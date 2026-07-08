Armáda Burkiny Faso obviněna, že brání civilistům opustit města obléháná džihádisty
8. 7. 2026
Po léta obklopovaly povstalecké skupiny spojené s al-Kájdou a takzvaným Islámským státem města po celé západoafrické zemi, zejména ta s vojenskými základnami nebo hosticími provládní dobrovolnické skupiny, čímž přerušily většinu dodávek.
Přesto více než tucet civilistů a humanitárních pracovníků řeklo deníku The New Humanitarian, že v některých z těchto míst vojáci také brání lidem v odchodu a doufají, že udrží dojem, že jejich boj proti povstalcům je úspěšný.
"Dlouho jsme si byli vědomi pouze blokády uvalené [džihádisty]," řekl obyvatel obléhaného města Džiibo. "Ale už nějakou dobu armáda také odhání lidi prchající z oblastí s vážnými bezpečnostními problémy."
Osoba, která je ve věku kolem třiceti let, uvedla, že se pokusila opustit Džibo vojenským konvojem – hlavní cestou ven, protože město je obklíčené – ale voják odmítl. "Řekl, že musím být připraven čelit smrti stejně jako vojáci každý den," řekla.
Burkina Faso čelí džihádistickému povstání více než deset let. Ačkoliv jsou členové spojeni s nadnárodními skupinami, mnoho bojovníků jsou místní, které přitahuje sociální a ekonomická marginalizace a stížnosti vůči státu.
Konflikt vstoupil do nové fáze v roce 2022 poté, co kapitán armády Ibrahim Traoré převzal moc převratem, přičemž slíbil obnovení bezpečnosti prostřednictvím rozsáhlého vojenského tažení proti povstalcům, kteří měli odhadovanou kontrolu nad 40 % území země.
Traorého administrativa tvrdí, že znovu získala značné území, snížila vnitřní vysídlení z více než dvou milionů lidí a umožnila některým komunitám vrátit se do svých domovů.
Tato tvrzení jsou sporná. Rozšiřování vojenských operací státu však doprovází nárůst armádních útoků na civilisty, které lidskoprávní organizace označují za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Snaha vlády ukázat pokrok – i když džihádisté zesilují útoky v reakci na vojenské operace – ji také učinila stále netolerantnější vůči nesouhlasu a v některých případech i nepřátelskou vůči těm, kteří se snaží uprchnout ze svých domovů.
"Říká se, že musíme přijmout smrt za vlast," řekl obchodník z východního města Kantčari, které zažívá dlouhodobé blokády. "Jak můžeme my, civilisté, kteří nemáme zbraně a umíráme hlady, respektovat tato pravidla?"
Vyřazování z konvojů
Obvinění z omezení odjezdu byla shromážděna telefonicky i osobně, přičemž všechny zdroje požadovaly, aby jejich jména a další identifikační údaje byly zatajeny, aby se předešlo odvetě.
Přidávají se k dlouhodobým obviněním proti Traorého vládě ze zneužívání civilistů, zejména těch žijících v oblastech pod džihádistickým vlivem nebo mezi etnickými fulbskými komunitami, ze kterých povstalecké skupiny rekrutují personál.
The New Humanitarian nedokázal zjistit, kolika lidem bylo zabráněno opustit své oblasti, ani zda šlo o ad hoc opatření ze strany vojáků, nebo o politiku vlády, která na žádost o komentář nereagovala.
Zatímco někteří respondenti popisovali, že byli uvězněni ve městech pod plným obléháním, jiní popisovali přerušované blokády nebo jejich pohyb omezený džihádistickými kontrolními stanovišti, výbušninami a občasnými vpády a útoky.
Není jasné, kolik lidí zůstalo v blokovaných městech nebo kolik jich je opustilo, i když miliony jsou pravděpodobně uvězněny. Vyvinuli techniky přežití, včetně městského zemědělství, vzájemné pomoci a využívání podpory rodin, které mohou posílat peníze přes mobilní platformy.
Vojenská vláda zpřísňuje kontrolu prostřednictvím zákazů přístupu, právních hrozeb a kontroly dat.
Ne všichni respondenti kritizovali údajná omezení. Tři přímo postižené osoby uvedly, že podporují úsilí armády bránit obléhaná města a sympatizují s názorem, že civilisté by měli zůstat po jejím boku.
Jedna z nich popsala současnou trajektorii Burkiny Faso jako "revoluční", což sdílí mnoho příznivců Traorého, který tvrdí, že je antiimperialistický a prosazuje větší kontrolu nad národními zdroji a státem řízený rozvoj.
Přesto většina zdrojů kritizovala tato omezení a uvedla, že lidé v blokovaných městech – kteří trpí silným hladem a přežívají díky leteckému svrhávání humanitární pomoci a sporadickým vojenským konvojům – by měli mít možnost odejít.
Několik zdrojů popisovalo nedávné problémy při pokusu opustit Džibo, město na severu, které bylo vystaveno jednomu z nejdéle trvajících a nejtvrdších obléhání v zemi, stejně jako občasným útokům džihádistů.
Třicetiletý obyvatel Džiba řekl, že v minulosti mohl někdo kdykoli opustit město, mohl tak učinit pod vojenským doprovodem, pokud bylo v konvoji místo.
V poslední době je však vojáci zastavují, uvedl obyvatel. "Armáda vás vrátí zpět a ostatní vojáci vám dokonce přímo říkají, že vy dáváte teroristům šanci získat území zpět," řekli.
Obyvatelé uvedli, že se pokusili připojit ke konvoji směřujícímu do Kongoussi – po cestě na jih do Ouagadougou, hlavního města – ale voják jim vyhrožoval mučením a řekl, že pokud oni a další odejdou, ve městě už nikdo nezůstane.
Obyvatelé, kteří nemohli snést blokádu, která přispěla ke smrti několika členů rodiny, uvedli, že se rozhodli odejít po málo využívaných venkovských stezkách a předstírají, že sbírají listí a kůru.
Obyvatel, stavební dělník, popsal podmínky v Džibu jako "katastrofální", ale řekl, že lidé málokdy mluví, protože se bojí vlády. "Představ si, že ti někdo šťouchá do rány a říká ti, abys nekřičel," řekli.
Druhý obyvatel Džiba, kterému je kolem 50 let, řekl, že byli odvezeni z nedávného konvoje směřujícího do Kongoussi a vyslýcháni vojáky, kteří řekli: "Pokud máme zemřít, zemřeme tu všichni společně."
Zdroj uvedl, že jim nakonec bylo umožněno bezpečně projít, protože byli viditelně nemocní a prosili vojáky, že zemřou, pokud budou nuceni zůstat.
Jeden mezinárodní humanitární pracovník, který má zkušenosti se situací v Džibu, popisoval, že slyšel podobné případy od lidí přímo na místě a tvrdil, že údajná omezení představují "dvojitou blokádu".
"Máte jednu blokádu od ozbrojených skupin a na druhé straně vás blokuje vláda, protože chce ukázat obraz, který není pravdivý," řekli. "Být dnes Burkinabè je tak složité."
Fyzická síla a psychický tlak
V některých případech zdroje popisovaly použití fyzické síly k zastavení lidí při opuštění jejich měst. Řekli, že za to mohou vojáci a ozbrojená pomocná dobrovolnická síla – Dobrovolníci na obranu vlasti.
Mechanik z Tanwalbougou na východě uvedl, že vojáci a dobrovolníci rozmístění podél hlavních cest z města nasadili násilí poté, co počáteční přesvědčovací snahy selhaly.
"Pokud se lidé pokusí odejít, jsou zachyceni a vráceni zpět po několika takzvaných 'sezeních na zvýšení povědomí' ve smyslu: 'Jsme tu pro vás. Jste původní obyvatelé. Nesmíte opustit své pozemky," řekl mechanik.
"Pokud navzdory všemu trváte na tom, použijí sílu," dodali. "Někteří mladí lidé, kteří se snažili dostat do Fada N'gourma (nedalekého města) s vojenským konvojem směřujícím tam, byli vojáky na místě zbičováni."
Mechanik uvedl, že opustil Tanwalbougou pár dní před Vánocemi loňského roku po venkovských trasách používaných pašeráky s praxí s dovozem zboží do města.
Mechanik řekl, že pak využil stín soumraku, aby se vplížil do Fada N'gourma. Několik zdrojů uvedlo, že bylo v poslední době obtížné vstoupit do města, protože vojáci obviňují nově příchozí, že jsou komplici džihádistů nebo sami džihádisté.
Obchodník z Kantčari uvedl, že místní obyvatelé si vybudovali nové venkovské cesty, aby unikli bez povšimnutí vojáků, kteří "kategoricky odmítají" lidem povolení vstoupit nebo opustit město.
Uvedl, že známý, obchodník z Kantčari, byl zadržen při pokusu opustit město kvůli palivu. Údajně ho vojáci odvedli zpět do jeho obchodu, než ho popravili.
Obyvatel Búlsy v regionu Centre-North uvedl, že armáda otevřeně neblokuje odjezdy, ale že rizika spojená s odchodem odrazovala mnohé od pokusu.
"Všichni vědí, že pokus o odchod je obrovským rizikem," řekli. "Pokud vás chytí armáda, jste mrtví, protože vás označí za teroristu nebo spolupachatele teroristů."
V Úargaje, městě na jihovýchodě, obyvatel ve věku kolem čtyřiceti let se šesti dětmi uvedl, že armáda také výslovně neblokuje odlety, ale že lidé, kteří odcházejí, riskují, že se nebudou moci vrátit.
"Dobrovolníci a vojáci často říkají: 'Pokud trváte na odchodu, vězte, že jakmile překročíte městské brány, už vás nebudeme považovat za přátele, ale spíše za nepřátele,' řekl obyvatel Úargaje.
Některé zdroje uvedly, že když mají povolení odejít, bojí se narazit na džihádisty, kteří často obviňují lidi ze spolupráce s armádou nebo dobrovolníky. Jiní však uvedli, že jim povstalci nezpůsobili problémy.
"Když tě potkají na cestě... mohli by tě zastavit, položit pár otázek a nechat tě projít," řekl kantčarský obchodník. "Dokonce byli i lidé, kterým teroristé během cesty nabídli vodu a jídlo."
Správa reputace
Civilisté a pracovníci humanitární pomoci sdíleli různé důvody, když se The New Humanitarian zeptal, proč armáda a dobrovolníci omezují pohyb lidí.
Oba obyvatelé Džibo uvedli, že vláda chce spravovat svou pověst a že pokud by bylo vidět, že příliš mnoho lidí opouští místa, která armáda brání, znamenalo by to přiznání porážky.
"Myslím, že vláda chce lidem ukázat, že funguje a že vyhrávají boj proti terorismu," řekl třicetiletý obyvatel Džiba. "Aby ospravedlnil své úsilí o znovudobytí území, tento prezident se nezastaví před ničím," dodal.
Dva mezinárodní pracovníci humanitární pomoci uvedli, že údajná omezení zapadají do širšího vládního úsilí, jehož cílem je zlehčit rozsah vnitřního vysídlení v zemi a ztráty území ve prospěch džihádistických skupin.
Humanitární organizace se v současnosti spoléhají na údaje o vysídlení zaznamenaná vládou, ale mnohé mají pocit, že jsou politizovány tak, aby situace vypadala lépe, než jaká ve skutečnosti je.
Dva obyvatelé – z Búlsy a Titao – uvedli, že vojáci používají obyvatelstvo jako lidské štíty. Řekli, že džihádisté, kteří se snaží získat srdce a mysl, mohou být zdrženliví při útocích na civilisty, což jejich přítomnost činí užitečnou pro armádu.
"Přítomnost civilistů snižuje riziko pro armádu," řekl obyvatel Titao, města na severu, a vysvětlil, že džihádisté často říkají obyvatelstvu, že "nechtějí prolévat nevinnou krev".
Několik zdrojů uvedlo, že vojáci ospravedlňují omezení tím, že se odvolávají na vlastenectví lidí a jejich pocit povinnosti vůči jejich zemi a zemi. Řekli, že boj proti povstalcům je často prezentován jako kolektivní úsilí, které zahrnuje i civilisty, kteří přispívají svou částí.
Malíř z Úengy v oblasti Středního východu popsal armádu jako "dobrého rádce" tím, že lidi povzbuzuje, aby město neopouštěli. "Všichni vědí, že musíme bojovat na život a na smrt," říkali. "Nikdy to nevzdáme a neutečeme."
Většina zdrojů však kritizovala údajná omezení a vyzývala vládu, aby byla tolerantnější vůči kritice a upřímnější ohledně bezpečnostních výzev, kterým čelí.
"Skrývat pravdu je zbytečné," řekl padesátiletý obyvatel Džiba a citoval rčení, které se podle něj používá mezi fulbskými komunitami v zemi: "Bez ohledu na velikost, dlaň vaší ruky nikdy nezakryje slunce."
Zdroj v angličtině: ZDE
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