Mohou Indie a Evropa vyrábět solární energii bez Číny?
8. 7. 2026
V prosinci 2025 Itálie schválila více než 1,1 gigawattu solární kapacity pro 88 projektů v první aukci v zemi, která byla omezena výhradně na projekty bez čínského vybavení.
Vítězné nabídky činily průměrně 66,38 € (75,80 $) za megawatthodinu, což je o 17 % více než cena stanovená v neomezené aukci obnovitelných zdrojů v roce 2025, podle údajů italské agentury pro elektrické služby GSE.
Byla to záměrná prémie placená za nákup solárního hardwaru odkudkoli jinud než z Číny. Ale protože více než 90 % solárních modulů instalovaných v Evropské unii je stále dováženo z Číny, aukce odhalila, jak křehké jsou evropské alternativy.
Čína stále vyrábí více než 80 % světových solárních komponent a dominuje ve všech fázích hodnotového řetězce od polysilikonu až po hotové moduly. Tento rozsah přinesl světu cenově dostupné panely, ale zároveň za sebou zanechal vlády v Bruselu a Novém Dillí stále více znepokojené z toho, že se musí tak silně spoléhat na jediného dodavatele.
"Čína je přítomna téměř ve všech globálních solárních dodavatelských řetězcích," řekl Ajay Srivastava, zakladatel Global Trade Research Initiative, pro DW. Dokonce i panely montované v Indii nebo Vietnamu obvykle spoléhají na čínské články, wafery nebo polysilikon výše v řetězci.
Indický výrobní tlak
Proměna Indie z kupce ve výrobce byla alespoň na papíře rychlá. Výrobní kapacita solárních fotovoltaických (PV) modulů v zemi dosáhla na začátku roku 2026 172 gigawattů (GW), zatímco kapacita článků se téměř ztrojnásobila na 30 GW.
Tento posun byl z velké části motivován politikou.
Sanjay Varghese, vedoucí pracovník indické firmy ReNew, to připsal vládnímu úsilí "Make in India" — clům a necelním bariérám, jako je Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), podpořeným přibližně 2,5 miliardy dolarů programem Production-Linked Incentive (PLI).
"Před pěti lety byly všechny solární moduly instalované v Indii dováženy z Číny," řekl Varghese. "Ale dnes jsou všechny moduly a asi 50 % článků používaných v Indii vyráběny v Indii."
Varghese doufá, že celý hodnotový řetězec od modulů, článků, waferů, ingotů a polysilikonu až po metalurgický křemík se stane domácím během pěti až sedmi let.
Dries Acke, generální ředitel SolarPower Europe, popsal, že kapacita Indie již převyšuje její vlastní poptávku. "To jasně znamená, že budete mít zemi, která hledá exportní příležitosti," řekl Acke.
Kde leží hranice
Analytici však také varovali před přeceňováním připravenosti Indie nahradit Čínu.
Jochen Rentsch, vedoucí přenosu technologií ve Fraunhoferově institutu pro solární energetické systémy, poukázal na wafery jako na kritické úzké hrdlo: přibližně 99 % světových fotovoltaických waferů se stále vyrábí v Číně. Varoval také, že čínští výrobci mohou cenově hodnotit wafery pod výrobními náklady, což činí "téměř nemožným" pro nové hráče soutěžit pouze na základě ekonomiky.
Zatímco Indie se stala převážně soběstačnou v článcích a modulech, dodal Rentsch, zůstává závislá na Číně v oblasti waferů, polykřemíku a výrobního vybavení, což naznačuje, že přechod k indickým panelům by přesunul jen část procesu, místo aby eliminoval evropskou expozici vůči Číně.
Varghese uznal stejnou mezeru i na straně průmyslu a poznamenal, že Indie stále spoléhá na čínské firmy pokud jde o nástroje a stroje potřebné k výrobě solárních produktů a že Čína nadále vede ve vývoji solárních technologií.
Evropská mezera v politice
Situace Evropy je však jiná. Jan samotné Německo si stanovilo cíl získávat 80 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030, což vyžaduje obrovské množství dováženého hardwaru pro čistou energii, z čehož je velká část stále vázaná na čínské dodavatelské řetězce.
Podle BSW-Solar, německého solárního spolku, se domácí výroba modulů v Německu zmenšila na malý, specializovaný trh, i když země si udržuje silnější pozice v oblasti invertorů, montážních systémů, bateriových úložišť a upstream výrobních zařízení.
Acke argumentuje, že Evropa potřebuje vlastní verzi indického schématu PLI, tedy příspěvek založený na výstupu, podobný v duchu daňových úlev amerického zákona o snižování inflace, aby byla místní výroba komerčně životaschopná.
Připravovaný zákon EU o průmyslovém akcelerátoru, který má navázat na Net Zero Industry Act z roku 2024, zklamal zastánce jako Acke tím, že definoval "Vyrobeno v Evropě" dostatečně široce, aby zahrnoval i partnery volného obchodu, místo aby vyžadoval doslovnou evropskou výrobu.
Aby toho nebylo málo, americká cla na indické zboží omezila exportní vyhlídky jinde, což přimělo indické výrobce více se zaměřit na Evropu. Varghese však poznamenal, že antidumpingová a vyrovnávací cla na články a moduly indického původu v USA nyní přesahují 250 %, čímž tento trh prozatím uzavírají.
Geografická poloha Indie však nabízí určité výhody. Rahul Sharan, zástupce ředitele a specialista na lodní dopravu ve společnosti Drewry, nezávislé výzkumné společnosti Drewry, poznamenal, že indické přístavy na západním pobřeží efektivně spojují s Evropou přes Suezský průplav, což může zkrátit dobu dodání ve srovnání s východoasijskými konkurenty.
Přesto varoval, že logistika "sama o sobě pravděpodobně neodstraní strukturální nákladové výhody, které Čína vybudovala díky škálování a integraci". Sharan také označil Molucký průliv — kterým prochází více než 60 % globálního námořního obchodu — jako trvalé úzké hrdlo, jehož narušení, ať už kvůli napětí v Jihočínském moři nebo rivalitě mezi USA a Čínou, by mohlo ovlivnit solární dodavatelské řetězce daleko za hranicemi Asie.
Dlouhá cesta před námi
Ačkoliv odborníci tvrdí, že Indie je zatím nejdůvěryhodnější alternativou k čínské výrobě solárních panelů, zatím není náhradou. Srivastava naznačil, že vybudování skutečné výrobní kapacity potrvá 10 až 20 let a že motivační schémata jako indický PLI často podporují montáž místo hluboké výroby.
Věří, že jedinou realistickou cestou je koordinovaná strategie "Čína plus jedna", kdy USA, Evropa, Indie a další budou investovat do paralelních dodavatelských řetězců, i když výstup bude zpočátku stát o 10 až 15 % více. "V současnosti však toto politické a průmyslové vedení chybí," řekl Srivastava.
Zdroj v angličtině: ZDE
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