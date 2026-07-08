Cena ruské ropy klesla na 40 dolarů za barel
8. 7. 2026
Za poslední čtyři měsíce průměrná cena ropy Urals překročila plánovaných 59 dolarů za barel. A dokonce i v červnu, kdy dodávky z Perského zálivu začaly růst v důsledku dohody USA s Íránem, činila 60,92 dolarů. Ale během prvních tří pracovních dnů července klesla na 41,66 dolarů, podle Argus Media, kterou ministerstvo financí používá k výpočtu daní pro ropné pracovníky. To je téměř třikrát méně než na vrcholu energetické krize na začátku dubna a stejně jako náklady na Urals v únoru, před začátkem bombardování Íránu izraelskými a americkými jednotkami.
Navzdory růstu cen Uralu v důsledku války na Blízkém východě byly příjmy rozpočtu z ropy a plynu v první polovině roku výrazně nižší než ve stejném období v letech 2025 a 2024: 3,66 bilionu rublů oproti 4,7 bilionu rublů a 5,7 bilionu rublů.
Zvyšování zásob příliš nepomáhá rozpočtu, když ceny klesají a rubl je silný. Průměrný objem námořního vývozu za poslední čtyři týdny do 5. července vzrostl podle výpočtů Bloombergu na základě údajů o lodní dopravě na 4,22 milionu barelů denně. To je rekordní číslo od začátku války s Ukrajinou, před níž do evropských zemí procházelo ropovody denně asi 600 000 barelů.
Zatímco ukrajinské drony a rakety neustále zasahují ruské rafinerie a skladovací zařízení, rafinace ropy v Rusku výrazně poklesla. Reuters v červnu odhadla pokles o 25 % a Sergej Vakulenko, hlavní vědecký pracovník Carnegie Berlin Center for Russia and Eurasia Studies, bývalý vrcholný manažer Gazpromu Něfť, odhadl pokles asi před týdnem na 28 %.
Od té doby nebyla z deseti největších rafinerie jediná, která by nebyla zasažena. Poslední byla nejvýkonnější instalace – Omská rafinerie ropy, vlastněná Gazprom Něfť.
Zdroj v angličtině: ZDE
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