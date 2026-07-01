Tiché tragédie daleko od hlučícího davu
1. 7. 2026 / Eleni Akriditu
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V České republice zemře pod rychlými žacími lištami strojů ročně odhadem 60 000 mláďat divoké zvěře a ptactva
Potichu, daleko od hlučícího davu, se na vesnických loukách odehrávají malé/velké tragédie.
Zemědělská technika, většinou dotovaná státem (protože jinak by doposud na našich loukách jezdily stařičké pomalé traktory)
Věřím, že řidiči tohoto výdobytku moderní techniky to mají v kabině opravdu pohodlné. Klimatizace, hudba, příjemná jízda po prázdné louce. Splněný klučičí sen. Jenže ta rychlost, ta velká rychlost zabíjí. Zabíjí zvířata, která jsou na louce doma. Víc doma než ten ultramoderní traktor, který jako rozzuřený hladový dravec kosí vše, co je živé. A věřte, že louka je plná tvorů. A ti prostě nestihnou utéct.
Stejně jako naše černá kočka Růženka. Nepřišla domů. Hledali jsme ji týden. 20 metrů od našeho domu jsme našli jen ocásek. Se zbytky míchy. Nestihla to, láska naše. Zemřela dvacet metrů od bezpečí domova. Zbytek jejího krásného přírodou tvarovaného kočičího těla je zabalený v balíku sena. Pečlivě utáhnutého černou plastovou folií. Zřejmě bude nějaká kravka v zimě, až se bude přikrmovat, překvapená.
Vypadají ty balíky sena, pečlivě rozeskládané po čerstvě posekané louce, jako umění. Vždy se nad tím dojímám, jak je to krásné. Ale už nebudu. Při pomyšlení, co se v těch balících skrývá už prostě nebudu.
Majitel zemědělského družstva mi lakonicky sdělil, že je mu to sice líto, ale že jsme si na kočku měli dávat pozor.
Rychlé moderní sekačky a žací lišty představují pro polní zvěř, zejména mláďata, vážné riziko. Kvůli vysoké pojezdové rychlosti a velké pracovní šířce nestačí včas uniknout.
Instinkt jim velí vyčkávat bez hnutí v trávě. A díky tomuto instinktu jsou vůbec nejkřehčí a nejohroženější skupinou při jarní senoseči právě srnčata a zajíci.
Základem úspěšné ochrany tak může být komunikace zemědělců s myslivci a aktivní veřejností, vysekávání od středů k okrajům a využití moderních technologií ( pachové a akustické plašiče, optické lišty).
Soused říkal, že v balících se senem z naší louky letos po sečení zahlédl jeho bratr tři rozsekané kočky. A zajíce, divoké králíky, ptáky. Srnčata snad ne. Protože na Jesenicku začala nově fungovat iniciativa
V České republice zemře pod rychlými žacími lištami strojů ročně odhadem 60 000 mláďat divoké zvěře a ptactva ( tento údaj vychází z dlouhodobých odhadů mysliveckých a ochranářských organizací, např. spolek STOP sečení srnčat).
Silně ohrožené druhy nelidskou senosečí jsou také chřástal polní, bažant obecný a koroptev polní.
Je to krutý způsob hospodaření . A rozhodně nepatří do tohoto století.
Kosení dramaticky zasahuje také obojživelníky, ještěrky či užovky, které prostě nedokážou před rychlým strojem uniknout. A kompletně likviduje hmyzí biotopy.
A to jsou přesně tvorové, které jsme tady na louce u domu u lesa vídali pravidelně. Radovali jsme se s z jejich přítomnosti a krásy. Ale už je nevidíme. A neslyšíme. Třeba zrovna chřástala polního.
Tento text, to je spíše zamyšlení. Nostalgické a plné smutku. Protože žací stroje se budou po loukách prohánět dál. A dál v nich budou sedět pupkatí nelaskavci, kteří ty malé/velké tragédie, odehrávající se pod koly jejich výkonného stroje, prostě nechtějí vidět.
Tohle je tryzna za všechny srnčata, zajíčky, koroptve, bažanty, chřástaly, užovky, ještěrky a kočičky, jejichž krásná živočišná těla končí zmrzačená v balících sena…
Nebo možná je to přání a prosba?
Koukejte kolem sebe, apelujte na své zemědělce. Mluvte s nimi o tom, co způsobují přírodě a tisícům nevinných zvířat. Třeba pochopí…třeba se ozve svědomí…
Třeba…
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