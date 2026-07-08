Pan prezident bude v Ankaře monitorovat pana premiéra, tak díky panu Erdoganovi
8. 7. 2026 / Boris Cvek
Tak pan prezident bude nakonec na obou klíčových událostech summitu NATO v Ankaře. Chtěl být hlavou delegace, to se ale bohužel nestalo. Nabízel premiérovi dohodu, že si oba rozdělí ty obě hlavní akce mezi sebou: na jedné bude reprezentovat ČR on, na druhé premiér. Ani to se bohužel nestalo. Na obou setkáních bude reprezentovat ČR pan premiér.
Náš pan prezident se tam ale přece jen dostal díky pozvání od tureckého prezidenta Erdogana. V Radiožurnálu pan prezident říkal, že tam chce být proto, aby poslouchal, co pan premiér bude říkat, jinak by se k těm informacím prý ani nemusel dostat. Nevím, jestli podobně bude svou účast vysvětlovat i ostatním představitelům států nebo jak ho tam vlastně prezident Erdogan uvede. Třeba: víte, museli jsme ho pozvat, aby věděl, co tady bude premiér jeho země říkat.
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