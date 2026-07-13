V Itálii byla odhalena síť špehující zbraně pro Ukrajinu
13. 7. 2026
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V Itálii policisté odhalili údajnou špionážní síť Ruské federace, která shromažďovala informace o západních protiletadlových systémech pro Ukrajinu.
Vyšetřování tvrdí, že důstojník ruské vojenské rozvědky (GRU) Michail Astakov, který pracoval jako vojenský atašé na ruském velvyslanectví v Římě, získal utajované informace od informátorů v italské armádě prostřednictvím bývalého zaměstnance italských speciálních služeb Gavina Pirase.
Piras za peníze najímal zdroje, které předávaly data o západních zbraňových systémech, jež partneři dodávají na Ukrajinu. Za každý balíček informací údajně ruská strana zaplatila 4 tisíce €.
Podle mediálních zpráv se Rusko zejména zajímalo o charakteristiky a pravděpodobné slabiny protiletadlových systémů SAMP/T, které Itálie a Francie dodaly na Ukrajinu, stejně jako o slibný systém protivzdušné obrany Michelangelo Dome, který vyvinula italská společnost Leonardo. Jeho testy jsou na Ukrajině naplánovány na listopad.
Kromě toho se ruská rozvědka snažila získat informace o raketách CAMM-ER, italských plánech na nákup střel Storm Shadow, obranných programech Evropské unie a NATO, pomoci Ukrajině při vývoji střel dlouhého doletu a dalších vojenské události.
Po Pirasově zatčení jeho právník uvedl, že Rusku nepředal utajované informace.
Mezitím italská vláda oznámila vyhoštění dvou ruských vojenských atašé, kteří pracovali na ruské ambasádě v Římě, včetně Astakova. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že Moskva nadále používá proti Západu metody hybridní války a označil to za nepřijatelné zasahování do národní bezpečnosti země.
Zdroj v angličtině: ZDE
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