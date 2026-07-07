Tchajwan narazil na rekordní počet čínských plavidel podél prvního řetězce ostrovů
7. 7. 2026
Nejvyšší představitel zveřejnil na X mapu ukazující nasazení čínských lodí od Jižní Koreje a Japonska až k Filipínám a Vietnamu, píše Matthew Strong. Wuův příspěvek byl reakcí na čínské oznámení dříve v sobotu, že vysílá svou pobřežní strážní loď Siou-šan k hlídkování v oceánu východně od Tchaj-wanu, uvedly Liberty Times.
Wu uvedl, že čínská "masivní vojenská mobilizace" podél prvního řetězce ostrovů je "jasným znamením expanzionismu". Více než 110 lodí představuje rekord, řekl.
"Tenhle šikanátor má příliš mnoho peněz na rozhazování, ale žádné pro své lidi," dodal Wu. Tchajwan odsoudil misi Siou-šanu jako "falešné vymáhání práva, ale skutečné rozšíření moci", podle Liberty Times.
Pobřežní stráž uvedla, že vysílá hlídkové lodě Hualien a Pali, aby sledovaly čínské lodě Siou-šan a Čchung-ming, podle CNA. V 9:25 ráno V sobotu byly obě čínské lodě umístěny 100 kilometrů východně od přístavu Hualien, těsně mimo zakázané vody.
Nedávné operace čínské pobřežní stráže východně od Tchaj-wanu vyvolaly odsouzení několika dalšími zeměmi, včetně USA a Velké Británie, jako hrozby pro svobodu plavby. Operace byly také vnímány jako nácvik na možnou čínskou blokádu Tchajwanu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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