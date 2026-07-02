"Podporujeme fašisty jen některé." Lživá proizraelská propaganda se dál v českých médiích šíří s neztenčenou silou

Na sítích mladá ODS, TOP a lidovci postují každý den fotografie z výletu do Izraele, pusy od ucha k uchu, zajímají se o duševní zdraví Izraelců stejně jako by se za války zajímali o duševní zdraví bachařů v Osvětimi.
Setkání s Kuchyňovou, která jako jediná z nás viděla legendární děti s uřezanými hlavami. Co na tom, že neexistují, emoční vlna už jede.
Stejně jako když kuchyňové 50. let žádaly smrt Milady Horákové. Nikdy jsem to nechápala, teď to mám v přímém přenosu.
Romové jedou do Prahy za židovskou kulturou a na židovský hřbitov, protože také byli oběťmi války. Ano, toto je velká hrůza a mockrát jsem o tom psala. Eli Wiesel ani nechtěl, aby byli součástí Muzea holocaustu a vzhledem k tomu, že neměli tolik dochovaných písemností, fotografii, peněz a Hollywood, tak se o tom nemluví.
(Rok jsem sledovala Auschwitz na Twitteru. Ani po Romech, ani po Rusech nic nezbylo.)
Proč ale zrovna teď, kdy je 21v 000 mrtvých dětí v Gaze a další na Západním břehu a v Libanonu?
Herečka z Teorie velkého třesku Bialik kvílí, že její děti musely vidět tričko s nápisem sionismus je rasismus a zhroutila se z toho.
Děti jsou dospělí kluci a v Gaze IDF klidně střelí miminko, které matka právě kojí, ale koho to zajímá. Hasbara na letošní rok čili izraelská dezinformační propaganda dostala do žíly 730 000 000 amerických dolarů, tak to někde musí být vidět.
Sama jsem mnoho let odebírala Roš chodeš, poslouchala Mišpachu, točila o Terezínu a Osvětimi. Dnes si připadám podvedená jako naivní debílci, kteří podporovali komunismus, protože tím chtěli zabránit fašismu.
Není mi líto práce, ta stále platí a oběti holocaustu nemůžou za to, že je zneužívají sionisti. Je mi ale líto, že jsem třeba nepsala a netočila o Nakbě, o vraždění, znásilňování a vyhánění Palestinců 1948, o loupení jejich majetku a půdy. Představte si jak by to vypadalo kdyby ČT a ČrO každý den dávala jeden pořad o Nakbě, jeden o upalování palestinských dětí a jeden o ničení Libanonu, které se podobá Lidicím a Ležákům.
Došlo by to některým lidem? Některým možná ani ne.
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