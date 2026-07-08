Trump při příjezdu na summit NATO znovu vyzval USA, aby převzaly Grónsko

8. 7. 2026

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Prezident také vyhrožuje stažením všech amerických vojsk z Evropy a ostře kritizuje postoj NATO k válce s Íránem
 

Donald Trump znovu oživil svou snahu o to, aby USA získaly Grónsko, a vyhrožuje stažením všech amerických ozbrojených sil z Evropy poté, co ho tento kontinent opakovaně odmítl.

Při příjezdu na summit NATO v Ankaře v úterý americký prezident rovněž naznačil, že jeho odhodlání bránit Evropu bylo oslabeno politickými rozhodnutími evropských politiků v oblasti imigrace a energetiky.

 
Keir Starmer a evropští spojenci jsou odhodláni zabránit další veřejné roztržce s Trumpem ohledně výdajů na obranu po náročném roce pro NATO, během něhož válka s Íránem opět odhalila trhliny v alianci.

Velká Británie již odmítla kritiku ze strany USA, že někteří spojenci „zaostávají“ v financování, přičemž se očekává, že Trump pokárá země, včetně Velké Británie, za to, že nedosáhly dostatečného pokroku při plnění cíle vynakládat do roku 2035 3,5 % HDP na obranu.

Při příletu do Turecka Trump naznačil, že Starmerovo rozhodnutí nezasahovat do války proti Íránu přispělo k jeho pádu, přestože ve skutečnosti  postoj britského premiéra k Trumpově válce byl ve skutečnosti u britské veřejnosti populární.

„Byl jsem velmi zklamaný z NATO. Nezacházeli s námi dobře, protože jsme něco podnikli v Íránu. Nepotřebujeme ničí pomoc, ale ještě než jsem se zeptal, řekli, že tam nebudou,“ řekl americký prezident novinářům.

„V případě Spojeného království – premiér, myslím, že už tam není, možná právě kvůli tomu – udělal něco velmi nepopulárního. Řekl: ‚Ne, pomůžeme až po skončení války.‘ Já jsem odpověděl: ‚Takovou pomoc nepotřebujeme.‘“

Trump také připomněl dřívější spor a naznačil, že neshoda ohledně vlastnictví Grónska – které je součástí Dánska, členského státu NATO – „poškodila“ jeho vztah s touto vojenskou aliancí.

„Dánsko nevynakládá peníze na to, aby Grónsku skutečně pomohlo, ale pro USA je to důležitá oblast a je obklopena čínskými a ruskými loděmi… [Měla] by být pod kontrolou USA, ne Dánska. A když s tím nechtěli souhlasit, a to i přes všechny ty peníze, které utrácíme, abychom jim pomohli s Ruskem,“ řekl.

„Nemusíme utrácet žádné peníze; mohli bychom stáhnout všechny naše vojáky z Evropy, protože, jak jste si pravděpodobně všimli, Evropa je dnes úplně jiné místo než před 20 lety… měli by být opatrní, co se týče imigrace a energetiky. Pokud si na tyto dvě věci nedají pozor, Evropa už brzy přestane existovat.“

V reakci na to britská ministryně financí Rachel Reevesová novinářům řekla: „Budoucnost Grónska záleží na obyvatelích Grónska a Dánska, a ne na americkém prezidentovi. Od chvíle, kdy byl tento návrh poprvé vznesen, jsem se k tomu vyjadřovala velmi jasně.“

Trump rovněž zopakoval svou kritiku, že spojenci v NATO nevynakládají dostatek prostředků na obranu a jsou příliš závislí na USA – což je argument, na který se evropští členové snaží přímo reagovat oznámením obranných spoluprací v hodnotě několika miliard liber.

„Proč utrácíme stovky miliard dolarů a oni nám nejsou k dispozici? 
My jsme tu pro ně vždy byli,“ řekl, ačkoli klauzule o vzájemné obraně v rámci NATO byla dosud uplatněna pouze po útocích z 11. září na New York, kdy se spojenci připojili k americkým jednotkám v Afghánistánu.

Spojené království povede evropský projekt v hodnotě 37 miliard liber zaměřený na vývoj rakety dlouhého doletu, která by mohla zasáhnout cíle tisíce mil za ruskou frontovou linií na Ukrajině, a to v rámci snah o ukončení závislosti NATO na USA.

Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně Trumpova závazku vůči alianci bude Velká Británie spolupracovat se zeměmi jako Francie, Německo a pobaltské státy na vytvoření vlastní schopnosti přesných úderů na velké vzdálenosti.

Tato nová zbraň, která by byla nejmodernější zbraní, jakou má NATO k dispozici, by mohla s naprostou přesností zasáhnout cíle ve vzdálenosti od 200 do 1 200 mil, což znamená, že z Ukrajiny by mohla zasáhnout vojenské cíle hluboko za ruskými liniemi a mohla by dokonce dosáhnout až na Moskvu.

Vzhledem k tomu, že Labouristická strana se potýká s financováním prudkého nárůstu výdajů na obranu potřebného k splnění cílů NATO, Reevesová poprvé navrhla, že „mnohostranný obranný mechanismus“ financování mimo rozvahu by mohl být sloučen s kanadskou iniciativou „Defence, Security and Resilience Bank“.

Zastánci tvrdí, že tento kanadský program, který podporoval John Healey, když byl britským ministrem obrany, proti němuž se však postavilo ministerstvo financí, by Spojenému království za příspěvek ve výši 900 milionů liber zajistil přístup k bance s úvěrovou kapacitou 86 miliard liber na obranné projekty.

Zdroj v angličtině ZDE

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Obsah vydání | 8. 7. 2026