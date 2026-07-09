Poklidný protest proti pochodu radikálních polských nacionalistů okamžitě vyvolal útoky a digitální šikanu
Jedna žena se postavila davu
9. 7. 2026
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Během nacionalistického pochodu ve Varšavě, kde se skandovala protiukrajinská hesla, vyjádřila zaměstnankyně galerie ručně vyráběných řemesel LAS RĄK svůj nesouhlas tichým gestem – palcem dolů. Nekřičela. Nikoho neprovokovala. Prostě odmítla mlčet. Neobešlo se to ale bez následků.
Podle majitelky galerie Zofie Boruczyńské se obchod brzy stal terčem výhrůžných telefonátů, online obtěžování a záplavy falešných negativních recenzí. Zastrašování pak eskalovalo ještě dál: do galerie vnikl jedinec a rozbil vystavené exponáty.
Tento příběh má ale nadějný konec.
Mnoho Poláků tuto nenávist odmítlo. Poté, co se fotografie zdevastované galerie rozšířily po internetu, se spojilo téměř 3 000 lidí a vybralo více než 150 000 zlotých na obnovu obchodu.
To je Polsko, na které chci vzpomínat.
Statečné zaměstnankyni a všem v LAS RĄK: děkuji za vaši důstojnost, vaše lidství a váš morální kredit. Postavit se nenávisti nikdy není snadné, obzvlášť když stojíte sami.
Kéž vás Bůh žehná a chrání.
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