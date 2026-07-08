"Kultura mlčení v Severním Irsku musí skončit"
8. 7. 2026
Před dobrými sedmi lety byla novinářka Lyra McKee zastřelena v Derry, druhém největším městě Severního Irska. Minulý pátek soudce Smyth zprostil viny tři muže obviněné z vraždy.
Důkazy proti nim byly nedostatečné a opíraly se pouze o nepřímé důkazy, ospravedlnila soudkyně své rozhodnutí po procesu bez poroty u Belfastského korunního soudu, který začal v květnu 2024. Tři muži nebyli obviněni ze střelby z pistole, kterou byla McKee zabita, ale že střelce povzbuzovali nebo podporovali.
Střelba se odehrála během násilných nepokojů poté, co policie provedla razii a zabavila munici před pamětními pochody na Velikonoční povstání, které se měly o víkendu konat v regionu. Během nepokojů bylo na policii hozeno několik molotovových koktejlů a auto bylo zapáleno. Nakonec byly vypáleny čtyři rány směrem k policistům.
Jedna kulka zasáhla Lyru McKee, která stála vedle policejních vozidel. "Opomenutí," vysvětlila militantní republikánská skupina New IRA, která se k útoku přihlásila: "Během útoku na nepřítele byla Lyra McKee tragicky zabita, když stála vedle nepřátelských sil."
Nová IRA vznikla v roce 2012 sloučením Real IRA s dalšími disidentskými skupinami, které se oddělily od nyní zaniklé Irské republikánské armády (IRA). Od té doby organizace spáchala nejméně čtyři vraždy a četné útoky. Na rozdíl od staré IRA však nemá mezi obyvatelstvem prakticky žádnou podporu.
"Vrahova míle"
Devětadvacetiletá McKee, investigativní novinářka a LGBTQ aktivistka, byla "dítětem příměří". Tak se sama popisovala. Tento termín popisuje generaci severoirských dětí, které si násilný konflikt vědomě nezažily. McKee se narodil 31. března 1990 v Cliftonville, severní Belfast. Jejich ulice byla známá jako "Murderer Mile", čtvrť se nazývala "Murderer Triangle", protože během politického konfliktu tam bylo zabito více lidí než kde jinde v Severním Irsku. Ve svém blogu "Dopis sobě jako čtrnáctileté" z roku 2014 psala o problémech vyrůstat jako lesba v Belfastu. Blog byl později zfilmován.
Krátce před smrtí se McKee nastěhovala ke své partnerce Saře Canning do Derry. Páteční verdikt je "fackou" pro její příbuzné, uvedla Canning. Doufá, že vrah bude sužován pocity viny "každou bdělou minutu". Případ byl "obrovskou ztrátou dvou let našich životů". "Vždycky jsem měla v hlavě myšlenku, že střelec vůbec není na lavici obžalovaných," dodala. "Od začátku nám bylo řečeno, že důkazy proti němu nejsou dostatečné k vznesení obvinění." Ale ví, jak střelec vypadá: "Mohu se s ním kdykoli setkat na ulici."
Sestra McKee Nichola Corner uvedla: "Více než 150 lidí bylo svědkem tohoto incidentu 18. dubna 2019. Ani jeden z těchto 150 lidí nevydal prohlášení, která by mohla podpořit argumenty obžaloby. Lidé se bojí sdílet informace, které by mohly vést k odsouzení viníků. Tato kultura mlčení v Severním Irsku musí skončit."
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