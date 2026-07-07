Země OPEC+ se již pátý měsíc po sobě dohodly na zvýšení těžby
7. 7. 2026
Cíle produkce ropy vzrostou v srpnu o 188 000 barelů denně, stejně jako v červnu a červenci. To zvýší zásoby ropy na trhu během období klesajících cen na pozadí postupného otevírání Hormuzského průlivu. Kvóta Ruské federace za srpen činí 9,887 milionu barelů denně, přestože podle exportního kartelu OPEC produkce ropy v květnu sotva překročila 9 milionů barelů denně, včetně útoků na infrastrukturu.
Sedm zemí, včetně Ruské federace a Saúdské Arábie, bude nadále pečlivě sledovat a hodnotit situaci na trhu, aby udržely jeho stabilitu, uvedla OPEC+ ve svém prohlášení. Účastníci zopakovali důležitost opatrného přístupu a zachování plné flexibility pro zvýšení výroby, pozastavení nebo zrušení postupného ukončení dobrovolných snižování, včetně revize dobrovolných snižování oznámených v listopadu 2023. Další setkání sedmi se uskuteční 2. srpna.
Válka mezi Spojenými státy a Izraelem s Íránem vedla k prudkému poklesu produkce klíčových členů aliance. Podle OPEC klesla produkce OPEC+ v květnu na 33,13 milionu barelů denně z 42,77 milionu barelů denně v únoru.
Ceny ropy se však vrátily na předválečné úrovně kolem 72 dolarů za barel, což podpořily snížené čínské dovozy, zvýšený export mimo oblast Blízkého východu, stejně jako rekordní uvolnění strategických rezerv koordinované Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a smlouva o smlouvě budoucí mezi USA a Íránem o ukončení války, což pomohlo zmírnit obavy z nedostatku surovin. Začátkem tohoto roku dosáhly ropné nabídky vrcholu na 120 dolarů za barel.
Zdroj v ruštině: ZDE
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