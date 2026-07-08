Maďarská veřejnoprávní média přerušila vysílání v rámci reorganizace po Orbánově odchodu
8. 7. 2026
Péter Magyar vítá „konec propagandistického vysílání“ poté, co rozhlasová stanice Kossuth a televizní kanál M1 pozastavily vysílání
Maďarská veřejnoprávní média blízká Viktoru Orbánovi pozastavila vysílání, uvedl maďarský premiér, který zároveň ocenil snahy o odstranění kontroly, kterou tento dlouholetý nacionalistický vůdce měl nad informacemi.
Péter Magyar, který v dubnu drtivým volebním vítězstvím sesadil Orbána, napsal na Facebooku: „Historický den. Dnešek znamená konec propagandistického vysílání ve veřejnoprávních médiích. Lhali v noci, lhali ve dne, lhali na všech vlnových délkách. To je nyní u konce.“
Pevná kontrola nad médii byla ústředním pilířem Orbánovy šestnáctileté vlády, během níž tuto středoevropskou zemi proměnil v samozvanou „neliberální“ demokracii, čímž ji postavil do rozporu s normami EU.
Rozhlasová stanice Kossuth a M1, hlavní maďarský veřejnoprávní televizní kanál, zastavily vysílání v úterý odpoledne, přičemž M1 zobrazila následující zprávu: „Veřejnoprávní média by neměla lhát. Omlouváme se, že jsme to dělali tak dlouho.
Veřejnoprávní média nyní projdou reformou, aby byla nezávislá a důvěryhodná. Naše zpravodajství je momentálně pozastaveno. Zůstaňte s námi!“ dodala stanice na černé obrazovce.
Na frekvencích rozhlasové stanice Kossuth se vysílal program klasické hudby Bély Bartóka, jak informovali novináři agentury Agence France-Presse, zatímco webové stránky stanic M1 i Kossuth byly mimo provoz.
Podle prohlášení maďarské zastřešující organizace státních médií MTVA obnoví televizní stanice M1 vysílání večer, avšak bez zpravodajských pořadů.
Ostatní veřejnoprávní programy nebudou těmito změnami dotčeny.
„Další příklad tyranie strany Tisza!“ napsal Orbán na sociálních sítích a divákům „zajímajícím se o pravdu“ doporučil, aby místo toho sledovali kanál Hír TV spojený s jeho stranou Fidesz.
Magyarova strana Tisza v dubnových volbách zvítězila drtivým způsobem a získala dvoutřetinovou nadpoloviční většinu v parlamentu díky slibu „změny režimu“ a radikálního zlomu s Orbánovou érou.
Magyar po volbách prohlásil, že chce vytvořit „skutečně vyváženou a objektivní zpravodajskou službu“. V jednom ze svých prvních dekretů jako premiér nařídil „komplexní a okamžitou“ revizi veřejnoprávních médií a jejich financování.
Úterní pozastavení vysílání těchto stanic přišlo krátce poté, co Magyarova vláda vyměnila vedení státní televize a rozhlasu.
Kromě veřejnoprávních médií se nová vláda zaměřila také na soukromá média vlastněná podnikateli spojenými s Orbánem. V TV2, jedné z nejvýznamnějších maďarských soukromých televizních stanic, byli od Magyarova volebního vítězství vyměněni hlavní moderátoři zpravodajství a její šéf zpravodajství byl donucen k odchodu.
Po převzetí moci v roce 2010 Orbán a strana Fidesz systematicky proměnili státní média v vládní hlásné trouby a využili je jako zbraň k propagaci sebe samých a svých spojenců, zatímco hanobili údajné nepřátele, včetně filantropa George Sorose a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Maďarsko kleslo v žebříčku svobody tisku organizace Reportéři bez hranic z 23. místa v roce 2010 na 74. místo v roce 2026, protože vládní opatření uvrhla velké části země do paralelní informační reality.
Za Orbánovy vlády bylo odhadem 80 % mediálního prostoru ovládáno stoupenci strany Fidesz, včetně státních i soukromých médií. Ty stály proti nezávislým médiím, která se ocitla pod tlakem, ale jejich novináři přesto odhalovali jeden skandál za druhým.
Diskuse