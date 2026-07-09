Hrabě Binface o doplňkových volbách v Clactonu: „Netušil jsem, že se starý Farage sám vyhodí do vzduchu“
9. 7. 2026
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„Možná je to všechno jen horečnatý sen,“ naznačuje
parodický kandidát, který by měl být jediným vyzyvatelem lídra strany
Reform Nigela Farage o tento mandát
Hrabě Binface (tvář jako popelnice) se těšil na pohodovou cestu zpět na svou domovskou planetu Sigma IX, když Nigel Farage v úterý odpálil politickou bombu.
Místo
toho však tato nejžhavější nová hvězda britské politiky prohlásila, že
mu nezbývá nic jiného než provést rychlý mezihvězdný obrat, když se
objevila zpráva, že Farage rezignoval na mandát poslance za Clacton,
čímž se otevřela možnost doplňkových voleb v tomto anglickém pobřežním
volebním obvodu, který zastupoval od roku 2024.
Farage, předseda pravicově populistické strany Reform UK, byl
obviněn z toho, že volby využil k tomu, aby se zbavil prohlubujícího se
skandálu ohledně finančních darů, které přijal. Zdá se však, že se tento plán obrátil proti němu, poté co jeho hlavní soupeři oznámili, že doplňkové volby budou bojkotovat. Doplňkové volby v Clactonu se nyní pravděpodobně stanou soubojem mezi předsedou Reform a Binfacem, Tváří jako popelnice.
„Netušil jsem, že se starý Farage sám vyhodí do vzduchu… nebo snad ano?“ řekl Binface, veterán britských voleb, kde je parodický kandidát takřka stálicí.
Tento 5 900 let starý vůdce strany Recyclons je výtvorem Jona Harveyho,
komika z Lewishamu v jihovýchodním Londýně, který v minulosti
kandidoval proti bývalým premiérům, včetně Rishiho Sunaka a Borise
Johnsona, stejně jako proti Theresě Mayové ve své předchozí inkarnaci
jako Lord Buckethead.
Farage se snažil vykreslit tyto doplňkové
volby jako souboj „lid versus establishment“, což vedlo předsedkyni
konzervativců Kemi Badenochovou k tomu, že Binface označila za
„kandidáta lidu“. Premiér Keir Starmer se k jeho kandidatuře dokonce
vyjádřil v rámci summitu NATO. „Myslím, že podporovat jiného [kandidáta]
je vlastně proti pravidlům Labouristické strany,“ řekl.
Pro
samotného muže, nebo spíše mimozemšťana, je to všechno trochu šok.
Otázku, zda by mohl dokonce vyhrát, se zdráhá vůbec zvažovat. „Je ještě
příliš brzy a čeká nás dlouhá cesta, ale pokud by v nepravděpodobném
případě lidé z Clactonu dali přednost mně před starým Nigem, pak se budu
ze všech sil snažit je zastupovat,“ řekl.
Uvedl,
že ho za posledních 48 hodin zaplavily e-maily a zprávy od aktivistů
hnutí Binface, kteří mu nabízeli, že budou za něj obcházet domácnosti a
rozdávat letáky, což by mohlo vyústit v volební překvapení srovnatelné s
tím, když byla maskotka klubu Hartlepool United, opice H’Angus, zvolena starostkou tohoto města na severu Anglie.
„Nechci,
aby kvůli mně někde pochodovali. Ani nevím, jestli vůbec nějaké hlasy
dostanu,“ řekl Binface. „Možná je to všechno jen horečnatý sen, ve
kterém žijeme po zápase Anglie s Mexikem na mistrovství světa, a všichni
jsme se z něj ještě neprobudili.“
Mezitím
jeho kandidatura výrazně zvýšila zájem o živé vystoupení, které má
Binface v plánu na čtvrtek v londýnském Museum of Comedy. Akce je
vyprodaná a vzhledem k prudkému nárůstu zájmu o Harveyho tvorbu se
plánují náhradní termíny.
Binface přiznal, že o Clactonu ví jen
málo, ale potěšilo ho to, co se nedávno dozvěděl. „Slyšel jsem, že leží u
moře, a slyšel jsem, že tam mají molo. Vlastně jsem to už chtěl zrušit,
ale pak mi někdo připomněl, že je to molo (pier), ne vrstevník (peer). A
taky jsem slyšel, že tamní lidé nejsou nutně všichni tak pro brexit…
tak to máte.“ Oblast v Essexu, kde se Clacton nachází, zaznamenala v
roce 2016 jeden z nejvyšších podílů hlasů pro odchod z EU.
Binface
doufá, že osloví zklamané voliče strany Reform a další, kteří by
hlasovali pro labouristy, konzervativce nebo jiné strany, kdyby dostali
šanci. „Když se nad tím zamyslíte, pochopíte, proč bych vlastně mohl
usilovat o hlasy přistěhovalců. Jsem totiž ten nejzarytější cizinec, i
když musím zdůraznit, že ne nelegální,“ dodal.
Není
to poprvé, co se veřejnost postavila za Binface v boji proti
kontroverzní pravicové osobnosti. Sklidil chválu za to, že v londýnských
volbách starosty v roce 2024 získal více hlasů než kandidát krajně
pravicové strany Britain First, i když ani tehdy se mu nepodařilo získat
dostatečnou podporu k tomu, aby si ponechal volební kauci – poplatek,
který musí britští kandidáti zaplatit, když kandidují ve volbách.
Farage
je favoritem, ale kurzy na vítězství Binface prudce stoupají.
Co by ale Binface
mohl udělat, kdyby skutečně vyhrál? Podle jednacího řádu Westminsteru by
musel sundat svůj „Bin“ (popelnici), aby mohl vstoupit do sněmovny Dolní sněmovny a
zasednout v ní. Rychle však poukázal na často neobvyklé oděvy, které
nosí jiné osobnosti hrající v parlamentu klíčovou roli, včetně držitelů
úřadů, kteří se pravidelně objevují v černých kalhotách a jiných
kostýmech.
„No, to se ještě uvidí. Pokud Black Rod vyhovuje jednacímu řádu, proč já ne?“ řekl.
Jako
důkaz toho, že k kampani přistupuje alespoň s určitou vážností, spustil
hrabě stránku pro dary na platformě Ko-Fi, kde žádá lidi o příspěvky.
„Na
rozdíl od některých politiků s volebními fondy ve výši 5 milionů liber
(a archivními detektivními seriály na ITV) jsem zcela nezávislý vesmírný
bojovník. Veškerý zisk z mé kampaně na post londýnského starosty jsem
věnoval na charitu, ale rád bych mohl pokračovat v boji proti
mezihvězdným nepřátelům,“ napsal.
Od svého spuštění v úterý stránka obdržela více než 5 000 darů a dosud se podařilo vybrat přes 15 000 liber.
Zdroj v angličtině ZDE
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