Moskva obvinila baltské země z příprav na hromadné deportace rusky mluvících
8. 7. 2026
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Úřady baltských zemí "se připravují na hromadné deportace rusky mluvících obyvatel", uvedl Grigorij Lukjancev, ředitel Odboru multilaterální spolupráce v oblasti lidských práv ruského ministerstva zahraničí.
"Pobaltské státy se otevřeně připravují na masové deportace rusky mluvících obyvatel, zřejmě doufají, že tímto způsobem konečně vyřeší 'ruskou otázku'," řekl Lukjancev při prezentaci zprávy o situaci lidských práv v jednotlivých zemích.
Předtím ruské ministerstvo zahraničí oznámilo záměr odvolat se k Mezinárodnímu soudnímu dvoru kvůli "systematickému porušování" práv etnických Rusů v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Ministerstvo poznamenalo, že úřady baltských zemí "zakazují" používání ruštiny, "přepisují historii" a vedou "represivní politiku represe a zastrašování". "Všechny pokusy řešit rozdíly jednáními jsou marné. V tomto ohledu budeme samozřejmě muset naše nároky převést na soud," uvedl zástupce ministerstva zahraničí.
Dříve Státní duma také obvinila baltské země z porušení slibu zajistit spravedlivé životní podmínky ruské populaci po odchodu ze SSSR. Konstantin Zatulin, místopředseda Výboru dolní komory pro záležitosti SNS a vztahy s krajany, poznamenal, že od samého počátku nezávislé republiky zaváděly pojem "neobčané". Podle jeho odhadů tvoří lidé s tímto statusem 30 % populace Estonska a 40 % Lotyšska.
Na konci května Vladimir Putin podepsal zákon, který mu umožňuje použít vojsko k "ochraně občanů Ruské federace" v případě "jejich zatčení, zadržení, trestního a jiného stíhání v zahraničí". Příslušné změny byly provedeny ve federálních zákonech "O občanství" a "O obraně". Ruské úřady se rozhodly rozšířit Putinovy pravomoci pro použití armády v zahraničí po sérii varování od předních států NATO, že Kreml se připravuje na válku s jednou nebo více evropskými zeměmi.
Zejména šéf německé rozvědky BND varoval před rizikem ruské provokace v baltských zemích a způsob anexe Krymu a dánská rozvědka uvedla, že Rusko je schopno zahájit rozsáhlou válku v Evropě během pěti let. Americké zpravodajské služby varovaly v březnu 2026, že Putin by mohl usilovat o "úmyslnou eskalaci" konfliktu na Ukrajině, až po přímý střet s NATO, včetně hrozby použití jaderných zbraní.
Podle analytiků Amerického institutu pro studium války (ISW) je Rusko v "nulté fázi" příprav na konflikt se Severoatlantickou aliancí: vojenské okruhy se obnovují, na hranici s Finskem vznikají základny a v Evropě jsou zaznamenávány sabotáže, rušení GPS a další incidenty.
Zdroj v ruštině: ZDE
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