Velká Británie plánuje vyřadit střely Storm Shadow
8. 7. 2026
Dokument poskytuje financování obranných programů v hodnotě 298 miliard liber (přibližně 395 miliard dolarů) během čtyř let. Uvádí, že rozhodnutí opustit Storm Shadow bylo učiněno po analýze bojových zkušeností z Ukrajiny.
Samostatně Spojené království vyčlení 300 milionů liber (přibližně 398 milionů dolarů) "na využití ukrajinských zkušeností a technologického vývoje k vytvoření nových, levnějších řízených střel, zpočátku leteckých, ale se studiem dalších pozemních a námořních možností".
Kromě toho plánuje Londýn investovat 210 milionů liber (278 milionů dolarů) do vývoje a dodávek dálkových dronů pro armádu, letectvo a námořnictvo. Tato rozhodnutí naznačují, že ukrajinské bojové zkušenosti jsou zohledňovány při formování budoucí obranné strategie Spojeného království.
(Hlavní nevýhodou střel Storm Shadow je fakt, že obsahují komponenty amerického původu, což umožňuje USA komplikovat jejich nasazení - pozn. KD.)
Zdroj v angličtině: ZDE
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