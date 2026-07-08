Británie: Ultrapravicový politik Farage rezignuje po skandálu s financováním
8. 7. 2026
Farage uvedl, že o rezignaci přemýšlel o víkendu kvůli intenzivnímu dohledu nad ním a jeho rodinou kvůli obviněním, že neoznámil dar v hodnotě několika milionů liber.
Skandál přiměl britská média k hlubšímu pátrání po Farageových financích a odhalování možných nesrovnalostí s dalšími dary.
Farage však v pondělí řekl, že "neudělal nic špatného" a proto rezignuje na post poslance, aby vyvolal doplňovací volby ve svém volebním obvodu Clacton, ve kterých by kandidoval znovu, aby lidé mohli rozhodnout, zda bude pokračovat.
Farage, přední zastánce brexitu, je jedním z nejvlivnějších politiků moderní britské historie. Více než rok jeho strana Reform UK vedla téměř všechny celostátní průzkumy veřejného mínění a vyhrávala místní volby, což představuje hrozbu pro stoletou dominanci Labouristické a Konzervativní strany.
V posledních týdnech se však jevil podrážděný a nejistý poté, co bylo odhaleno, že přijal dar ve výši 5 milionů liber od miliardářského investora do kryptoměn a neoznámil to.
Je vyšetřován parlamentním dozorčím orgánem pro standardy kvůli daru ve výši 5 milionů liber a byl také předán regulátorovi kvůli hlášení o samostatných darech.
Odhalení ohledně daru vyvolalo přísnou pozornost ohledně Farageových financí a majetku. V posledních dnech si stěžoval na novináře, kteří obtěžují jeho rodinu a zasahují do médií.
Sunday Times tento víkend zveřejnily obvinění, že odsouzený podvodník George Cottrell platil za Farageovu bezpečnost a personál, který pracoval na jeho sociálních sítích krátce předtím, než se stal poslancem.
Cottrell, dvatřicetiletý kryptopodnikatel z aristokratické rodiny, se v roce 2017 přiznal k podvodu s převody v USA a byl odsouzen na osm měsíců do vězení.
Farage v neděli pozdě večer ve svém prohlášení uvedl, že "dodržoval pravidla" a uvedl, že je "nyní jasné, že se establishment nezastaví před ničím, aby Reform poškodil".
Centrističtí liberální demokraté požádali parlamentní dozorčí orgán pro standardy, aby prověřil nová obvinění.
Labourističtí poslanci ho požádali, aby vyšetřil samostatná tvrzení, že Farage dostatečně nedeklaroval majetkové zájmy a nevhodně lobboval u Bank of England ohledně plánů na kryptoměny.
Pokud bude zjištěno, že Farage spáchal vážné porušení parlamentních pravidel o zveřejňování informací, mohl by být suspendován z Dolní sněmovny. Pozastavení na 10 dní a více by mohlo vyvolat petici za odvolání, což by mohlo vynutit doplňovací volby v jeho parlamentním obvodu.
Farage působil jako vůdce Strany nezávislosti Spojeného království a rezignoval po referendu o brexitu v roce 2016, když tehdy uvedl, že jeho politické ambice byly splněny. Později se vrátil a založil Brexit Party, která byla následně přejmenována na Reform UK.
Zdroj v angličtině: ZDE
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