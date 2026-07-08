V Srbsku byli zadrženi ruští agenti připravující sabotáž v Německu

8. 7. 2026

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Na srbsko-maďarské hranici byli zadrženi dva lidé, které německé úřady podezřívají z příprav sabotáže v Německu v zájmu ruských speciálních služeb.

U zadržených bylo nalezeno výbušné zařízení a jejich údajným cílem by mohl být zařízení obranného průmyslu související s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Název podniku není specifikován. Byli zadrženi "jednorázoví agenti" – aktéři, kteří se podílejí na činnosti služeb za malý poplatek. Zadržení bylo možné díky datům německých speciálních služeb a zpravodajství partnerských zemí.

Překažená sabotáž byla jedním z prvních známých výsledků práce Společného centra pro boj proti hybridním hrozbám (GAZ Hybrid), založeného v červnu v Berlíně, které koordinuje boj proti špionáži, sabotáži, kybernetickým útokům a dezinformacím.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na konci června uvedl, že německé úřady dokázaly zabránit přípravě teroristického útoku s použitím výbušnin, jehož cílem bylo zasáhnout objekty v Německu. Podle něj orgány činné v trestním řízení zmařily plány útočníků a zavedly sledování lidí zapojených do přípravy útoku.

Výroční kontrarozvědná zpráva za rok 2025 uvádí, že Německo je pravidelně cílem ruských hybridních operací. Ministerstvo tvrdí, že Moskva usiluje o destabilizaci situace v zemi a oslabení podpory Ukrajině. Ruské úřady opakovaně popíraly obvinění z organizování takových operací.

Zdroj v němčině: ZDE

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Obsah vydání | 8. 7. 2026