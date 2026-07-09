Poklidný protest proti pochodu radikálních polských nacionalistů okamžitě vyvolal útoky a digitální šikanu

Jedna žena se postavila davu

9. 7. 2026

čas čtení 1 minuta

Během nacionalistického pochodu ve Varšavě, kde se skandovala protiukrajinská hesla, vyjádřila zaměstnankyně galerie ručně vyráběných řemesel LAS RĄK svůj nesouhlas tichým gestem – palcem dolů. Nekřičela. Nikoho neprovokovala. Prostě odmítla mlčet. Neobešlo se to ale bez následků.

Tento akt odvahy měl svou cenu, píše na sociální síti behaviorální ekonom Roman Šeremeta.

Podle majitelky galerie Zofie Boruczyńské se obchod brzy stal terčem výhrůžných telefonátů, online obtěžování a záplavy falešných negativních recenzí. Zastrašování pak eskalovalo ještě dál: do galerie vnikl jedinec a rozbil vystavené exponáty.

Tento příběh má ale nadějný konec.

Mnoho Poláků tuto nenávist odmítlo. Poté, co se fotografie zdevastované galerie rozšířily po internetu, se spojilo téměř 3 000 lidí a vybralo více než 150 000 zlotých na obnovu obchodu.

To je Polsko, na které chci vzpomínat.

Statečné zaměstnankyni a všem v LAS RĄK: děkuji za vaši důstojnost, vaše lidství a váš morální kredit. Postavit se nenávisti nikdy není snadné, obzvlášť když stojíte sami.

Kéž vás Bůh žehná a chrání.

0
Vytisknout
203

Diskuse

Obsah vydání | 9. 7. 2026