postavení.
„Zvoní poplašné zvony a tvůrci politik by měli tyto závěry brát jako varovný signál, než dojde k trvalejším škodám.“
Justine Greeningová, bývalá konzervativní ministryně školství, která během svého působení ve funkci učinila sociální mobilitu ve vzdělávání svou prioritou, uvedla: „Pro sociální mobilitu je zásadní, aby byla široká škála vysokoškolských oborů přístupná studentům z nejrůznějších sociálních vrstev, zejména pro studenty, kteří nyní kvůli tlakům spojeným s životními náklady zůstávají při studiu blíže domovu.
„I když studijní obory reagují na měnící se poptávku studentů, univerzity musí skutečně dbát na to, aby škrty neměly negativní dopad na možnosti výběru pro studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.“
Jo Grady, generální tajemnice odborového svazu University and College Union, uvedla: „Humanitní obory jsou po celé zemi rušeny vedením univerzit a nyní se rychle řítíme k situaci, kdy akademické instituce, jak je známe po staletí, přestanou existovat. Jaký to je odkaz pro vládu, která má zvrátit národní úpadek?
Zoufale potřebujeme, aby nový premiér zaujal odlišný přístup a představil nouzový záchranný balíček, který zastaví agónii velkých britských univerzit.“
Vivienne Sternová, výkonná ředitelka organizace Universities UK, která zastupuje 142 institucí, uvedla, že finanční tlaky nutí univerzity k těžkým rozhodnutím.
Dodala však: „Měli bychom se společně obávat poklesu počtu absolventů humanitních oborů a mezer ve znalostech, které tím vznikají. V éře umělé inteligence budeme v budoucnu více, nikoli méně, oceňovat porozumění tomu, jak lidé myslí a jednají.“
Zdroj v angličtině ZDE
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