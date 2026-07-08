Evropské zpravodajské služby varují před rizikem rozsáhlé bankovní krize v Rusku
8. 7. 2026
Dokument připravený v posledních týdnech k informování evropských představitelů o stavu ruských bank popisuje jejich zranitelnost vůči dalším západním sankcím připraveným EU.
Ačkoli ruské banky obecně odolaly omezením zavedeným po rozsáhlé invazi na Ukrajinu, červnová zpráva uvádí, že zhoršující se úvěrová spolehlivost a růst zadlužení domácností představují "explozivní" riziko pro bankovní sektor.
Jak náklady na válku s Ukrajinou vyčerpávají státní pokladnu, jsou banky nuceny poskytovat dotované půjčky obranným podnikům, nakupujícím domácnostem a dalším dlužníkům. Zpráva uvádí, že to v nestabilní ekonomické situaci zatěžuje banky riziky.
Ministerstvo hospodářství snížilo prognózu růstu hrubého domácího produktu na 0,4 % v roce 2026 z předchozích 1,3 % a na 1,4 % v roce 2027 z 2,8 %.
Zpráva také uvádí, že v roce 2025 více než půl milionu Rusů vyhlásilo bankrot, což je téměř o třetinu více než v předchozím roce, zatímco vládní programy přiměly více než 13 milionů Rusů vzít si alespoň tři půjčky současně.
Nicméně minulý měsíc řekl zástupce guvernéra Centrální banky Ruska Filip Gabunia, že "zranitelnosti ve finančním sektoru nejsou kritické".
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