Průměrná hladina testosteronu u mužů se za posledních 50 let snížila na polovinu, konstatují vědci
8. 7. 2026
Exkluzivně: Vědci varují před „závažnou krizí v oblasti mužského reprodukčního zdraví“, k níž částečně přispívá obezita a cukrovka
Průměrná hladina testosteronu u mužů se za posledních 50 let snížila na polovinu, konstatují vědci, podle nichž společnost čelí krizi mužské plodnosti.
Celková hladina testosteronu u mužů klesla mezi lety 1972 a 2019 o 54 %, jak vyplývá z údajů představených v úterý na výročním zasedání Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii v Londýně.
Očekává se, že svou roli v tom hraje rostoucí výskyt obezity a cukrovky, ale tým, který za touto studií stojí, naznačuje, že faktory životního prostředí, jako jsou chemické látky narušující endokrinní systém – které se vyskytují v různých domácích předmětech – a globální oteplování, by také mohly být příčinou tohoto zjevně výrazného poklesu.
„Domnívám se, že čelíme závažné krizi v oblasti reprodukčního zdraví mužů, které se v současné době nevěnuje dostatečná pozornost,“ uvedl prof. Hagai Levine z Fakulty veřejného zdraví a komunitní medicíny Hebrejské univerzity – Hadassah Braun v Izraeli.
„V tomto časovém období jsme zaznamenali pokles celkové hladiny testosteronu o více než 50 %,“ uvedl. „To odpovídá poklesu o více než 1 % ročně, nejedná se tedy o náhodu ani o statistickou chybu. Jde o velmi výrazný trend.“
Tyto poznatky budou považovány za významný příspěvek k široké debatě o tom, zda mužská plodnost klesá a proč. Předchozí práce stejného týmu, která dospěla k závěru, že počet spermií za posledních 40 let prudce poklesl, upoutala pozornost veřejnosti, přičemž americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. nedávno popsal pokles mužské plodnosti jako „existenciální problém“.
Vědecká komunita však k těmto tvrzením zaujímá rozporuplné postoje. Prof. Channa Jayasena z Imperial College London, konzultant v oboru reprodukční endokrinologie, uvedl, že nejnovější pozorování týkající se testosteronu by měla sloužit jako „důležitá konfrontace s realitou“.
„Skutečnost, že tyto studie byly prováděny v několika historických obdobích, mě skutečně přesvědčila,“ řekl. „Opravdu si myslím, že reprodukční zdraví mužů upadá a zdá se, že k tomuto úpadku dochází již delší dobu.“
Vztah mezi mužským testosteronem a zdravím je obousměrný a komplexní. Testosteron reguluje tvorbu spermií, sexuální touhu, pomáhá budovat svalovou hmotu a kostní hustotu a hraje roli v náladě, energetické hladině a metabolismu. Zdravotní faktory, jako je obezita – při které nadměrný tělesný tuk zvyšuje přeměnu testosteronu na estrogen – mohou vést ke snížení hladiny testosteronu. Probíhá také významná lékařská debata o užívání testosteronových doplňků, které mohou – v rozporu s intuicí – potlačovat tvorbu spermií.
„Reprodukční zdraví je velmi důležitým ukazatelem celkového zdravotního stavu,“ uvedl Levine. „Žijeme v prostředí, které není pro naše zdraví ideální, a to jak z hlediska vystavení chemickým látkám, tak z hlediska klimatu a zdravého životního stylu.“
Metaanalýza spojila šest předchozích longitudinálních studií sledujících hladinu testosteronu, z nichž každá zahrnovala alespoň tři časové body. Dohromady zahrnovaly údaje od 118 593 osob z Izraele, USA, Brazílie, Finska a Dánska z let 1972 až 2019.
Každá ze studií samostatně zjistila pokles hladiny testosteronu a po sloučení dat byl celkový pokles odhadnut na 54 %, přičemž se zdá, že se tento pokles po roce 2000 zrychlil.
Jednotlivé studie zohledňovaly věk, je však možné, že výsledky mohly ovlivnit rušivé faktory, jako jsou rozdíly v průměrném věku mezi jednotlivými kohortami. Nebyla zohledněna ani obezita, o které je známo, že silně koreluje s nízkou hladinou testosteronu.
Méně jasné je, které faktory životního prostředí by mohly hrát roli, protože studie týkající se znečištění ovzduší a chemických látek narušujících endokrinní systém přinášejí často nejednotné výsledky. Vzhledem k nejistým důkazům by podle Levina měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti.
„Úroveň jistoty, kterou potřebujeme, není 95 %,“ řekl. „Měli bychom najít lepší způsoby, jak zabránit vystavení široké veřejnosti nebezpečným chemikáliím. A v současné době to neděláme dostatečně dobře.“
Profesor Allan Pacey, profesor andrologie na Univerzitě v Manchesteru, který se na této práci nepodílel, uvedl, že obavy ohledně tvrzení, že muži mají nízkou hladinu testosteronu, vyvolává rostoucí propagace doplňků s testosteronem na sociálních médiích.
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