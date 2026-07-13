Údaje naznačují, že červnová vlna veder si v Anglii a Walesu vyžádala až 440 obětí denně. V Česku žádné údaje nejsou k dispozici
13. 7. 2026
Extrémní teploty v květnu a červnu vedly celkem k asi 2 700 úmrtím, přičemž klimatická krize přispěla ke zvýšení teplot o 3 °C až 4 °C
Vlna veder, která v červnu zasáhla Anglii a Wales, si podle odhadů vědců během svého třídenního vrcholu vyžádala asi 440 obětí denně. Během celé červnové vlny veder, včetně té květnové, předčasně zemřelo asi 2 700 lidí.
Tato data jasně ilustrují nebezpečí extrémních veder, která jsou ještě umocněna klimatickou krizí. Podle analýzy by více než 40 % postižených lidí nezemřelo, kdyby nedošlo k dosavadnímu globálnímu oteplení o 1,4 °C způsobenému lidskou činností. Pro srovnání: podle britských vládních statistik zemřou každý den přibližně čtyři lidé v důsledku dopravních nehod a asi 35 lidí denně kvůli užívání alkoholu a drog.
Extrémní teploty se budou zhoršovat, protože pokračující spalování fosilních paliv vypouští znečištění do atmosféry, což podle odborníků činí snížení emisí a opatření na ochranu lidí před globálním oteplováním naléhavými.
„Jsou to velká čísla a nechceme, aby umíralo tolik lidí,“ uvedla dr. Clair Barnesová z Imperial College London, která analýzu vedla. „Dostali jsme se do bodu, kdy je vedro tak extrémní, že nemůžeme jinak než uznat jeho dopady.“
Vrchol červnové vlny veder vyústil v bezprecedentní tři po sobě jdoucí dny rudých výstrah ze strany Britské agentury pro zdravotní bezpečnost (UK Health Security Agency) a Meteorologického úřadu (Met Office), které varovaly před ohrožením života všech, ačkoli nejvíce ohroženi vysokými teplotami a vlhkostí jsou mladí, starší lidé a osoby s chronickými onemocněními.
UKHSA již dříve zjistila, že v Británii zemřelo v důsledku letních vln veder v letech 2020 až 2024 více než 10 000 lidí. Výbor pro změnu klimatu již více než deset let varuje, že plány Spojeného království na ochranu obyvatel před rychle se zhoršujícím extrémním počasím jsou nedostatečné.
Červnová vlna veder byla nejrozsáhlejší a nejintenzivnější, jaká kdy byla v Evropě zaznamenána, a odhaduje se, že si vyžádala více než 20 000 životů. V Německu, kde byla naměřena rekordní teplota 41,7 °C, podle předběžných vládních údajů zemřelo téměř 5 500 lidí. Vážně postiženy byly také školy, nemocnice a doprava.
„Doufejme, že už samotný rozsah těchto čísel lidem skutečně ukáže, že se jedná o něco, čeho se musíme obávat a na co se musíme připravit,“ řekl Barnes. „Můžeme zabránit dalšímu zhoršování situace přechodem k nulovým emisím, protože to není politický cíl, ale cíl založený na fyzikálních principech. Pokud přestaneme přidávat skleníkové plyny, zastavíme oteplování a zabráníme dalšímu zhoršování těchto vln veder.“
Dr. Mark McCarthy z Met Office, který je členem analytického týmu, uvedl, že rok 2026 byl „výjimečný díky dvěma vlnám veder na začátku sezóny v květnu a červnu – ty překonaly všechny dosavadní rekordy“. Během květnové vlny veder byla v západním Londýně zaznamenána maximální teplota 35,1 °C a tři po sobě jdoucí dny s rekordními červnovými teplotami vyvrcholily naměřenou hodnotou přes 37 °C ve Východní Anglii. Klimatická změna k tomu přispěla 3 °C až 4 °C, uvedli vědci.
„Víme, že klimatická změna způsobená člověkem vede k častějším a intenzivnějším vlnám veder, a to jak globálně, tak tady ve Velké Británii,“ řekl McCarthy. „Extrémně vysoké teploty ve Velké Británii také stoupají mnohem rychleji než průměrná teplota.“ Příští léto může být kvůli výraznému jevu El Niño ještě horší.
Denis Fernando z organizace Friends of the Earth řekl: „Je to národní skandál, že Spojené království zůstává tak nebezpečně nepřipravené.“
Profesorka Emma Howard Boydová z London School of Economics a předsedkyně Komise pro rizika spojená s horkem uvedla: „Zvláště alarmující je, že tyto údaje, které pokrývají pouze první polovinu léta, se již blíží počtu obětí zaznamenaným při rekordním horku v roce 2022 … Vláda si nemůže dovolit považovat tato čísla za výjimku – jsou varováním před klimatem, ve kterém nyní žijeme.“
Analýza odhaduje, že během květnové vlny veder, která trvala od 21. do 29. května 2026, zemřelo 550 lidí v důsledku příčin souvisejících s horkem. Téměř 60 % z těchto úmrtí bylo způsobeno nadměrným horkem vyvolaným klimatickou krizí.
Studie dále uvádí, že mezi 18. a 28. červnem, tedy v období zahrnujícím vrchol vlny veder ve dnech 24.–26. června, došlo k přibližně 2 200 úmrtím v důsledku horka. Přibližně 38 % z nich bylo přičítáno globálnímu oteplování, které je důsledkem nadměrného tepla způsobeného klimatickou krizí.
„V červnu je tento podíl nižší,“ uvedl Barnes, „především proto, že teploty byly tak extrémní, že i bez dodatečného vlivu oteplování způsobeného člověkem by nadměrná úmrtnost související s horkem byla velmi vysoká.“
Analýza využila recenzované metody k analýze meteorologických dat a klimatických modelů s cílem určit dopad klimatické krize na vlny veder. Následně využila publikované výzkumy, které podrobně kvantifikují souvislost mezi horkem a denní úmrtností v celé Anglii a Walesu.
To umožnilo odhadnout počet úmrtí způsobených horkem v dnešním přehřátém světě a také to, kolika z nich by se dalo zabránit v hypotetickém chladnějším světě bez globálního oteplování. Odhady úmrtí z předchozích výzkumů se velmi dobře shodují s oficiálními údaji, jejichž sestavení na základě úmrtních listů trvá měsíce.
Počet zaznamenaných úmrtí představuje „nadměrnou úmrtnost“ ze všech příčin, tj. dodatečná úmrtí nad rámec běžné úrovně pro dané roční období, a zahrnuje infarkty a další zdravotní nouzové stavy vyvolané horkem. Zaměřit se pouze na horko zaznamenané jako přímou příčinu úmrtí „by bylo jen špičkou ledovce“, uvedl dr. Ross Thompson z UKHSA. „To skutečně podceňuje celkovou zátěž způsobenou horkem.“
Spojené království již mnoho let vede podrobné záznamy o úmrtích a klimatu, což umožňuje vyhodnocovat úmrtí způsobená horkem. V mnoha zemích, včetně těch, které jsou rostoucími teplotami zasaženy nejvíce, však takové analýzy provést nelze. Nicméně konzervativní odhad globálního počtu úmrtí způsobených horkem, který v roce 2025 provedli lékařští odborníci, dospěl k závěru, že rostoucí horko zabíjí v průměru jednu osobu za minutu po celém světě.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse