Hrabě Binface o doplňkových volbách v Clactonu: „Netušil jsem, že se starý Farage sám vyhodí do vzduchu“

9. 7. 2026

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„Možná je to všechno jen horečnatý sen,“ naznačuje parodický kandidát, který by měl být jediným vyzyvatelem lídra strany Reform Nigela Farage o tento mandát

Hrabě Binface (tvář jako popelnice) se těšil na pohodovou cestu zpět na svou domovskou planetu Sigma IX, když Nigel Farage v úterý odpálil politickou bombu.

Místo toho však tato nejžhavější nová hvězda britské politiky prohlásila, že mu nezbývá nic jiného než provést rychlý mezihvězdný obrat, když se objevila zpráva, že Farage rezignoval na mandát poslance za Clacton, čímž se otevřela možnost doplňkových voleb v tomto anglickém pobřežním volebním obvodu, který zastupoval od roku 2024. 

Farage, předseda pravicově populistické strany Reform UK, byl obviněn z toho, že volby využil k tomu, aby se zbavil prohlubujícího se skandálu ohledně finančních darů, které přijal. Zdá se však, že se tento plán obrátil proti němu, poté co jeho hlavní soupeři oznámili, že doplňkové volby budou bojkotovat. Doplňkové volby v Clactonu se nyní pravděpodobně stanou soubojem mezi předsedou Reform a Binfacem, Tváří jako popelnice.

„Netušil jsem, že se starý Farage sám vyhodí do vzduchu… nebo snad ano?“ řekl Binface, veterán britských voleb, kde je parodický kandidát takřka stálicí. Tento 5 900 let starý vůdce strany Recyclons je výtvorem Jona Harveyho, komika z Lewishamu v jihovýchodním Londýně, který v minulosti kandidoval proti bývalým premiérům, včetně Rishiho Sunaka a Borise Johnsona, stejně jako proti Theresě Mayové ve své předchozí inkarnaci jako Lord Buckethead.

Farage se snažil vykreslit tyto doplňkové volby jako souboj „lid versus establishment“, což vedlo předsedkyni konzervativců Kemi Badenochovou k tomu, že Binface označila za „kandidáta lidu“. Premiér Keir Starmer se k jeho kandidatuře dokonce vyjádřil v rámci summitu NATO. „Myslím, že podporovat jiného [kandidáta] je vlastně proti pravidlům Labouristické strany,“ řekl.

Pro samotného muže, nebo spíše mimozemšťana, je to všechno trochu šok. Otázku, zda by mohl dokonce vyhrát, se zdráhá vůbec zvažovat. „Je ještě příliš brzy a čeká nás dlouhá cesta, ale pokud by v nepravděpodobném případě lidé z Clactonu dali přednost mně před starým Nigem, pak se budu ze všech sil snažit je zastupovat,“ řekl.

Uvedl, že ho za posledních 48 hodin zaplavily e-maily a zprávy od aktivistů hnutí Binface, kteří mu nabízeli, že budou za něj obcházet domácnosti a rozdávat letáky, což by mohlo vyústit v volební překvapení srovnatelné s tím, když byla maskotka klubu Hartlepool United, opice H’Angus, zvolena starostkou tohoto města na severu Anglie.

„Nechci, aby kvůli mně někde pochodovali. Ani nevím, jestli vůbec nějaké hlasy dostanu,“ řekl Binface. „Možná je to všechno jen horečnatý sen, ve kterém žijeme po zápase Anglie s Mexikem na mistrovství světa, a všichni jsme se z něj ještě neprobudili.“

Mezitím jeho kandidatura výrazně zvýšila zájem o živé vystoupení, které má Binface v plánu na čtvrtek v londýnském Museum of Comedy. Akce je vyprodaná a vzhledem k prudkému nárůstu zájmu o Harveyho tvorbu se plánují náhradní termíny.

Binface přiznal, že o Clactonu ví jen málo, ale potěšilo ho to, co se nedávno dozvěděl. „Slyšel jsem, že leží u moře, a slyšel jsem, že tam mají molo. Vlastně jsem to už chtěl zrušit, ale pak mi někdo připomněl, že je to molo (pier), ne vrstevník (peer). A taky jsem slyšel, že tamní lidé nejsou nutně všichni tak pro brexit… tak to máte.“ Oblast v Essexu, kde se Clacton nachází, zaznamenala v roce 2016 jeden z nejvyšších podílů hlasů pro odchod z EU.

Binface doufá, že osloví zklamané voliče strany Reform a další, kteří by hlasovali pro labouristy, konzervativce nebo jiné strany, kdyby dostali šanci. „Když se nad tím zamyslíte, pochopíte, proč bych vlastně mohl usilovat o hlasy přistěhovalců. Jsem totiž ten nejzarytější cizinec, i když musím zdůraznit, že ne nelegální,“ dodal.

Není to poprvé, co se veřejnost postavila za Binface v boji proti kontroverzní pravicové osobnosti. Sklidil chválu za to, že v londýnských volbách starosty v roce 2024 získal více hlasů než kandidát krajně pravicové strany Britain First, i když ani tehdy se mu nepodařilo získat dostatečnou podporu k tomu, aby si ponechal volební kauci – poplatek, který musí britští kandidáti zaplatit, když kandidují ve volbách.

Farage je favoritem, ale kurzy na vítězství Binface prudce stoupají. 

Co by ale Binface mohl udělat, kdyby skutečně vyhrál? Podle jednacího řádu Westminsteru by musel sundat svůj „Bin“ (popelnici), aby mohl vstoupit do sněmovny Dolní sněmovny a zasednout v ní. Rychle však poukázal na často neobvyklé oděvy, které nosí jiné osobnosti hrající v parlamentu klíčovou roli, včetně držitelů úřadů, kteří se pravidelně objevují v černých kalhotách a jiných kostýmech.

„No, to se ještě uvidí. Pokud Black Rod vyhovuje jednacímu řádu, proč já ne?“ řekl.

Jako důkaz toho, že k kampani přistupuje alespoň s určitou vážností, spustil hrabě stránku pro dary na platformě Ko-Fi, kde žádá lidi o příspěvky.

„Na rozdíl od některých politiků s volebními fondy ve výši 5 milionů liber (a archivními detektivními seriály na ITV) jsem zcela nezávislý vesmírný bojovník. Veškerý zisk z mé kampaně na post londýnského starosty jsem věnoval na charitu, ale rád bych mohl pokračovat v boji proti mezihvězdným nepřátelům,“ napsal.

Od svého spuštění v úterý stránka obdržela více než 5 000 darů a dosud se podařilo vybrat přes 15 000 liber.


Zdroj v angličtině ZDE

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Obsah vydání | 9. 7. 2026