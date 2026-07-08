Ukrajinské drony poprvé zaútočily na Novosibirskou oblast téměř 4 000 km od hranice
8. 7. 2026
Oznámení o tom byla zasílána místním obyvatelům prostřednictvím Jednotného státního systému pro prevenci a eliminaci nouzových situací (RSČS). V těchto zprávách byli místní obyvatelé vyzýváni, aby zůstali doma a nepřibližovali se k oknům. "Bezpilotní nebezpečí na území Novosibirské oblasti dne 6. července v 21:45. Ukryjte se v místnosti bez oken s hlavními zdmi! Pokud jste na ulici nebo ve vozidle, jděte do nejbližšího útulku nebo jiného bezpečného místa," uvádí zpravodaj.
Podle guvernéra Novosibirsku Andreje Travnikova úřady vyhlásily poplach před leteckým náletem "na základě analýzy situace v sousedním regionu a také na základě výpovědí občanů, kteří údajně viděli UAV". V oblasti Omsku, která s regionem sousedí, byla 6. července poprvé ve válce napadena rafinerie Omsk – největší v zemi a poslední z největších rafinerií, které dosud nebyly zasaženy ukrajinskými UAV. Podle Travnikova bylo podle výsledků "úplné kontroly situace" zjištěno, že "žádná nebezpečná letadla" nebyla nalezena na obloze nad Novosibirskou oblastí. Režim nebezpečí pro bezpilotní letadla byl zrušen kolem půlnoci.
Navzdory prohlášení guvernéra oznámila Federální agentura pro leteckou dopravu uzavření letiště Novosibirsk Tolmačevo "aby zajistila bezpečnost letů". Omezení přijímání a odletu letadel, která jsou obvykle oznamována během útoků dronů, trvala asi půl hodiny.
Na konci května byl poprvé od začátku války současně zaveden režim raketového nebezpečí ve všech šesti regionech Uralského federálního okruhu – Sverdlovské oblasti, Čeljabinské, Kurganské oblasti, Ťumenské oblasti, v Chanty-Mansijském a Jamalo-Neneckém autonomním okruhu. V té druhé zazněl poplach poprvé od začátku "speciální vojenské operace". Vedoucí okruhu Dmitrij Arťuchov také vyzval obyvatele, aby nechodili ven a nepřibližovali se k oknům. Okruh Jamalo-Něnecký se nachází více než 2 100 km od Ukrajiny. Dne 10. června se obyvatelé Omské oblasti poprvé setkali s režimem raketového nebezpečí.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse