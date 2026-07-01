Teploty na povrchu oceánu dosáhly v červnu rekordní výše
1. 7. 2026
Evropští vědci varují před důsledky pro povětrnostní podmínky, globální klima a mořský život
Teploty na povrchu oceánů dosáhly rekordní hodnoty, což vyvolává obavy z další vlny extrémních veder letos v létě.
Dne 21. června teploty mimo polární oblasti překonaly mimořádně vysoké hodnoty zaznamenané ve stejném období v letech 2023 a 2024, uvedla ve středu Služba pro změnu klimatu Copernicus.
Varovala, že nový rekord pravděpodobně přinese „důsledky pro povětrnostní podmínky, globální klima a mořské ekosystémy“, a to mimo jiné proto, že se bude časově shodovat s nejranějšími fázemi jevu El Niño, který podle jejich předpovědí bude nejsilnější za poslední desetiletí.
Když byl v roce 2023 zaznamenán předchozí rekordní červnový teplotní údaj v oceánech, vědci popsali tyto trendy jako „znepokojivé“, „děsivé“ a „šílené“, protože se tak výrazně vymykaly jejich očekáváním. To předznamenávalo jev El Niño a období ničivých globálních vln veder, povodní a bouří.
Tento rekord z roku 2023 byl nyní překonán a velká část světa opět zaznamenává alarmující nárůst teplot. Minulý měsíc se Spojené království a mnoho dalších evropských zemí potýkalo s novými teplotními rekordy, zatímco Antarktida zažila bezprecedentně mírné zimní podmínky.
Ačkoli se pozornost obvykle soustřeďuje na teploty na souši, oceány poskytují ucelenější obraz o tom, do jaké míry je klima vyvedeno z rovnováhy oteplováním způsobeným člověkem.
Povrchové teploty jsou ovlivňovány slunečním zářením, vodními proudy a hromaděním tepla v hloubkách.
Oceány pohlcují více než 90 % přebytečné energie v systému Země, která je způsobena především spalováním fosilních paliv, jako je ropa, uhlí a plyn. Tato nerovnováha loni dosáhla rekordních 23 zettajouleů, což je více než dvojnásobek průměru za předchozí dvě desetiletí.
V důsledku toho se oceány oteplují stále rychleji. V roce 2020 odpovídalo množství tepla přiváděného do oceánů přibližně pěti bombám z Hirošimy za sekundu. V loňském roce se to blížilo 11 výbuchům bomby z Hirošimy za sekundu. Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že „Země je tlačena za své meze“.
Vědci uvedli, že je příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda se oteplování povrchu moře ukáže jako dočasné, nebo se dokonce zhorší, protože roční maxima se obvykle zaznamenávají v červenci a srpnu.
Carlo Buontempo, ředitel programu Copernicus v Evropském centru pro střednědobé předpovědi počasí, však varoval, že by to mohlo znamenat začátek nové fáze, která nás opět zavede do neznámých vod: „S teplotami oceánů na této úrovni a blížícím se jevem El Niño budeme v nadcházejících měsících pravděpodobně svědky padání dalších teplotních rekordů.“
Program Copernicus je součástí kosmického programu EU.
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