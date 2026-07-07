Robert Reich: Trumpův zásah do mistrovství světa poškodil pověst tohoto sportu
7. 7. 2026
Snažíme se učit své děti dodržovat pravidla. Americký prezident se však rozhodl pro opačný přístup, píše Robert Reich
Ale tento zápas už není tím, čím býval – než Trump požádal prezidenta FIFA Gianniho Infantina, aby přehodnotil suspendaci nejlepšího střelce amerického týmu, útočníka Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v zápase proti Bosně a Hercegovině a jinak by byl pro pondělní zápas suspendován.
„Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“ pochvaloval se Trump v neděli odpoledne na sociálních sítích.
Když byli moji dva synové malí a teprve se učili hrát hry, byli velmi soutěživí – jak to u dětí bývá. Když jeden z nich prohrával, často mě žádal, abych zasáhl. „Tati! Adam podváděl!“ „Tati! Sam podváděl!“
Pokud nebylo takzvané „podvádění“ zjevné, jemně jsem jim vysvětloval, že se do toho nebudu plést. Chtěl jsem, aby pochopili, že jedním z účelů učení se hrát hry je přijímat prohry, i když se výsledek může zdát nespravedlivý.
Později, když z nich byli teenageři a hráli fotbal nebo baseball v Little League, se stávalo, že nesouhlasili s rozhodnutím rozhodčího. Při několika takových příležitostech za mnou přišli se slzami v očích, rozhořčení a přesvědčeni o vlastní pravdě, a chtěli, abych něco řekl rozhodčímu.
Neudělal jsem to. „Musíme se spolehnout na rozhodčí,“ vzpomínám si, že jsem řekl. „To k hře patří.“
Smyslem hry nebylo jen vyhrát. Smyslem každé hry je bavit se, užít si sport. Je to také o tom ocenit soutěžící na obou stranách – jejich dovednosti a vynikající výkony. A dodržovat pravidla.
Teď však Trump světu opět ukazuje, že Amerika nehraje podle pravidel. Neakceptujeme prohry a neakceptujeme rozhodnutí rozhodčích.
Nevím, jak vy, ale Trumpův zásah do mistrovství světa mi zkazil celý zážitek ze hry.
Jak může někdo ještě někdy věřit, že Spojené státy vyhrály zápas čestně a poctivě? Jak se mohou skvělí sportovci, kteří nás reprezentují, radovat z vítězství, když prezident Spojených států využil svou politickou moc k pokusu o změnu rozhodnutí rozhodčího?
Snažíme se učit naše děti morálce. Vysvětlujeme jim rozdíl mezi vítězstvím a čestnou a dobrou hrou. Snažíme se jim vštípit smysl pro spravedlnost.
Chceme, aby věřily, že v hře života mohou být odměněny za své schopnosti a vytrvalost, ale nemusí tomu tak být vždy. Chceme také, aby hru života hrály s poctivostí a soucitem.)
Nechceme, aby si cestu k úspěchu vydobývaly šikanou, jak to Trump dělal celý svůj život.
Tyrani, kteří zneužívají svou moc tím, že mění pravidla hry ve svůj prospěch, nakonec hru zkazí všem.
Ničí důvěru, na níž nakonec závisí jakýkoli systém – ať už jde o mistrovství světa, politický souboj nebo tržní ekonomiku.
Nyní máme mistrovství světa, do kterého americký prezident zasáhl a naklonil váhy ve svůj prospěch. V důsledku toho navždy pošpinil integritu této hry.
Stejně jako svými velkými lžemi o volbách v roce 2020 a útokem na Kapitol 6. ledna 2021 pošpinil Trump i integritu Ameriky.
Zdroj v angličtině ZDE
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