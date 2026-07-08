Největší rafinerie v Rusku po útoku dronem přestala fungovat

Ukrajinské útoky vyřadily více než 42 % kapacity rafinace ropy v Ruské federaci
8. 7. 2026Na začátku července ukrajinské útoky vyřadily přibližně 42,74 % celkové projektované kapacity ropných rafinerií Ruské federace.
8. 7. 2026
V závodě s kapacitou 22 milionů tun ročně byla poškozena a vzplála primární rafinérská jednotka AVT-10. Dodávala 38 % kapacity rafinerie, tedy 24,5 tisíce tun denně.
Podle zdrojů agentury Reuters byla jednotka AVT-11, navržená pro denní zpracování 24 tisíc tun ropy (37 % kapacity rafinerie) a 3,4 tisíce tun plynového kondenzátu (5 % kapacity rafinerie), náhodou zastavena.
Podle rozhovorů agentury nebyla AVT-11 poškozena, ale komunikace, která zajišťuje její funkčnost, byla poškozena. Podle odhadů bude AVT-11 schopen brzy obnovit zpracování.
Od úterý rafinerie ropy Omsk, která tvoří 8 % veškeré rafinace ropy v Rusku, přestala na Petrohradské komoditní burze prodávat velkoobchodní dodávky benzínu a nafty.
Rafinerie, která se nachází 2,5 tisíce km od hranic s Ukrajinou, byla v pondělí napadena. Dlouhou dobu zůstávala poslední velkou nepoškozenou rafinerií ropy.
V květnu byly napadeny závod Kirišiněftěorgsintez v Leningradské oblasti (kapacita 21 milionů tun), rjazaňská rafinerie (17 milionů tun); v červnu byly napadeny Nižegorodněfťeorgsintez, Lukoil (16 milionů tun) a Taneco, největší závod Tatněfti v Nižněkamsku (12,5 milionu tun).
Prezidentský vyslanec pro Sibiřský federální okruh Anatolij Seryšev v úterý uvedl, že v důsledku útoku dronem na rafinerii v Omsku byly "poškozeny stavby". Loni závod vyprodukoval 5 milionů tun benzínu, 8 milionů tun nafty a také 500 tisíc tun topného oleje.
Zdroj v ruštině: ZDE
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