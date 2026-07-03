Ukrajina zakoupila 16 stíhaček Gripen E
3. 7. 2026
Podle Saabu jsou dodávky nových stíhaček plánovány na období 2029–2030. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj upřesnil, že dohoda byla dosažena se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem. Kromě nákupu letadel dohoda zahrnuje i technickou podporu stíhaček.
Gripen E je lehký víceúčelový stíhací letoun schopný plnit bojové mise v okruhu 1,3 tisíce km. Letadlo nese až sedm raket Meteor, dvě IRIS-T a 27 mm kanón Mauser BK-27. Stíhačka je schopna vzlétat z krátkých ranvejí (800 m) a dálnic. Po přistání je připravena na nový let za 10 minut pro letecký boj a za 20 minut na údery na pozemní cíle. Možnost přesunu stíhaček Gripen na Ukrajinu je diskutována od léta 2022. V červnu 2023 začali švédští specialisté školit ukrajinské piloty pro práci s těmito stroji a v srpnu Zelenskyj oznámil průlom v jednáních. Švédský premiér Kristersson však poté plány popřel.
Na konci října 2025 podepsaly Ukrajina a Švédsko dohodu o nákupu nejméně 100 letounů Gripen E. Zelenskyj vyjádřil naději na zrychlení postupů, aby první letadla vstoupila do ukrajinské armády již v roce 2026, ale Saab odhadl načasování předání prvního stíhače na tři roky. Cena série 100 kusů Gripen E se odhaduje na přibližně 8,5 miliardy dolarů, Kyjev vyčlenil 2,5 miliardy eur na nákup 20 stíhaček z celkové půjčky EU. Švédsko také předá Kyjevu dalších 16 letadel z předchozí úpravy – Gripen C / D, které podle Zelenského vstoupí do služby na Ukrajině začátkem roku 2027. Obecně se dohoda mezi Kyjevem a Stockholmem může zvýšit na 150 kusů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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