NATO se rozhodlo nahradit americká letadla AWACS švédskými Saab GlobalEye
8. 7. 2026
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NATO nahradí americké letouny Boeing E-3A Sentry (AWACS) pro včasné varování a řízení modernějším švédským Saabem GlobalEye.
Společný nákup až deseti nových letadel oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte při zahájení summitu NATO v Ankaře. Podle Rutteho nové letadlo posílí schopnosti aliance v oblasti leteckého dohledu a řízení a velení.
Saab GlobalEye je letadlo pro včasné varování a řízení (AWACS) vyvinuté společností Saab na základě letounu Bombardier Global 6000/Bombardier Global 6500. Je vybaveno multifunkčním radarem Saab Erieye ER Active Phased Array (AESA). Letadla jsou navržena k detekci vzdušných, námořních a pozemních cílů na velké vzdálenosti, koordinaci leteckých akcí a přenosu informací ostatním jednotkám v reálném čase. Odhadovaná cena je přibližně 300 milionů dolarů za letadlo.
Nahrazení AWACS bylo jednou z hlavních iniciativ prezentovaných na fóru obranného průmyslu NATO. Kromě toho aliance oznámila společný nákup amerických dronů MQ-4C Triton pro průzkum nad mořskými oblastmi, stejně jako rozšíření flotily evropských tankovacích letadel Airbus A330 MRTT. Dalším významným projektem byla iniciativa HALO (Hybrid Alliance Layered Operations in Space), která měla sjednotit národní vojenské satelity zemí NATO do jedné sítě za účelem rozšíření vesmírného průzkumu a bezpečné komunikace.
Rutte také představil iniciativu Drone Edge, v rámci níž spojenci plánují během příštích pěti let investovat více než 40 miliard dolarů do protidronových schopností. NATO očekává pětinásobné zvýšení počtu operátorů dronů do konce roku 2027 a také vytvoření jednotného systému pro boj proti dronům.
Kromě toho aliance oznámila zahájení iniciativy NATO Engine, která předpokládá vytvoření sítě obranných podniků ve všech 32 členských zemích NATO za účelem zvýšení výroby zbraní. Podle Rutteho žádná země sama nedokáže uspokojit rostoucí poptávku po obranných produktech.
Zdroj v angličtině: ZDE
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