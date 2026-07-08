Demokraté chtějí, aby kandidát do Senátu Graham Platner, který byl zasažen skandálem, odešel
8. 7. 2026
Bezprostředně poté, co Politico v pondělí informovalo o veřejném svědectví, kdy Platner v roce 2021 opilý vstoupil do domu ženy, se kterou chodil, a sexuálně ji napadl, kandidát zveřejnil video, v němž přiznal, že si dává pauzu od kampaně "aby přemýšlel o nejlepší cestě vpřed". Obvinění z napadení popřel.
Mezitím se zdá, že celý aparát Demokratické strany, od levicových mediálních osobností přes středolevicové reformátory až po lídry hlavních částí stranické infrastruktury, reagoval na obvinění výzvami, aby kandidát odešel z boje a aby Demokratická strana Maine zasáhla a vybrala nového kandidáta.
"Platner musí odejít HNED," napsal Adam Jentleson, bývalý demokratický vedoucí pracovník, který nyní vede heterodoxní Searchlight Institute, na sociálních sítích. "Collins se chechtá... Demokraté mají spoustu silných náhrad – vyberte si jednoho co nejdříve, abychom mohli začít útočit proti Collins. Platner lhal mnoha lidem a nemá právo to protahovat."
Do 19:00 ho jak Demokratická strana Maine, tak Demokratický senátní kampaňový výbor vyzvaly, aby odstoupil.
"Vedení Demokratické strany Maine stojí na straně žen a přeživších a tento princip se nemění podle stranické příslušnosti," napsal předseda strany, místopředseda a výkonný ředitel ve svém prohlášení. "Respektujeme ženy, které učinily těžké rozhodnutí vystoupit... Ozvat se je často nákladné."
"Jsme pověřeni rozhodnutím, kdo zastupuje naše hodnoty a kdo ponese náš prapor. Tato odpovědnost vyžaduje úsudek, vedení a ochotu jednat, když to situace vyžaduje," pokračovali.
Ve dvouminutovém videu zveřejněném po reportáži Politico Platner ponechal otevřenou možnost, že by z boje odešel, a naznačil, že klíčovou součástí jeho kalkulace by bylo, zda si myslí, že Collins ještě může v listopadu porazit.
"Bez ohledu na nepřesnost v reportážích, ale s vědomím politické reality, kterou to přinese, si dáváme čas k zamyšlení nad nejlepší cestou vpřed pro stát, který miluji, lidi, které miluji, hnutí, ke kterému patřím, a cíl porazit Susan Collins," řekl Platner. "To byly cíle, když jsme tuto kampaň spustili, a zůstávají mými cíli dodnes."
Kromě skandálu dva demokraté, kteří situaci znají a požádali o anonymitu, aby mohli otevřeně mluvit, uvedli, že Platnerovo získávání finančních prostředků se v týdnech od odhalení, že posílal sexuálně explicitní textové zprávy ženám, které nebyly jeho manželkou, zpomalilo. Jeho kampaň minulý týden vydala memorandum, v němž naznačuje, že potřebují více pomoci od vnějších skupin, aby vyrovnala výdaje GOP.
Demokraté musí porazit Collins, pětinásobnou umírněnou kandidátku, aby měli naději na znovuzískání Senátu v listopadu. Nedávné průzkumy ukazují, že Platner je v těsném souboji s republikány, ale někteří naznačují, že lepší výsledek by měl jiný demokratický kandidát.
Například průzkum New York Times/Siena College zveřejněný minulý týden ukázal, že Platner vede před Collins v poměru 49 % ku 47 %, zatímco demokraté mají na obecném hlasovacím lístku náskok 53 % ku 42 % a 54 % registrovaných voličů by raději, aby demokraté ovládali Senát.
Platner má čas do 13. července, aby odstoupil z volebního klání, a státní strana by pak měla čas do 27. července vybrat náhradního kandidáta.
Kdo by mohl být nominován? Na základě rozhovorů s pěti demokratickými operativci ve Washingtonu a Maine – všichni si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli otevřeně hovořit o možnostech strany – jsou v současné době v soutěži čtyři hlavní jména: bývalý předseda státního senátu Troy Jackson, zakladatel Maine Beer Company Dan Kleban, bývalý lídr státního Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Nirav Shah a státní tajemnice Maine Shenna Bellows.
(Předchozí Platnerovy skandály zahrnovaly další případy obtěžování žen, ale také vyšlo najevo, že si kandidát nechal na tělo vytetovat symboliku nacistických oddílů SS. Nic z uvedeného zatím nevedlo k jednoznačnému distancování Demokratické strany od tohoto muže. Vidíme tedy, že fanatický kampismus GOP má zřetelný protějšek na druhé straně politického spektra. I v Demokratické straně je dnes opravdu těžké provést něco tak hrozného, abyste přišli o bezmeznou podporu partaje plynoucí jen a jen z prostého faktu, že nejste republikán - pozn. KD.)
Zdroj v angličtině: ZDE
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