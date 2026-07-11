KVIFF 2026: Film o libanonské vesnici. Zase pedofilie, tentokrát z Chile

11. 7. 2026 / Jan Čulík

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Ještě, závěrem, o dvou soutěžních filmech z Karlových Varů. Snímek Potrubí (2025) režiséra Karima Kassema v produkci Libanonu, Kataru a Saúdské Arábie, je důležitý, protože zlidšťuje osoby, které žijí v muslimském světě, v jedné malé vesnici v Libanonu. Hlavním hrdinou je instalatér Hassan, který je sice už v důchodu, ale ve vesnici se všichni znají a neustále ho uhánějí, že jim neteče voda, a ať jim to přijde spravit. Je to ale v podstatě film o vesnické každodennosti. Trošku se v druhé polovině mění, kdy jeden Hassanův přítel vysvětlí, že mají v místní márnici místo jen na jednu mrtvolu, a náhle zemřel, nebo byl zabit? (to se oba přátelé chystají vyšetřovat až po závěru tohoto fimu) jeden jejich kamarád. Tak jeho mrtvolu vezou dlouhou cestou dodávkou do Bejrútu, cesta se stává další příležitostí k analýze jejich přátlských vztahů.

Druhý soutěžní film je chilský, Za deštěm (2026) režisérky Valerie Sarmiento. Hlavní hrdinkou je asi třicetiletá dívka Sofia, která právě skončila studium psychologie ve Valparaisu a vrací se zpět do rodné Valdivie. Vrací se domů hlavně proto, protože její dvaaosmdesátiletá babička skončila v nemocnici, prý spadla ze schodů a zlomila si ruku i kyčel. 

Po příjezdu Sofie domů přinesou sdělovací prostředky otřesnou zprávu, že kdesi u moře byla zdrogována, znásilněna a zabita asi šestiletá dívka. Podle festivalového katalogu to vyvolá v Sofii děsivé vzpomínky, neboť ona byla také v dětství podobným způsobem znásilněna. Ovšem kdybychom se to v katalogu nedočetli, možná bychom se o tomto Sofiině traumatu z dětství ani nedověděli, neboť je v celém filmu prezentováno jen v náznacích. Film je v podstatě thriller, vyšetřují se ty případy znásilněných holčiček, avšak v závěru je pozoruhodné rozuzlení: Babička v nemocnici, která přijde pomalu k sobě, svědčí, že jen tak neupadla ze schodů, ale někdo ji záměrně shodil. A druhá záhada je, že ji někdo do nemocnice přinesl čokoládové bonbóny a ukázalo se, že jsou plné právě té chemikálie, již byl zdrogovány ty holčičky. Je to proto, že babička byla svědkyní toho, jak jakási její docela známá osoba ty holčičky oslovuje. Vede to k změně ve vyšetřování, a posledním záběrem filmu, který je celý černobílý, je barevná scéna na pláži u moře, kde zjevně došlo k znásilnění Sofie. Nic víc se o tom ve filmu nedovíme, poté, co to byl vyšetřovací thriller, končí tak na půl huby.

Tak to je moje poslední recenze z Karlových Varů. Chtěl jsem jen dodat, že výběr recenzovaných filmů je zcela arbitrární. Tak je tomu ale pro každého: Festival předvádí skoro čtyři sta filmů: není ve schopnosti žádného jednotlivce recenzovat jich většinu nebo všechny.

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Obsah vydání | 10. 7. 2026