Ukrajina zakoupila 16 stíhaček Gripen E

3. 7. 2026

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Ukrajina a Švédsko se dohodly na dodání 16 víceúčelových stíhaček Saab Gripen E. Obchod měl hodnotu přibližně 24,6 miliardy švédských korun (2,54 miliardy dolarů).

Podle Saabu jsou dodávky nových stíhaček plánovány na období 2029–2030. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj upřesnil, že dohoda byla dosažena se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem. Kromě nákupu letadel dohoda zahrnuje i technickou podporu stíhaček.

Gripen E je lehký víceúčelový stíhací letoun schopný plnit bojové mise v okruhu 1,3 tisíce km. Letadlo nese až sedm raket Meteor, dvě IRIS-T a 27 mm kanón Mauser BK-27. Stíhačka je schopna vzlétat z krátkých ranvejí (800 m) a dálnic. Po přistání je připravena na nový let za 10 minut pro letecký boj a za 20 minut na údery na pozemní cíle. Možnost přesunu stíhaček Gripen na Ukrajinu je diskutována od léta 2022. V červnu 2023 začali švédští specialisté školit ukrajinské piloty pro práci s těmito stroji a v srpnu Zelenskyj oznámil průlom v jednáních. Švédský premiér Kristersson však poté plány popřel.

Na konci října 2025 podepsaly Ukrajina a Švédsko dohodu o nákupu nejméně 100 letounů Gripen E. Zelenskyj vyjádřil naději na zrychlení postupů, aby první letadla vstoupila do ukrajinské armády již v roce 2026, ale Saab odhadl načasování předání prvního stíhače na tři roky. Cena série 100 kusů Gripen E se odhaduje na přibližně 8,5 miliardy dolarů, Kyjev vyčlenil 2,5 miliardy eur na nákup 20 stíhaček z celkové půjčky EU. Švédsko také předá Kyjevu dalších 16 letadel z předchozí úpravy – Gripen C / D, které podle Zelenského vstoupí do služby na Ukrajině začátkem roku 2027. Obecně se dohoda mezi Kyjevem a Stockholmem může zvýšit na 150 kusů.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 3. 7. 2026