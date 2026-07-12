Anglická policie zatkla jiného mladíka v souvislosti s vraždou ultrapravicové političky
12. 7. 2026
28letý muž zatčen v souvislosti s vraždou bývalé poslankyně Ann Widdecombeové
Podezřelý byl zadržen v Jižním Yorkshiru poté, co byla bývalá politička ve čtvrtek nalezena mrtvá ve svém domě v Devonu
Podle policie byl zatčen 28letý muž podezřelý z vraždy Ann Widdecombeové.
Podezřelý, který je bělošským britským občanem, byl v sobotu večer zatčen na adrese v oblasti Jižního Yorkshiru a je v policejní vazbě.
Policie Devonu a Cornwallu uvedla: „Podporovaly nás protiteroristické jednotky severovýchodní Anglie a policie Jižního Yorkshiru, které provedly zatčení jménem policie Devonu a Cornwallu. V tuto chvíli stále neexistují žádné informace, které by naznačovaly, že se jedná o incident související s terorismem, a jako policejní sbor si zachováváme primární pravomoc při vyšetřování.“
Dříve policie uvedla, že Widdecombeová mohla být ve svém domě mrtvá již téměř 24 hodin předtím, než bylo její tělo objeveno.
Policisté uvedli, že vycházejí z předpokladu, že k útoku na 78letou bývalou političku došlo ve středu kolem 12:30.
Záchranná služba nalezla tělo Widdecombeové v jejím bungalovu v Haytoru v Devonu ve čtvrtek v 11:40.
26letý muž, který byl v pátek v Newton Abbottu zadržen v souvislosti s vyšetřováním, byl v sobotu brzy ráno propuštěn bez vznesení obvinění a již není předmětem vyšetřování.
Zástupce policejního náčelníka Matt Longman z policie v Devonu a Cornwallu uvedl, že smrt Widdecombové je vyšetřována jako podezřelá, ale policie se nedomnívá, že by existovalo širší riziko pro veřejnost.
Řekl: „Naše vyšetřování v souvislosti s podezřelým, jde o bělocha, postupuje rychlým tempem.
„Chtěl bych vyzvat kohokoli, kdo by mohl mít informace o tomto incidentu, ať už se zdají jakkoli bezvýznamné, aby se nám ozval a promluvil s námi.
„Naší prioritou zůstává identifikace odpovědných osob a zajištění toho, aby byly důkladně prošetřeny všechny dostupné důkazy.
„Detektivové v rámci probíhajícího vyšetřování nadále provádějí četná šetření a my jsme i nadále odhodláni objasnit všechny okolnosti tohoto incidentu.“
V sobotu kolem 18:00 policie uvedla, že v tuto chvíli nebude zveřejňovat žádné další informace.
Longman řekl: „V tuto chvíli jsme se aktivně rozhodli nezveřejňovat další informace, včetně popisů případných podezřelých nebo záznamů z kamerového systému.
„Předčasné zveřejnění takových informací by mohlo ohrozit probíhající vyšetřování a zmařit budoucí vyšetřovací možnosti.
„Rozhodnutí nezveřejňovat v tuto chvíli další podrobnosti vychází z operativních důvodů. Informace zveřejníme, až to bude vhodné a nezbytné pro podporu vyšetřování.
„Chtěl bych veřejnost znovu požádat, aby prosím nespekulovala na sociálních sítích.“
Policie v pátek uvedla, že smrt Widdecombeové není vyšetřována jako teroristický čin a že neexistují žádné informace naznačující, že by se jednalo o politicky motivovaný zločin.
„Chtěl bych požádat lidi, aby nespekulovali o tom, co se mohlo stát, zejména na sociálních sítích,“ řekl Longman. „To je nejen potenciálně škodlivé pro naše vyšetřování, ale také hluboce zarmucující pro rodinu a přátele slečny Widdecombeové.
„Rodina rovněž požádala o respektování svého soukromí, zatímco se vyrovnává s tím, co se stalo.
„Zřídili jsme veřejný portál pro závažné incidenty, kam nám lze zasílat informace, fotografie nebo videozáznamy. Najdete jej na našich webových stránkách. Informace lze také předat anonymně nezávislé charitativní organizaci Crimestoppers.“
Policie sestavila časovou osu posledních pohybů Widdecombeové s pomocí informací od televizních producentů.
Bývalá konzervativní ministryně, která se později stala členkou ultrapravicové strany Reform UK, se naposledy objevila v televizi ve středu krátce po 8. hodině ráno v pořadu TalkTV.
Ocenila rozhodnutí Nigela Farageho vyvolat doplňovací volby ve svém volebním obvodu Clacton jako „právě ten druh rozhodování, který je u vůdce země zapotřebí“.
ITV News uvedly, že Widdecombeová poté hovořila s asistentem pořadu Matta Allwrighta na Channel 5 před rozhovorem naplánovaným na 13:00.
Poslední zpráva, kterou Widdecombeová zaslala tomuto zaměstnanci, byla údajně odeslána ve 12:19. Ve 12:48 se asistent spojil s Widdecombeovou, aby ji požádal o připojení se k pořadu přes Zoom, ale nedostal žádnou reakci.
Vedení Channel 5 údajně kontaktovalo Widdecombeové agenta poté, co zůstaly bez odpovědi další zprávy a telefonáty. Producenti byli údajně znepokojeni, protože pro Widdecombeovou, pravidelnou účastnici diskusního pořadu, bylo netypické, že nereagovala.
V sobotu pokračovaly projevy úcty k Widdecombeové. Její řidič Peter Horrell o ní řekl, že byla „skvělá dáma“, která byla „velmi vtipná“.
Na otázku novinářů, zda Widdecombeová někdy vyjádřila obavy o svou bezpečnost, Horrell odpověděl: „Ani ne, zdálo se, že je docela šťastná, když tu nahoře žije sama. Člověk to nikdy nečeká, že? No, já rozhodně ne.“
Christine Maloneyová řekla, že ji smrt sousedky šokovala.
„To se nemělo stát, je to strašné,“ řekla. „Každý ví, že to je její dům, možná v tom je ten problém?“
Další obyvatelka, Alison Gilbertová, řekla: „Byla to milá žena, opravdu milá žena, a měla skvělý smysl pro humor. Je to krásná čtvrť, kde se bavíte s cizími lidmi.
„Všichni ji vnímali jako dost tvrdohlavou političku, ale pro nás byla prostě jen součástí naší komunity.“
Widdecombeová spolužák z Oxfordu a bývalý poslanec Gyles Brandreth řekl: „Seznámili jsme se, když nám bylo oběma 19, a zůstali jsme přáteli, protože byla zábavná a laskavá, i když jste s ní ostře nesouhlasili.“
Widdecombeová, otevřeně se hlásící ke katolické víře, která se stavěla proti potratům a sňatkům osob stejného pohlaví, odešla z Dolní sněmovny v roce 2010 poté, co 23 let zastávala funkci poslankyně za Maidstone.
Později se objevila v pořadu BBC Strictly Come Dancing (česká verze je Tančí celá rodina), kde si získala širokou oblibu veřejnosti, když se dostala do semifinále.
V roce 2019 přešla do Farageovy ultrapravicové strany Brexit a stala se europoslankyní za jihozápadní Anglii ještě předtím, než Spojené království v roce 2020 opustilo EU. Později se připojila k její nástupnické straně Reform a stala se její mluvčí pro imigraci (strana Reform UK je ostře proti imigraci) a spravedlnost.
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