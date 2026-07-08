Pět zemí NATO se dohodlo na masivním nákupu námořních min, aby v případě války zablokovaly ruské lodě

NATO se rozhodlo nahradit americká letadla AWACS švédskými Saab GlobalEye
8. 7. 2026NATO nahradí americké letouny Boeing E-3A Sentry (AWACS) pro včasné varování a řízení modernějším švédským Saabem GlobalEye.
8. 7. 2026
Obranné síly republiky již podepsaly rámcovou dohodu s Forcit o dodávkách systémů těmto pěti zemím NATO. Cílem spolupráce je "posílit námořní obranu spojenců," zdůrazňují finské úřady.
Námořní miny lze použít v Baltském moři, kde přístavy slouží jako klíčové uzly pro mobilitu vojsk a dodávky nákladu během vojenských krizí, řekl generální ředitel Forcit Joakim Westerlund agentuře Bloomberg. Podle něj válka na Ukrajině ukázala důležitost prostředků k blokování strategických zón, což zvýšilo zájem o tento typ zbraně. Blocker je "chytrá" mina s přibližovacím zapalovačem instalovaná na mořském dně s kapacitou přes 1000 kg ekvivalentu TNT. Systém je schopen klasifikovat projíždějící lodě a lze jej naprogramovat tak, aby zasahoval pouze určené cíle, což umožňuje průchod přátelským i neutrálním lodím.
Toho je dosaženo podle otevřených dat pomocí vestavěného modulu pro detekci cílů založeného na "vícekanálových senzorových technologiích". Všechna tato zařízení lze použít "ve volně programovatelných algoritmech detekce a detonace, které poskytují vysokou odolnost proti protiminovým opatřením," poznamenávají vývojáři.
Evropští členové NATO nakupují námořní miny, aby posílili vojenské schopnosti v době rostoucí hrozby ze strany Ruska. Finské obranné síly naopak zdůraznily, že program NMS "podporuje bezpečnost [v] Baltském moři a kolektivní obranu spojenců tváří v tvář rostoucímu významu námořního dohledu a námořní obrany" a podmínky v Baltském i Severním moři jsou dobře přizpůsobeny pro instalaci takové munice.
NMS je založena na smlouvě o smlouvě budoucí podepsané v červenci 2024 a schválené mnoha severskými zeměmi. Zahrnuje také spolupráci v oblasti logistiky, výcviku, výměny informací a vývoje zbraní.
Zdroj ve finštině: ZDE
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