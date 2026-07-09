Jak levice zemřela na dobré úmysly - 3
9. 7. 2026 / Fabiano Golgo
II. Symptomy
9. Strana semináře
Seminář je dobrá věc. Dokud se z něj nestane náhrada života.
V semináři se dá myslet. Dá se zpomalit věta, rozlišit pojmy, odmítnout hloupost, která venku chodí v botách zdravého rozumu. Dobrá politická tradice potřebuje místa, kde se neřve, ale přemýšlí. Kde člověk zjistí, že jeho první názor byl líný. Kde se naučí, že svět není povinen vejít se do jednoduché věty. Anti-intelektualismus je starý sluha reakce a nikdy nepřišel s ničím lepším než s pěstí oblečenou za lidovost.
Problém nezačíná myšlením. Problém začíná ve chvíli, kdy se politické prostředí začne chovat, jako by společnost byla špatně vedený seminář.
Pak se z politiky stane nekonečná místnost s židlemi do kruhu. Někdo moderuje. Někdo shrnuje. Někdo upozorní na jazyk. Někdo navrhne další setkání. Všichni jsou opatrní, aby nevypadali příliš hrubě. Vznikne zápis. Vznikne sdílený dokument. Vznikne pocit procesu. Venku se mezitím nic zásadního nepohnulo, ale uvnitř se zdá, že se něco stalo, protože lidé používali správné nástroje k popisu vlastního znepokojení.
To je strana semináře.
Ne strana v úzkém volebním smyslu. Spíš politický typ. Způsob existence. Svět, v němž se debata, panel, workshop, facilitace a stanovisko staly náhražkou organizované síly. Ne proto, že by lidé uvnitř byli hloupí. Často jsou velmi chytří. Právě proto je symptom nebezpečný. Hloupá politika se prozradí rychle. Chytrá bezmoc se umí tvářit jako odpovědnost.
Strana semináře má jednu velkou výhodu: nikdy není úplně přistižena při nečinnosti. Vždycky něco dělá. Konzultuje, promýšlí, mapuje, připravuje, otevírá otázky, vytváří rámce. Tato slovesa vypadají pracovitě. Některá jsou dokonce nutná. Jenže pokud po nich nenásleduje střet s mocí, začnou se točit sama kolem sebe. Politika pak připomíná člověka, který si před požárem pečlivě přečetl manuál k hasicímu přístroji a navrhl kulatý stůl o ohni.
Mezitím dům hoří.
Teorie není nepřítel. Špatný překlad je nepřítel. Myšlení, které neumí přejít do řeči lidí mimo vlastní místnost, se postupně mění v ozdobu. Zůstává správné, někdy dokonce brilantní, ale politicky sterilní. Člověk může přesně vysvětlit, proč se společnost rozpadá, a zároveň nemít žádný most k člověku, který tento rozpad prožívá jako špatný den, nikoli jako strukturu.
Strana semináře miluje strukturu. Má s ní pravdu. Jen zapomíná, že lidé do struktury nevstupují hlavou napřed.
Vstupují přes bolest, zájem, strach, zlost, zvyk, osobní zkušenost. Teprve potom lze mluvit o systému. Pokud se začne systémem, člověk mimo seminář často slyší jen vzdálený hluk vzdělaného prostředí. Ne proto, že je hloupý. Protože jazyk přišel bez dotyku. Vysvětlil svět dřív, než se dotkl jeho rány.
To je zvláštní chlad strany semináře. Není krutá úmyslem. Bývá dokonce velmi citlivá. Jen citlivost prochází metodikou dřív než člověkem.
Všechno má postup. Každý konflikt má rámec. Každá bolest má formulář. Každý nesouhlas má být zpracován, tematizován, facilitován. Tato civilizovanost je někdy pokrok proti starému hulvátství, v němž silnější prostě bouchl do stolu. Ale politika bez schopnosti bouchnout do stolu v pravý čas se stává bezbrannou. Ne každý konflikt čeká na bezpečný prostor. Některý už stojí přede dveřmi a chce rozpočet, zákon, stávku nebo porážku protivníka.
Strana semináře se konfliktu nebojí úplně. Ráda o něm mluví. Méně ráda ho organizuje.
Konflikt v jejím podání často zůstává diskurzivní. Je třeba pojmenovat moc. Dekonstruovat vyprávění. Upozornit na nerovnost hlasů. To všechno může být důležité. Ale moc se většinou neurazí tím, že byla pojmenována. Moc se začne bát až tehdy, když někdo vytvoří náklady. Když se lidé spojí tak, že nejdou snadno obejít. Když slovo dostane institucionální tělo.
Pojmenovaná moc bez nákladů je jen moc s horší pověstí.
A moc špatnou pověst snese. Mnohem hůř snáší organizovanou překážku.
Strana semináře má často zvláštní vztah k praxi. Mluví o ní s úctou, ale trochu jako o terénní exkurzi. Praxe je něco, co se analyzuje, reflektuje, zve na panel, někdy financuje projektem. Praktik je vítán, pokud dokáže svou zkušenost přeložit do jazyka místnosti. Pokud ne, působí rušivě. Je příliš konkrétní. Přináší případy, které kazí obecnost. Neumí vždycky použít správný pojem pro vlastní život.
Tak se z praxe stává host, kterého je třeba nejdřív naučit mluvit.
Tady se seminární nemoc dotýká třídního stylu. Vzdělané prostředí si málokdy uvědomuje, kolik moci je ukryto v klidné schopnosti formulovat. Kdo umí formulovat, vypadá kompetentně. Kdo neumí, vypadá jako materiál pro pomoc. V politice to vytváří neviditelnou hierarchii: ti, kdo vysvětlují, a ti, kdo jsou vysvětlováni.
Levice, která se narodila z touhy zrušit nadvládu, tak může nevědomky vytvořit novou nadvládu tónu.
Není to brutální nadvláda. Nikdo nekřičí. Právě proto je těžké ji popsat. Přichází jako zdvořilost, metodika a otevřenost. Všichni mohou mluvit, ale ne každý je slyšen stejným způsobem. Některé věty se okamžitě jeví jako promyšlené. Jiné jako surový materiál k interpretaci. A člověk, jehož zkušenost je pořád jen materiálem pro něčí interpretaci, dřív nebo později odejde.
Nebo zůstane a naučí se mlčet.
Strana semináře si také plete konsensus se silou. Uvnitř místnosti je konsensus krásný. Umožňuje postup. Uklidňuje. Nikdo nemá pocit, že byl přejet. Jenže společnost není místnost, která souhlasila s pravidly facilitace. Venku existují lidé, kteří nechtějí být zahrnuti. Existují zájmy, které nečekají na porozumění. Existuje kapitál, který má rád nekonečnou debatu, pokud mu mezitím běží zisk. Existuje autoritář, který kulatý stůl použije jako nábytek.
Konsensus může být metoda uvnitř hnutí. Nemůže být iluzí o světě.
Politika musí umět přesvědčovat, ale také porážet. Toto slovo zní v seminární kultuře téměř vulgárně. Porazit. Jako by každá porážka někoho znamenala nedostatek dialogu. Jenže některé věci je třeba porazit. Zákon, který poškozuje slabší. Firma, která vydírá pracovníky. Strana, která živí nenávist. Instituce, která roky chrání násilí. O takových věcech se dá debatovat jen do určité chvíle. Potom je třeba je zastavit.
Strana semináře často ví, co je špatně. Méně často ví, kdy skončila fáze vysvětlování.
Jedním ze symptomů je neustálý hlad po nové analýze. Každá porážka vyvolá další text o tom, proč se stala. Každé selhání otevře další debatu o příčinách. Každá ztracená skupina se promění v téma konference. Reflexe se množí jako důkaz vitality. Ale někdy je další reflexe jen elegantní způsob, jak odložit odpovědnost za čin.
Člověk nemusí vždycky chápat lépe, aby jednal lépe. Někdy už chápe dost. Jen se bojí důsledků.
Strana semináře se bojí špatného kroku víc než ztraceného času. A čas je v politice násilný faktor. Když demokratické síly váhají, někdo jiný pracuje. Když se hledá dokonalá formulace, protivník už nabízí falešné řešení. Když se další měsíc ladí rámec, lidé si vytvářejí názor jinde. Politická prázdnota není čekárna. Je to pozemek, který někdo rychle obsadí.
Perfekcionismus slabých je dar silným.
To neznamená, že rychlost je vždy ctnost. Spěch vyrábí chyby, zjednodušení a hloupé kampaně. Ale strana semináře má opačný problém: mění opatrnost v identitu. Je tak zvyklá předvídat chybný výklad, že se někdy bojí říct větu dost jasně. Každé slovo má riziko. Každé zjednodušení může být nepřesné. Každá emoce může sklouznout. Výsledkem je řeč, která se sama pojistí proti životu.
Taková řeč sice méně selže intelektuálně, ale více selže politicky.
Velká politická věta vždy riskuje. Riskuje nepřesnost, zneužití, odpor, karikaturu. Bez tohoto rizika se nedostane ven. V semináři se věta může chránit poznámkou pod čarou. V politice musí vydržet vítr. Pokud nevydrží, nebyla větou pro veřejnost. Byla větou pro místnost.
A místnost nestačí.
Strana semináře se často zrodila z dobrých důvodů. Reagovala na starou politiku křiku, manipulace, mužských stolů, stranických aparátů a zkratek, které ničily lidi ve jménu velkých cílů. Chtěla být opatrnější. Chtěla slyšet hlasy, které byly dřív přehlíženy. Chtěla odmítnout brutalitu jako metodu. To všechno mělo smysl.
Jenže odmítnout brutalitu neznamená odmítnout sílu.
Tady je rozdíl, který strana semináře často nezvládá. Síla nemusí být hrubá. Může být demokratická, pevná, organizovaná, odpovědná. Může říct: toto je směr, toto je hranice, toto je rozhodnutí. Bez takové síly se citlivost stává únavnou. Lidé poslouchají mnoho ohledů, ale necítí pohyb. A politika bez pohybu začne připomínat péči o vlastní jazyk během povodně.
Je dobré mluvit přesně. Ještě lepší je mít loď.
Strana semináře nemá problém jen s veřejností venku. Má problém i s vlastními lidmi. Často je vyčerpá. Nekonečný proces, opakované debaty, strach z chyby, potřeba stále znovu potvrzovat správnost prostředí — to všechno po čase unaví i oddané. Člověk chtěl změnit svět a ocitl se ve schůzi o proceduře další schůze. Chtěl jednat a začal pečovat o jemnost procesu tak dlouho, až mu došla síla.
Toto vyčerpání se pak vydává za složitost politiky. Někdy je to jen špatná organizace s akademickým přízvukem.
Dobrá organizace samozřejmě potřebuje proces. Bez něj rozhodují ti nejhlasitější a nejodolnější. Ale proces je nástroj. Pokud se z nástroje stane střed všeho, hnutí začne sloužit vlastnímu provozu. Někdo musí položit nepříjemnou otázku: co by se stalo, kdyby polovina těchto debat zmizela? Ztratila by se demokracie, nebo jen komfort prostředí, které si plete pohyb slov s pohybem světa?
Tato otázka bolí, protože odpověď bývá někdy velmi jasná.
Strana semináře také ztrácí schopnost mluvit s nepřipraveným člověkem. Nepřipravený člověk nepřijde s přesně formulovaným problémem. Přijde rozzlobený, podezřívavý, někdy hloupě sebejistý. Neví, co má říct, ale ví, že něco není v pořádku. Pokud se hned ocitne v prostředí, kde každá věta prochází morální a jazykovou kontrolou, pravděpodobně odejde dřív, než se z jeho hněvu stane politická otázka.
Demokracie potřebuje místa, kde se člověk může naučit mluvit lépe. Ne místa, kde se mu první špatná věta stane osudem.
To neznamená tolerovat nenávist. Znamená rozlišit mezi nenávistí jako strategií a neobratností jako stavem. Strana semináře je v teorii schopna rozlišovat velmi jemně. V praxi někdy rozlišuje hůř, protože se bojí, že shovívavost bude čtena jako zrada slabších. Ten strach je pochopitelný. Jenže bez určité pedagogické trpělivosti nevzniká většina. Vzniká klub lidí, kteří už umějí přijít správně připraveni.
A klub není hnutí.
Politika, která se chce vrátit k životu, by musela seminář vrátit na jeho místo. Ne zrušit ho. Ne vysmát se myšlení. Ne vyměnit teorii za hospodskou pózu. Musela by znovu uspořádat vztah mezi myšlením a jednáním. Seminář má pomoci pochopit svět, ne poskytnout útočiště před jeho hrubostí. Má připravit větu na cestu ven, ne ji donekonečna brousit, dokud se bojí odejít.
Dobré myšlení má po určité době špínu na botách.
To je možná nejjednodušší test. Pokud se politická myšlenka nikdy nezašpiní kontaktem s lidmi, kteří ji nečekali, zůstává akademickým cvičením. Pokud se strategie nikdy nesetká s odporem, není strategie. Pokud jazyk nikdy neriskuje nepochopení, nestane se veřejným jazykem. Strana semináře může mít pravdu v mnoha jednotlivostech. Ale pokud se bojí opustit bezpečí správně formulované místnosti, bude dál prohrávat s lidmi, kteří sice myslí hůř, ale chodí ven.
Venku je samozřejmě nebezpečno. Člověk tam může být karikován, zjednodušen, odmítnut, zesměšněn. Jenže politika se neodehrává tam, kde je zaručeno férové čtení. Odehrává se tam, kde se o čtení bojuje. Strana semináře by chtěla nejdřív zajistit podmínky správného rozhovoru. Pravice mezitím obsazuje samotný jazyk rozhovoru.
To je rozdíl mezi pravidly místnosti a mocí ulice.
Seminář může být dílna. Nesmí být náhradní vlast. Pokud se levice zabydlí v semináři příliš pohodlně, začne zaměňovat inteligenci za účinnost, reflexi za odvahu a proceduru za demokracii. Pak bude mít mnoho textů, mnoho setkání, mnoho správných obav. Ale málo lidí, kteří cítí, že se jejich život skutečně pohnul.
A politika se nakonec měří tímto pohybem.
Strana semináře nezemře tím, že přestane myslet. To by byla jen další hloupost v dějinách antiintelektuální pomsty. Musí zemřít jinak: tím, že začne chodit. Že vezme vlastní věty a odnese je tam, kde budou zpochybněny, poškozeny, zjednodušeny, ale možná také pochopeny. Že přijme, že dobrá politická řeč se nerodí jen v bezpečí přesnosti, ale i v hluku společnosti.
Teprve tam se pozná, zda byla myšlenka živá.
A právě zde začíná další symptom. Protože mnoho lidí uvěřilo, že chodit už není třeba. Že digitální prostor nahradil ulici. Že viditelnost nahradila přítomnost. Že reakce nahradila organizaci.
To je omyl další kapitoly.
Mezikapitola
Cancel culture nebyla mýtus, jen špatně pochopený symptom
Cancel culture nebyla mýtus. Mýtem byl příběh, který z ní pravice udělala.
To je třeba říct přesně, protože toto téma rychle ničí schopnost myslet. Jedni se tváří, že univerzity, média, nakladatelství a kulturní instituce nikdy nevyrobily atmosféru strachu, v níž se lidé učili nemluvit, než by riskovali špatnou větu. Druzí se tváří, že několik kampusových hysterií znamenalo konec Západu, svobody, civilizace, mužství, humoru a všech ostatních slov, která reakční komentátor vytáhne, když potřebuje další poplach. Obě strany lhaly jiným způsobem.
Cancel culture nebyla největší problém světa. Právě proto byla tak účinná jako symbol.
Její síla nebyla v počtu zničených životů, ale v obrazu, který nabídla. Mladí lidé na elitních univerzitách, jazyk nesrozumitelný většině společnosti, profesoři bojící se vlastních studentů, administrátoři vydávající věty měkké jako pudink a tvrdé jako disciplinární předvolání, spisovatelé omlouvající se za odstín slova, redakce propadající panice před internetovým davem, kulturní instituce zacházející s uměním jako s rizikovým materiálem. To všechno tvořilo scénu, kterou pravice nemusela příliš přikrašlovat. Stačilo ji nasvítit.
A nasvítila ji dokonale.
Nešlo o to, že by většina pracujících lidí každý den trpěla pod univerzitní cenzurou. Netrpěla. Většina lidí nikdy neseděla v semináři, kde se půl hodiny rozebírá, zda slovo zraňuje správným nebo nesprávným směrem. Právě proto byl obraz tak silný. Působil jako pohled do laboratoře, kde se vyrábí budoucí jazyk elit. Člověk v montovně, kanceláři, nemocnici nebo malém obchodě nemusel rozumět všem detailům sporu na Yale nebo Oberlinu. Stačilo mu zahlédnout tón: tihle lidé se jednou dostanou do redakcí, škol, firem, úřadů a kulturních institucí, a budou mluvit takto o mně.
Tady vznikl politický strach, který levice podcenila.
Univerzita má zvláštní postavení. Není to jen škola. Je to továrna na legitimitu. Vyrábí slova, metody, citlivosti, kariéry, sítě, správný tón a pocit, kdo smí být považován za vzdělaného člověka své doby. Když se univerzitní prostředí uzavře do jazyka, který obyčejnému člověku připadá jako směs obžaloby a interní směrnice, nejde jen o akademickou módu. Jde o signál budoucí moci.
Pravice pochopila univerzitu jako divadlo třídního odporu lépe než univerzita sama.
Yale Halloween v roce 2015 se proto stal větší událostí, než si zasloužil podle vlastního obsahu. Na začátku byla zpráva o kostýmech. Univerzitní prostředí řešilo, jak se vyhnout rasistickým, urážlivým nebo kulturně necitlivým převlekům. Erika Christakis se ozvala s otázkou, zda má univerzita dospělé studenty takto předem vést a chránit, nebo zda má existovat prostor i pro špatný vkus, provokaci a chybu. Byla to debata, kterou by dospělá instituce měla zvládnout bez nervového zhroucení. Místo toho se z ní stal obřad.
Studenti nemluvili jen o kostýmech. Mluvili o pocitu, že univerzita slibuje domov, ale některým z nich stále připomíná cizí dům. To nebylo falešné. Elitní univerzity se rády prodávají jako místa otevřenosti, ale dlouho nesly v sobě sociální, rasové a kulturní vyloučení, které se nezruší jednou brožurou o diverzitě. Pocit nepatřičnosti může být skutečný i tam, kde konkrétní spor vypadá zvenčí směšně. A právě v tom spočíval tragický zmatek: skutečná rána byla připevněna k slabému případu.
Kostým se stal náhradním bojištěm pro dějiny vyloučení.
Jenže náhradní bojiště má jednu nevýhodu: zvenčí často vypadá absurdně. Student křičící na profesora, že vytváří nebezpečné prostředí, protože obhajuje prostor pro špatný vkus, se stal ikonou. Ne ikonou rasové spravedlnosti, ale ikonou civilizační únavy z progresivního dětinství. To je nespravedlivé vůči části studentů, kteří mluvili o reálném problému. Ale politika obrazu je krutá. Vybere si nejslabší záběr a udělá z něj celek.
Yale se tak stal malou scénou velkého problému: univerzita chtěla být zároveň místem konfliktu a místem emocionálního bezpečí. Tyto dvě touhy se navzájem nesnášejí víc, než se připouští.
Myšlení potřebuje riziko. Ne sadismus, ne rasismus, ne ponižování, ne starý profesorův požitek z toho, že může studentovi rozdrtit sebeúctu. Ale riziko ano. Riziko špatné věty, špatného argumentu, provokace, nepřesnosti, ironie, nepochopení a opravy. Pokud se každý intelektuální konflikt přeloží do jazyka bezpečí a zranění, univerzita přestává být místem vzdělávání a stává se místem správy citových nároků.
To není pokrok. To je infantilizace za vysoké školné.
Oberlin byl jiný případ, a možná politicky ještě výmluvnější. Spor s Gibson's Bakery začal drobnou kriminální událostí, konfrontací po shopliftingu, a rychle se změnil v obvinění z rasismu, protesty, institucionální podporu, soud a nakonec milionové odškodnění proti vysoké škole. Právní detaily jsou složité, jak bývají. Ale kulturní obraz byl jednoduchý a smrtící: elitní progresivní instituce pomohla zničit pověst místního rodinného podniku na základě morálně výbušného obvinění, které se v soudní síni ukázalo jako neudržitelné.
Pro pravici to byl dar z nebes. Ne proto, že by všichni kritici rasismu byli špatně. Ale proto, že případ vypadal jako karikatura progresivní moci v malém městě: univerzita, studenti, administrátoři, slovo rasismus jako atomová bomba, místní podnik jako oběť ideologické nadřazenosti. Znovu platí: jeden případ nedokazuje všechno. Ale dobrá politická parabola nemusí dokazovat všechno. Stačí, že vysvětluje pocit, který už miliony lidí měly.
A pocit byl tento: progresivní instituce může člověka zničit dřív, než ho pochopí.
Evergreen State College přidal další scénu. Den absence, spor o rasu a přítomnost na kampusu, profesor Bret Weinstein, studentský hněv, administrativní slabost, zmatek, který se rychle stal internetovým spektáklem. Detaily se dodnes vykládají různě a každý tábor si nechal vlastní sestřih. Ale kulturní účinek byl opět jasný: univerzita vypadala jako místo, kde se jazyk emancipace změnil v rituál donucení a kde akademická autorita nevěděla, zda smí říct ne.
To je klíčové slovo: ne.
Instituce, které se bojí říct ne vlastním aktivistickým studentům, nevychovávají občany. Vychovávají klienty s revolučním slovníkem. A klient s revolučním slovníkem je zvláštní bytost. Chce moc zákazníka, morální prestiž utlačovaného a rétoriku povstání zároveň. Univerzitní administrátor, který platí hypotéku z udržování spokojenosti těchto klientů, potom mluví jazykem péče, ale chová se jako pojišťovna reputačního rizika.
Tím se cancel culture stala méně otázkou svobody slova a více otázkou institucionální zbabělosti.
Svoboda slova je samozřejmě důležitá. Ale pravice ji často používá jako kouřovou clonu pro vlastní touhu říkat kruté věci bez následků. To je třeba odmítnout. Slovo má následky. Urážka, lež, obtěžování, cílené ponižování a šikana nejsou myšlení. Univerzita nemá být cirkus, kde silnější hlas drtí slabší a pak se tomu říká debata. Jenže z toho neplyne, že každý nepohodlný výrok je násilí. Pokud se pojem násilí nafoukne tak, že pojme větu, knihu, otázku a pozvaného řečníka, skutečné násilí nezíská větší váhu. Slovo se jen vyčerpá.
Cancel culture nebyla kultura následků. Byla často kultura nepoměru.
Právě nepoměr ji dělal tak toxickou. Někdo řekl hloupou větu před deseti lety a najednou měl být vymazán z profesního života. Někdo napsal článek s nepohodlným argumentem a místo odpovědi se organizovala petice za odstranění. Někdo pozval špatného řečníka a spor se netočil kolem argumentu, ale kolem otázky, zda samotná přítomnost člověka v kampusu znamená ohrožení. Někdy šlo o skutečné extremisty. Někdy o konzervativce. Někdy o liberály, kteří se opozdili o tři jazykové aktualizace.
A právě toto míchání bylo zhoubné. Pokud se fašista, starý liberál, neobratný profesor, spisovatel s jednou špatnou větou a člověk, který se ptá nepohodlně, ocitnou v podobném rituálu podezření, společnost ztratí schopnost rozlišovat. Morální nástroj se otupí, protože seká všechno stejným pohybem.
Levice zde měla říct: hranice ano, hysterie ne.
Neřekla to dost hlasitě. Nebo to řekla pozdě. Nebo to nechala říkat lidem, kteří sami neměli žádnou citlivost k rasismu, sexismu, homofobii nebo jiné skutečné nespravedlnosti. A když rozumnou kritiku cancel culture přenecháte cynikům, cynici ji promění ve zbraň proti každé odpovědnosti. To je přesně to, co se stalo. Z legitimní otázky, zda univerzity nevytvářejí atmosféru strachu a ideologické křehkosti, se stal pravicový cirkus o tom, že nikdo už nesmí říct pravdu.
Jenže pravda byla komplikovanější a zajímavější.
Studenti, kteří požadovali bezpečný prostor, nebyli vždy rozmazlené děti. Mnozí z nich skutečně zažili rasismus, homofobii, sexuální násilí, třídní ponížení, osamělost v instituci, která se tvářila univerzálně, ale voněla penězi a dějinami vyloučení. Jejich hněv měl zdroj. Ale zdroj hněvu nezaručuje kvalitu politické formy. Člověk může mít skutečnou ránu a špatný požadavek. To je věta, kterou progresivní prostředí nerado slyší.
Rána není vždy dobrý zákonodárce.
Univerzita měla tyto rány vzít vážně a zároveň odmítnout kulturu křehkosti jako vládní systém kampusu. Měla říct studentům: patříte sem, a právě proto zde budete čelit věcem, které vás rozruší. Měla říct profesorům: nejste nedotknutelní bohové, ale také nejste zaměstnanci emocionálního hotelu. Měla říct administrátorům: vaše práce není minimalizovat reputační riziko, ale chránit podmínky myšlení. Měla říct veřejnosti: univerzita není školka ani gladiátorská aréna. Je to místo, kde se člověk učí unést konflikt bez toho, aby ho proměnil v osobní likvidaci.
Místo toho se často zrodil nový typ opatrnosti.
Profesor začal přemýšlet, zda se určitý text vyplatí. Student začal přemýšlet, zda položit otázku, která může znít špatně. Redaktor začal přemýšlet, zda autor nestojí za možné potíže. Nakladatel začal přemýšlet, zda kniha nepřitáhne kampaň dřív, než přitáhne čtenáře. Místo skutečného pluralismu vznikla klima předběžného strachu. Někdy malé. Někdy přehnaně popisované. Ale skutečné.
A strach je špatný editor myšlení.
Nevede nutně k mlčení. Často vede k horší řeči. Lidé mluví dřevěněji, bezpečněji, s více formulacemi, které nikoho neurazí a nikoho nepřesvědčí. Jazyk se naplní polštáři. Texty začnou vypadat jako chodby nemocnice po bezpečnostní kontrole. Všechno je měkké, omyvatelné a trochu mrtvé. Tento styl se potom rozšířil mimo kampus. Do médií, neziskových organizací, kulturních institucí, nakladatelství, firemních oddělení diverzity. Univerzita nebyla celý svět. Ale dodala světu nový tón.
A tento tón byl pro mnoho lidí nesnesitelný.
Ne proto, že by všichni tito lidé milovali urážky. Ale protože poznali nadřazenost převlečenou za péči. Slova jako bezpečí, zranění, citlivost, trauma a inkluze zněla v některých ústech méně jako lidskost a více jako nové nástroje třídního rozlišení. Kdo je uměl používat, patřil dovnitř. Kdo neuměl, byl podezřelý. Třída už nemusela nosit cylindr. Mohla nosit slovník.
Cancel culture byla tedy také třídní styl trestu.
Ne vždy, ne všude, ne v každém případě. Ale dost často na to, aby to společnost cítila. Elitní prostředí si vytvořilo jazyk morální přesnosti, v němž se dalo druhého člověka nejen kritizovat, ale i vyřadit jako nedostatečně aktualizovanou bytost. Tento jazyk vypadal jako spravedlnost. Často však připomínal starý společenský mechanismus: kdo nezná pravidla salonu, bude zesměšněn jako nevychovaný. Rozdíl byl jen v tom, že salon se tentokrát tvářil revolučně.
Pravice potom udělala jednoduchou a účinnou věc. Vzala nejabsurdnější příklady a řekla: toto je budoucnost, kterou pro vás chystají. Tato věta byla lživá v rozsahu, ale pravdivá v pocitu. Lidé se nebáli, že zítra budou všichni studovat na Yale. Báli se, že jazyk Yale přijde do jejich školy, práce, televize, úřadu, nakladatelství, sociální sítě, rodiny. A někdy opravdu přišel, ve zjednodušené, byrokratické a hloupější podobě.
Nejhorší ideje z kampusu nikdy nepřijdou do společnosti v nejlepší verzi. Přijdou jako formulář.
To je zákon institucionálního překladu. Teorie, která v semináři může být složitá, se v HR oddělení změní v školení. Diskuse o moci se změní v povinný modul. Citlivost se změní v seznam zakázaných vět. Kritika jazyka se změní v kontrolu tónu. A lidé, kteří nikdy nečetli původní argumenty, poznají jen jejich administrativní trosky. Potom není divu, že nenávidí i to, co by v lepší podobě mohli pochopit.
Cancel culture nebyla tedy jen problémem svobody projevu. Byla problémem špatného překladu spravedlnosti do moci.
Spravedlnost potřebuje schopnost pojmenovat újmu. Ale také potřebuje míru. Potřebuje paměť, ale také možnost změny. Potřebuje odpovědnost, ale ne veřejné kamenování jako formu společenské hygieny. Potřebuje chránit slabší, ale nesmí z každé slabosti udělat trůn. Potřebuje slyšet zraněné, ale nesmí dovolit, aby zranění automaticky řídilo proceduru proti obviněnému. Potřebuje rozlišovat mezi chybou, zlem, nevědomostí, provokací, argumentem, nenávistí a starým textem.
Bez tohoto rozlišování se politika promění v rituál čistoty.
A rituál čistoty je vždycky hladový. Nikdy nemá dost. Dnešní správná věta může být zítra nedostatečná. Dnešní spojenec může být zítra problém. Dnešní omluva může být zítra důkaz, že člověk přiznal vinu, ale nedostatečně se proměnil. Taková kultura nevyrábí spravedlivější lidi. Vyrábí lidi opatrné, agresivní a vnitřně zbabělé. Každý se učí dvě věci: veřejně říkat správné věty a soukromě se bát těch, kdo je říkají ještě správněji.
To je smrt myšlení v přímém přenosu.
Myšlení potřebuje právo na špatný první návrh. Potřebuje možnost říct větu a potom ji opravit. Potřebuje polemiku, ironii, nadsázku, omyl, pomalou změnu názoru. Pokud se každá špatná věta stane důkazem špatné duše, lidé přestanou myslet nahlas. A kdo nemyslí nahlas, neučí se s druhými. Jen spravuje vlastní veřejnou masku.
Univerzita by měla být jedním z posledních míst, kde se masky dají sundat. Místo toho se někdy stala místem, kde se masky vyráběly v luxusnější verzi.
To neznamená, že stará univerzita byla idyla svobodného ducha. Nebyla. Byla třídní, rasově a genderově uzavřená, plná starých hierarchií, tichého ponížení a intelektuálního snobismu. Mnoho nových kritik bylo nutných. Kánon měl být zpochybněn. Moc profesorů měla být omezena. Sexuální obtěžování mělo být pojmenováno. Rasismus se neměl dál schovávat za slovo tradice. Problém není v tom, že se univerzita změnila. Problém je v tom, že část změny převzala nejhorší vlastnosti toho, co chtěla porazit: dogma, hierarchii, trest a jazyk zasvěcených.
Tak se z emancipace stala nová etiketa.
A etiketa vždycky slouží těm, kdo se ji naučí dřív.
Cancel culture nebyla všemocná. Nebyla gulag. Nebyla konec civilizace. Mnoho lidí, kteří křičeli o cenzuře, ve skutečnosti jen poprvé zažilo kritiku. Mnoho pravicových profesionálních obětí vydělalo na svém údajném umlčení víc peněz a pozornosti, než by vydělalo svobodným myšlením. To je také pravda. Ale zneužití kritiky cancel culture neznamená, že problém neexistoval.
Existoval. Jako atmosféra. Jako procedura. Jako předběžný strach. Jako nepoměr trestu. Jako ztráta humoru. Jako náhrada debaty vyšetřováním. Jako univerzitní zvyk, který se později rozšířil do institucí, kde už nebyla ani hloubka semináře, jen jeho policie.
Největší chybou progresivního světa bylo, že tento problém přenechal svým nepřátelům. Místo aby řekl: ano, tady se děje něco nezdravého, ale skutečná spravedlnost to nepotřebuje. Místo aby oddělil odpovědnost od honu. Místo aby hájil svobodu myšlení jako podmínku levicové politiky, ne jako liberální výmluvu. Místo aby připomněl, že lidé se mění jen tehdy, když existuje cesta zpět z omylu.
Bez cesty zpět se společnost rozdělí na svaté lháře a upřímné nepřátele.
To je přesně to, co se stalo. Část lidí se naučila lhát jazykem správnosti. Jiní se naučili být brutální jazykem autenticity. Ani jedno není svoboda. První je strach s dobrým slovníkem. Druhé je hrubost s pocitem osvobození. Demokratická kultura potřebuje něco třetího: odvahu říct věc, slyšet odpověď, snést konflikt, rozlišit chybu od zla a neproměnit každou debatu v imigrační kontrolu duší.
Cancel culture tedy nebyla mýtus. Byla špatně pochopený symptom.
Symptom prostředí, které chtělo spravedlnost, ale začalo se bát myšlení bez zábradlí. Symptom institucí, které mluvily o odvaze a jednaly podle reputačního rizika. Symptom generace, která správně odmítla staré ponižování, ale někdy nahradila tvrdost světa měkkým autoritářstvím bezpečí. Symptom levice, která si spletla korekci jazyka s proměnou společnosti a potom se divila, že společnost odmítla být kádrována školou, do níž nikdy nechodila.
Pravice z toho udělala cirkus. Ale cirkus potřebuje něco, co může ukázat.
A univerzity jí to příliš často dodaly: mladé lidi, kteří měli pravdu o některých ranách světa a zároveň vypadali, že by svět nejraději proměnili v nekonečné disciplinární řízení za špatnou formulaci. To byl obraz smrtící. Ne proto, že byl úplně pravdivý. Ale proto, že byl dostatečně pravdivý na to, aby lež mohla běžet dál sama.
Myšlení, které se bojí věty, nemůže změnit svět.
Může jen kontrolovat místnost.
10. Internet místo ulice
Internet není ulice. Jen se tak někdy tváří.
Na ulici člověk cítí vlastní tělo. Ví, kolik lidí opravdu přišlo. Vidí, kdo zůstal doma. Slyší hlas, který nepatří jeho prostředí. Musí snést déšť, ticho, špatnou organizaci, trapnost prázdného náměstí, nervozitu policie, starého pána, který nadává z okna, a člověka vedle sebe, s nímž se neshodne téměř na ničem kromě jedné věci. Ulice je hrubá, protože nefiltruje společnost podle pohodlí.
Internet nabízí politice něco mnohem příjemnějšího: pocit veřejnosti bez plné váhy veřejnosti.
Člověk něco napíše a okamžitě vidí reakci. Souhlas, hněv, sdílení, odpor, posměch. Všechno se pohybuje. Všechno vypadá jako událost. Malá věta může během hodiny obletět tisíce očí. Skandál má tep. Morální rozhořčení má publikum. Člověk se dívá na obrazovku a má pocit, že stojí uprostřed dějin, protože dějiny právě blikají v jeho ruce.
Jenže algoritmus měří pohyb očí. Politika potřebuje pohyb těl.
Toto neznamená, že internet je k ničemu. Taková kritika by byla staromilská a líná. Digitální prostor odhalil věci, které by staré instituce nejraději nechaly spát. Umožnil lidem najít se přes hranice měst, redakcí a stranických aparátů. Dal hlas těm, kdo ho dřív neměli ani v místní schůzi. Umí spustit kampaň, zachytit násilí, obejít mlčení médií, zrychlit solidaritu. Bez něj by mnoho bezmocných zůstalo ještě bezmocnějších.
Problém není internet jako nástroj. Problém je internet jako náhrada světa.
Část levicové a progresivní politiky si zvykla žít v digitálním prostředí tak dlouho, až začala přebírat jeho představu o realitě. Co je vidět, to existuje. Co vyvolá reakci, to je důležité. Co se šíří, to roste. Co má správnou odezvu v jednom kruhu, to prý znamená posun společnosti. Jenže digitální viditelnost je velmi špatný metr moci. Ukáže hluk, ne hloubku. Ukáže rychlost, ne zakořenění. Ukáže publikum, ne organizaci.
Člověk může mít dosah a nemít dotek.
Dotek je politicky nenahraditelný. Znamená, že někdo ví, komu zavolat, když se něco stane. Že lidé mají místo, kam se vracejí. Že vztah přežije i den, kdy není skandál. Internet umí vytvořit okamžité spojení, ale hůř vytváří závazek. Kliknutí nestojí moc. Sdílení je lehké. I hněv může být lehký, pokud za ním není žádná povinnost. Politika však začíná tam, kde souhlas začne něco stát.
Digitální prostředí nabízí zvláštní druh levné účasti.
Není falešná vždy. Mnoho lidí se přes ni opravdu dostane k prvnímu kroku. Ale pokud první krok nenajde druhý, vznikne iluze hnutí. Člověk sleduje stejné tváře, stejné argumenty, stejné nepřátele a stejné fráze. Vidí růst rozhořčení a začne věřit, že roste také síla. Jenže síla se pozná teprve ve chvíli, kdy je třeba něco vydržet. Když klesne pozornost. Když nepřítel neustoupí. Když algoritmus přestane nést věc na hladině.
Hnutí, které žije jen z viditelnosti, začne umírat ve chvíli, kdy se na něj přestanou dívat.
To je osud mnoha digitálních vln. Přijdou rychle, právem otřesou veřejností, změní jazyk jedné debaty, někdy dosáhnou i konkrétního vítězství. Potom se rozptýlí. Ne proto, že lidé byli neupřímní. Spíš proto, že mezi hněvem a institucí nestál dost pevný most. Energie se sice objevila, ale neměla kam odtéct, aby poháněla stroj. Zůstala jako bouře nad hladinou.
Internet je výborný pro bouři. Horší pro zavlažování.
Politika ale potřebuje zavlažování. Potřebuje pomalou vodu, která se vrací na stejné místo. Potřebuje lidi, kteří se neobjeví jen ve chvíli největší viditelnosti. Potřebuje paměť. Potřebuje schopnost zavolat někomu, kdo není zrovna nadšený. Potřebuje nudnou kontinuitu. Digitální prostředí tuto kontinuitu často trestá, protože nuda se špatně šíří. Algoritmus nemá rád trpělivost. Má rád událost.
Proto politika přizpůsobená algoritmu začíná hledat stále nové události, aby měla pocit života.
Zde vzniká závislost na skandálu. Každý den něco hoří. Každý den někdo řekne něco odporného. Každý den lze dokázat, že svět je horší, než byl včera. Mnoho těch věcí je skutečně odporných. Jenže neustálý poplach bez organizované cesty ven vychovává člověka k bezmoci. Učí ho reagovat, ne jednat. Dává mu nervovou soustavu hlídače požárů a politickou sílu člověka, který stojí sám před obrazovkou.
Reakce není akce. Je to její stín.
Digitální politika často žije z reakce. Někdo něco provede, druhá strana odpoví. Někdo lže, druhá strana opravuje. Někdo provokuje, druhá strana se rozhořčí. Takto lze strávit roky v prostoru, který protivník nastavil. Reakční pravice je v tomto smyslu doslova reakční i technicky: vyrábí podněty, které nutí ostatní reagovat. Pokud se demokratická politika nechá vtáhnout do této rytmiky, ztratí vlastní čas.
A kdo ztratí vlastní čas, ztratí část svobody.
Internet také zplošťuje rozdíl mezi protivníkem, spojencem a publikem. Všichni jsou najednou na stejné scéně. Člověk odpovídá trollovi, ale ve skutečnosti mluví ke svým. Odsuzuje politika, ale zároveň signalizuje příslušnost vlastnímu kruhu. Vysvětluje složitou věc, ale forma ho nutí udělat z ní krátký úder. Tak vzniká řeč, která je napůl přesvědčování a napůl domácí rituál.
Problém je, že domácí rituál se často vydává za veřejnou politiku.
Uvnitř vlastního kruhu může být věta úspěšná. Lidé ji sdílejí, doplňují, oslavují, cítí úlevu. Venku však může znít jako další důkaz, že toto prostředí mluví hlavně samo se sebou. Digitální ohlas pak zakrývá skutečnost, že řeč neopustila vlastní společenskou bublinu. Ne proto, že by nikdo mimo ni neměl internet. Ale protože algoritmus umí dokonale napodobit veřejnost a přitom člověka držet v sousedství vlastních nervů.
Bublina není jen informační. Je emocionální.
Člověk v ní ví, co má cítit. Ví, kdy se zasmát, kdy zuřit, kdy být dojat, kdy někoho odepsat. To dává pocit společenství. Ale společenství bez společné práce rychle křehne. Jakmile se objeví větší spor, ukáže se, že mnoho vazeb bylo spíš souběžným sledováním než skutečným vztahem. Lidé, kteří spolu roky souhlasili online, často nemají žádnou praktickou zkušenost společného rozhodování.
A bez společného rozhodování se solidarita snadno změní v publikum.
Internet přeje také osobní značce. Každý se stává malým médiem, malou institucí, malým tribunem vlastního postoje. To může být osvobozující. Staré brány se tím částečně otevřely. Jenže osobní značka má jinou logiku než hnutí. Musí být rozpoznatelná. Musí reagovat. Musí si hlídat vlastní tvář. Politika se pak začne točit kolem toho, kdo co řekl, kdo se jak vymezil, kdo zklamal vlastní publikum.
Místo kolektivního směru vzniká trh správných reakcí.
Tento trh odměňuje ostrost, rychlost a morální srozumitelnost. Hůř odměňuje opravu chyby, pomalé přesvědčování, institucionální práci nebo trpělivý kontakt s lidmi mimo vlastní kruh. Tedy právě věci, bez nichž demokratická politika slábne. Člověk, který stráví večer organizováním schůzky nájemníků, vypadá online méně významně než člověk, který napíše brilantní větu o nejnovější hanbě. Jenže první může změnit život v domě. Druhý často změní náladu na hodinu.
Obě věci mohou mít smysl. Jen jedna z nich se však špatně fotí.
Levice se v digitálním prostředí naučila mnoho dobrého. Naučila se rychle reagovat na lež. Naučila se obcházet mlčení mocných médií. Naučila se dávat dohromady lidi, kteří by se jinak nenašli. Ale zároveň se nechala svést představou, že viditelná morální energie je totéž co společenská síla. Není. Společenská síla se pozná méně podle toho, kolik lidí souhlasí v okamžiku vzrušení, a více podle toho, kolik lidí se vrátí ve chvíli nudy.
Nuda je test politiky.
Kdo vydrží nudu, může budovat. Kdo potřebuje stále nový poplach, zůstane závislý na protivníkovi. Ulice je v tomto smyslu pomalejší a poctivější. Ne každá fyzická přítomnost je automaticky hlubší. Demonstrace může být také jen fotografie. Ale ulice aspoň klade odpor tělu. Nutí člověka počítat s časem, místem, počasím a cizími lidmi. Nutí politiku zjistit, zda opravdu existuje mimo obraz.
Internet tuto otázku často odkládá.
Digitální prostor navíc zrychluje morální soud. Tam, kde dřív existovala chvíle ticha, vzniká tlak odpovědět. Neodpovědět znamená skoro souhlasit. Odpovědět špatně znamená být podezřelý. Odpovědět pozdě znamená ztratit rytmus. Tak se politika dostává do tempa, které nesnáší úsudek. A bez úsudku se morálka mění v reflex.
Reflex může zachránit tělo před ránou. Nemůže řídit společnost.
Společnost potřebuje pomalejší schopnosti: rozlišit, co je taktika protivníka a co skutečný problém; poznat, kdy mlčet není zbabělost a kdy je zbabělost převlečená za zdrženlivost; rozhodnout, kdy je třeba reagovat hned a kdy je lepší nenechat protivníka určovat scénu. Tyto schopnosti se v digitálním prostředí učí těžko, protože každá pauza vypadá jako slabost.
Jenže bez pauzy není strategie. Je jen série impulsů.
Internet také vychovává zvláštní typ politické paměti. Paměť krátkou, zato výbušnou. Staré chyby lze kdykoli vytáhnout jako důkaz podstaty. Staré věty nezmizí, ale jejich souvislost ano. Člověk je věčně přítomen v nejhorším okamžiku vlastního archivu. To vytváří opatrnost, která se tváří jako odpovědnost, ale často zabíjí možnost vývoje.
Pokud nikdo nesmí být více než vlastní nejhorší věta, politika se stane hřbitovem proměny.
To je zvlášť ničivé pro levici, která by měla věřit, že lidé a společnosti se mohou měnit. Digitální moralismus však často zachází s člověkem jako s odhalenou podstatou. Řekl, tedy je. Chybil, tedy patří tam. Tento způsob soudu je rychlý a uspokojivý. Ale pokud se stane dominantní kulturou, odradí mnoho lidí od jakéhokoli pohybu. Kdo se bojí chyby víc než nespravedlnosti, bude mlčet. Nebo půjde tam, kde se mu slíbí beztrestnost za hrubost.
Pravice pak nabídne falešnou svobodu od strachu z chyby. A část lidí ji přijme, protože druhá strana jim nabídla jen strach jiného druhu.
Tady se internet potkává s problémem jazyka, morálky a lidu. Digitální prostředí zviditelňuje chybu rychleji, než umí vytvářet učení. Zvyšuje trest za neobratnost a snižuje odměnu za trpělivé přesvědčování. Dává sílu těm, kdo umějí mluvit v krátkém napětí. Bere prostor těm, kdo potřebují čas, aby našli větu. Politika se tak stává hrou pro nervově vybavené.
Masová demokracie ale nemůže být jen sportem lidí, kteří zvládají veřejnou reakci.
A přesto by bylo hloupé chtít návrat před internet. Takový návrat není možný a nebyl by ani čistý. Starý svět měl své brány, své redaktory, své sekretariáty, své mlčení. Mnoho hlasů by se bez digitálního prostoru nikdy nedostalo ven. Otázka proto nezní, zda internet ano, nebo ne. Otázka zní, kdo je pán a kdo nástroj.
V části progresivní politiky se nástroj stal pánem.
Když politika začne uvažovat podle toho, co se šíří, přestane se ptát, co trvá. Když začne psát podle toho, co vyvolá okamžitou reakci, ztrácí schopnost mluvit k lidem, kteří nereagují veřejně. Když měří úspěch podle viditelnosti, může přehlédnout tichou práci, která teprve staví budoucí sílu. Digitální logika pak nevede jen k jinému stylu komunikace. Vede k jiné představě o politice.
A tato představa je příliš mělká.
Skutečná politická práce často vypadá jako nic. Dva lidé v kuchyni mluví o nájmu. Někdo po směně zůstane o dvacet minut déle, aby přesvědčil kolegu. Místní skupina se sejde potřetí, i když podruhé přišli jen čtyři lidé. Nikde žádný velký obraz. Žádný virální okamžik. A přesto se tam může rodit něco pevnějšího než v tisíci sdílených větách.
Politika se často rodí tam, kde by algoritmus zemřel nudou.
To neznamená, že digitální prostor má být opuštěn. Má být podřízen. Může přivést lidi ke dveřím. Nemůže být celým domem. Může zachytit nespravedlnost. Nemůže sám vytvořit instituci, která ji příště ztíží. Může šířit větu. Nemůže zajistit, že člověk po větě najde druhé. Může zapálit pozornost. Nemůže udržet teplo přes zimu.
A politika potřebuje zimu přežít.
Proto by se levice musela znovu naučit rozdíl mezi dosahem a přítomností. Dosah znamená, že se věta někam dostala. Přítomnost znamená, že tam někdo zůstal. Dosah může vyvolat první pohyb. Přítomnost vytváří důvěru. Dosah je často rychlý a anonymní. Přítomnost má jméno, tvář, adresu, opakování.
Dosah není dotek.
Ulice v tomto smyslu není jen fyzické místo. Je to způsob politiky. Znamená vyjít z prostředí, kde jsou reakce předvídatelné. Znamená snést člověka, který nepřišel s připravenou sympatií. Znamená zjistit, že mnoho lidí nemá názor ve formě, kterou lze sdílet. Mají jen podráždění, zkušenost, mlčení nebo otázku. Digitální politika často takové lidi nevidí, protože nejsou dost hlasití v jejím jazyce.
Jenže právě oni často rozhodují, kam se společnost pohne.
Internet může být začátkem. Nesmí být náhradou. Pokud se politika spokojí s obrazem vlastního pohybu, začne vypadat živě i ve chvíli, kdy ztrácí svaly. Bude reagovat, sdílet, opravovat, odhalovat, odsuzovat. A protivník mezitím postaví síť míst, vztahů, návyků a loajalit, které nejsou vždy vidět, ale drží.
Digitální pěna může být hlasitější než proud. Proud však odnese břeh.
Levice se kdysi opírala o místa, kde lidé byli spolu nejen jako publikum, ale jako účastníci. Tato místa zeslábla. Některá zmizela. Některá zestárla. Některá se uzavřela do vlastní minulosti. Internet tuto ztrátu zakryl, protože vytvořil zdání, že lidé spolu jsou pořád. Jenže být současně online není totéž co být spolu.
Být spolu znamená mít mezi sebou závazek, ne jen spojení.
Tady se uzavírá symptom. Internet místo ulice není chyba mladých nebo technologií. Je to pokušení celé slabé politiky. Když chybí organizace, viditelnost se stane náhražkou. Když chybí důvěra, reakce se stane náhražkou vztahu. Když chybí místo, platforma se stane náhražkou domova.
Ale platforma není domov. Je to pronajatý sál s neznámým majitelem.
A majitel může kdykoli změnit pravidla.
Politika, která chce přežít, nemůže bydlet jen tam. Musí používat internet a zároveň mu nevěřit jako světu. Musí přenášet digitální energii do míst, kde lidé poznají vlastní sílu bez obrazovky. Musí udělat z kliknutí dveře, ne cíl. Musí z reakce udělat setkání a ze setkání trvání.
Internet může být nástroj. Ulice musí být tělo.
A právě tělo současné politiky ukáže další nemoc: kulturu, která se oddělila od ekonomiky.
11. Kultura bez ekonomiky
Kultura bez ekonomiky je politika bez podlahy.
Chvíli může vypadat dobře. Má přesnější slova, nové tváře, citlivější obrazy, méně starých urážek. To není málo. Společnost se netvoří jen zákonem a výplatní páskou. Tvoří se také tím, koho ukazuje jako normálního, koho nechává mlčet a komu dovolí být směšný. Kultura umí člověka zmenšit dřív, než se ho dotkne úřad.
Právě proto kulturní boj není frivolní.
Chyba začíná jinde. Začíná ve chvíli, kdy se kultura oddělí od ekonomiky a začne se tvářit, že sama unese tíhu spravedlnosti. Uznání nahradí moc. Reprezentace nahradí vlastnictví. Viditelnost nahradí změnu podmínek. Člověk je konečně správně pojmenován, ale pořád nemá čas, domov ani možnost říct ne tomu, kdo rozhoduje o jeho životě.
Politika v té chvíli získá světlo a ztratí zem.
Progresivní prostředí pochopilo jednu skutečnou věc: člověk nežije jen z peněz. Žije také z uznání, jména, obrazu a pocitu, že není na světě omylem. Kdo je celý život zobrazován jako vtip, hrozba nebo vedlejší postava, nenese jen symbolickou ránu. Nese ji v těle. Hanba se ukládá. Pohrdání se dědí. Dítě se naučí své místo dřív, než mu někdo vysvětlí sociologii.
Bylo tedy správné říct, že kultura je politická.
Jenže odtud neplyne, že kultura stačí. Kapitalismus je mimořádně dobrý ve vstřebávání kulturních oprav, pokud se nemusí dotknout své vlastní kostry. Umí změnit reklamu. Umí vyměnit tváře na plakátu. Umí mluvit o respektu, diverzitě a bezpečném prostředí. Umí dokonce vypadat dojatě nad příběhy lidí, které jeho vlastní provoz dál drží ve špatných smlouvách.
Vitrína se opraví rychleji než sklad.
To je jedna z velkých pastí současné levicové a liberálně progresivní politiky. Mnoho bojů o viditelnost bylo nutných. Některé skupiny se příliš dlouho objevovaly jen jako karikatura, nebezpečí nebo dekorace většinového příběhu. Když se to změní, není to banalita. Člověk, který se poprvé vidí jinak než jako problém, může poprvé dýchat jinak.
Ale dýchat jinak není totéž co žít svobodněji.
Kultura může otevřít dveře. Ekonomika rozhoduje, zda za nimi stojí dům.
Pokud se tato druhá část ztratí, politika uznání začne být velmi pohodlná pro instituce, které se nechtějí měnit do hloubky. Firma může přijmout nový slovník a dál přenášet riziko na zaměstnance. Univerzita může mluvit o péči a dál živit své nejnižší patro z nejistoty. Kulturní průmysl může oslavovat nové hlasy a současně se opírat o práci lidí, kteří nemají čas stát se hlasem čehokoli.
To není náhoda. To je schopnost systému nakoupit si morální čas.
Uznání je levnější než přerozdělení. Symbol je levnější než kontrola nad podmínkami života. Příběh je levnější než instituce. Proto se tolik současné kultury umí tvářit radikálně a zůstat materiálně velmi opatrné. Mluví o hranicích, identitě, zranitelnosti a uzdravení. Méně ráda mluví o tom, kdo vlastní místnost, v níž se tak citlivě mluví.
A vlastnictví místnosti není detail.
Kultura bez ekonomiky mění politiku v zápas o to, kdo se objeví v obraze, ne nutně o to, kdo rozhoduje za obrazem. Objevit se je důležité. Neviditelnost je forma sociální smrti. Ale objevit se uvnitř struktury, která zůstává stejná, může být nakonec jen elegantnější způsob, jak být použit. Člověk už není vymazán. Je zahrnut. A právě proto se systém může tvářit, že problém skončil.
Inkluze bez moci je někdy jen lepší osvětlení staré místnosti.
Tady je třeba být přesný. Pravicová kritika kulturních bojů bývá často líná a odporná. Ráda vše smete jako rozmar přecitlivělých lidí. Ve skutečnosti se dlouho žilo ve světě, kde se mnoho ponížení považovalo za normální vzduch. Náprava tohoto vzduchu má smysl. Ale odpověď na reakční hrubost nemůže spočívat v tom, že se každá kulturní korekce prohlásí za hlubokou politickou změnu.
Někdy je to jen korekce. I ta může být správná. Jen nesmí lhát o vlastním dosahu.
Levice si uškodila, když nechala vzniknout dojem, že kultura je její hlavní bojiště a ekonomika jen starší kapitola. Ten dojem nebyl všude spravedlivý. Existovali lidé, kteří dál organizovali práci, bydlení, veřejné služby a každodenní obranu slabších. Jenže veřejný obraz progresivní politiky často vypadal jinak. Nejhlasitější nebyl vždy ten, kdo pracoval s mocí. Nejviditelnější byl ten, kdo pracoval se znakem.
A politika se bohužel často posuzuje podle toho, co je vidět.
Pro mnoho lidí pak vznikla jednoduchá, ale ničivá představa: progresivní svět řeší slova, zatímco jejich život se zdražuje. Ta představa byla falešná jako celek, ale nepadla z nebe. Pokud se člověk každý měsíc bojí nájmu a slyší hlavně spory o reprezentaci, začne si myslet, že existují dvě politiky. Jedna pro obraz. Druhá pro přežití. Pravice se okamžitě nabídne jako hlas přežití, i když její řešení často zhorší přesně to, o čem mluví.
Lež je účinnější, když druhá strana vypadá, že mluví o něčem vedlejším.
Kultura bez ekonomiky také proměnila postavu oběti. Místo člověka, jehož situace vyžaduje změnu vztahů moci, se někdy objevuje člověk, jehož příběh vyžaduje uznání. Uznání může být spravedlivé. Bez něj mnoho lidí zůstává zavřených ve vlastní hanbě. Problém začíná, když se uznání stane konečnou stanicí. Člověk je vyslechnut, popsán, zařazen do citlivějšího jazyka. Jeho život však zůstává téměř stejně vratký.
Veřejné uznání pak funguje jako morální náplast na materiální zlomeninu.
Tady se vrací otázka traumatu. Současná kultura se naučila bolest poslouchat lépe než dřív. To je pokrok. Ale naučila se ji také spravovat, estetizovat a někdy obchodovat s jejím obrazem. Trauma se objevuje jako svědectví, jako identita, jako důkaz autenticity. To může být pro konkrétního člověka osvobozující. Zároveň se z toho může stát způsob, jak společnost uctivě obejde otázku, proč takové rány vznikají opakovaně a komu vyhovuje, že se léčí jednotlivě.
Když se rána vypráví bez ekonomiky, stává se osobním osudem. Když se spojí s mocí, může se stát politikou.
Tento rozdíl je zásadní. Ne každé utrpení má stejný původ. Ne každou bolest lze převést na třídní otázku. Takové zjednodušení by bylo hrubé. Ale mnoho bolestí má materiální podmínky, bez nichž by nebyly tak hluboké, tak časté nebo tak osamělé. Člověk s penězi může ze špatné situace odejít dřív. Člověk bez peněz musí často zůstat a doufat, že přežije. Tady kultura sama nestačí.
Jazyk uzdravení je slabý, pokud člověk nemá kam odejít.
Kultura bez ekonomiky má zvláštní sklon k individualizaci. I když mluví radikálně, často končí u jednotlivce: jeho identity, jeho rány, jeho viditelnosti, jeho cesty k hlasu. To všechno může být důležité. Jenže systém se tím snadno zbaví odpovědnosti. Pokud je každý především vlastní příběh, společná struktura se rozpadá do galerie zkušeností. Galerie může být dojemná. Nemusí být nebezpečná pro moc.
Moc se bojí méně příběhu než organizovaného zájmu.
Proto je pro systém přijatelnější oslavovat rozmanitost než se vzdát kontroly. Rozmanitost může být vytištěna na brožuře. Kontrola nad podmínkami práce nikoli. Rozmanitost může být vidět na pódiu. Moc se pozná spíš podle toho, kdo určuje rozpočet, smlouvu, rytmus dne a hranici možného. Kulturní vítězství, která se nedotknou těchto věcí, mohou být skutečná a nedostatečná zároveň.
Právě tato dvojí pravda se často ztrácí. Jedni chtějí kulturní boje zesměšnit jako náhražku. Druzí je chtějí bránit tak, jako by samy byly společenskou revolucí. Obě strany se tím míjejí s podstatou. Kultura není ani nic, ani všechno. Je to místo, kde se moc učí vypadat přirozeně. A právě proto musí být spojena s otázkou, kdo z této přirozenosti žije.
Bez této otázky se kultura změní v lepší tapetu.
Příklad reprezentace je zde nejjasnější. Je rozdíl, když se v médiích nebo umění objeví člověk, který dřív existoval jen jako vtip. Tento rozdíl může změnit citlivost celé společnosti. Jenže pokud se zároveň nezmění způsob, jakým lidé pracují, bydlí a stárnou, reprezentace se dostane do podivné role: má dokazovat pokrok tam, kde mnoho životů dál stojí na stejném strachu.
Pak se člověk může vidět na obrazovce a zároveň nemít peníze na zubaře.
Tato věta není výsměch reprezentaci. Je její zasazení zpět na zem.
Levice by musela znovu spojit kulturní důstojnost s materiální mocí. Ne postavit jednu proti druhé. To je falešná volba. Důstojnost člověka se nedělí na symbolickou a ekonomickou zásuvku. Když je někdo ponižován v jazyce, ovlivňuje to jeho šance v práci. Když je někdo ekonomicky závislý, hůř se brání kulturnímu ponižování. Když je někdo neviditelný, jeho materiální nárok se snadněji přehlédne. Věci se drží pohromadě.
Politika je trhá od sebe hlavně tehdy, když už zapomněla, jak vypadá celý člověk.
Celý člověk není jen pracovník. Není jen identita. Není jen volič, spotřebitel, oběť nebo hlas. Je bytost, která musí žít v těle, místě a čase. Kultura mu říká, zda je jeho život uznatelný. Ekonomika mu říká, zda ho může skutečně žít. Pokud jedna věc chybí, druhá se kazí. Uznaný člověk bez prostředků zůstává vydíratelný. Materiálně zajištěný člověk v kultuře pohrdání zůstává zranitelný jinak.
Skutečná politika by se neměla nechat nutit k výběru.
Pravice se o tento výběr snaží neustále. Říká: buď se řeší obyčejní lidé, nebo menšiny. Buď peněženka, nebo identita. Buď práce, nebo kultura. Je to falešná mapa, ale účinná. Účinná právě proto, že část progresivního prostředí někdy působila, jako by tuto mapu přijala z opačné strany. Jako by kulturní uznání mohlo nést samo tíhu spravedlnosti.
Výsledek je tragický: obě strany mluví o rozděleném člověku.
Kdo chce tuto past rozbít, musí ukázat, že ponížení má více dveří, ale často stejný dům. Člověk může být ponižován nízkou mzdou. Může být ponižován tím, jak o něm mluví okolí. Může být ponižován tím, že se jeho bolest nepočítá jako politická. Tyto věci nejsou stejné. Ale mohou se posilovat. A pokud se posilují, nelze je řešit oddělenými jazyky, které spolu soupeří o prvenství.
Spravedlnost není soutěž oddělení.
Kultura bez ekonomiky vede ještě k jednomu selhání: ztrácí schopnost mluvit o třídě bez rozpaků. Třída je v kulturním prostředí nepříjemná, protože ruší příběh osobní autenticity. Připomíná, že ne všichni vstupují do debaty se stejnou výbavou. Připomíná, že i citlivost má infrastrukturu. Člověk potřebuje čas, vzdělání a bezpečí, aby mohl pracovat na jemnosti vlastního slovníku. Kdo je každý den držen pod tlakem, mluví často hruběji. Ne proto, že je horší. Protože život mu nedal měkký akustický prostor.
Třída je zvuková podmínka řeči.
Tuto větu by progresivní kultura potřebovala slyšet častěji. Ne proto, aby omlouvala krutost. Ale aby pochopila, proč její vlastní tón někdy působí jako majetek. Kultura se může tvářit otevřeně a přitom být akusticky nepřístupná. Člověk slyší, že je vítán, ale necítí, že jeho hlas má správnou teplotu. Potom odejde. A někdo jiný mu řekne, že odešel proto, že progresivisté nenávidí obyčejné lidi.
Lež znovu najde škvíru.
Kultura bez ekonomiky tedy není jen teoretická chyba. Je to politická past. Přenechává pravici možnost tvářit se jako obhájce materiální reality, i když slouží zájmům, které tuto realitu zhoršují. Umožňuje firmám a institucím koupit si morální legitimitu bez změny vlastního provozu. A vytváří dojem, že progresivní politika je spíš správa obrazů než zápas o životní podmínky.
Tento dojem může být nespravedlivý. Ale pokud je dost rozšířený, stává se politickým faktem.
Náprava by nezačala tím, že se kultura zahodí. To by byla reakční past. Začala by tím, že se kultura znovu přibije k podlaze. Každá otázka reprezentace by se musela ptát, kdo má moc za obrazem. Každá řeč o identitě by se musela ptát, jak se tato identita žije v práci, bydlení a péči. Každé svědectví o bolesti by se muselo ptát, jaké podmínky bolest opakují. Ne proto, aby se kultura zredukovala na ekonomiku. Proto, aby se přestala vznášet nad ní.
Kultura je způsob, jak ekonomika vstupuje do duše. Ekonomika je způsob, jak se kultura stává osudem.
Pokud se tyto dvě věty znovu spojí, může levicová politika získat zpět část ztracené hloubky. Bude schopna říct, že reprezentace bez moci je málo a mzda bez důstojnosti také. Bude schopna odmítnout falešnou volbu mezi chlebem a uznáním. Člověk totiž potřebuje obojí. Ne jako luxus. Jako základní podmínku života, v němž nemusí být ani neviditelný, ani vydíratelný.
Kultura bez ekonomiky nechává člověka vidět sebe sama v lepším zrcadle. Ekonomika bez kultury mu často nedovolí stát před tím zrcadlem rovně.
Politika, která chce být živá, musí umět obojí držet v jedné ruce.
A právě tam se objeví další symptom. Protože když kultura ztratila ekonomickou podlahu a morálka ztratila strategii, jedna velká skupina lidí zůstala stát v prostoru, kde se s ní neumělo mluvit jinak než napomenutím. Muži, kteří se cítili nejistě, poníženě nebo zbytečně, našli své tlumočníky jinde.
12. Muži ponechaní vlkům
Muži nebyli opuštěni proto, že by jim svět přestal patřit. Byli opuštěni ve chvíli, kdy se jim začalo říkat hlavně to, že jim patřil příliš dlouho.
To je pravda. Mužská moc byla skutečná. Není to výmysl citlivých seminářů. Politika, práce, rodina, náboženství, jazyk i násilí nesly po staletí mužský podpis. Mnoho žen žilo pod autoritou, která se tvářila jako přirozený řád. Mnoho mužů si zvyklo pokládat vlastní pohodlí za neutrální podobu světa. Tento starý pořádek si nezaslouží nostalgii.
Jenže žádný pořádek se nerozpadá rovnoměrně.
Když se rozpadá mužská dominance, neznamená to, že všichni muži ztratí moc stejným způsobem. Někteří si ji udrží v penězích, funkcích a kontaktech. Jiní o ní slyšeli celý život jako o samozřejmosti, ale ve skutečnosti drželi jen její levnou kopii: trochu autority doma, trochu respektu v práci, trochu společenského ujištění, že muž má aspoň nějakou pevnou roli. Když zmizí i tato kopie, člověk může zjistit, že nikdy nebyl pánem systému. Byl jen jeho malým nájemníkem s iluzí klíčů.
Právě zde začíná politický problém.
Část progresivního prostředí mluvila k mužům hlavně jazykem provinění. Někdy oprávněně. Muži museli slyšet věci, které starý svět dusil. Museli slyšet o násilí, obtěžování, domácí moci, neplacené péči, strachu žen ve veřejném prostoru. Museli slyšet, že jejich samozřejmost nebyla neutrální. Bez této pravdy by nebylo možné nic opravit.
Ale pravda o vině není totéž co nabídka budoucnosti.
Mladý muž, který vstupuje do světa už bez starého trůnu, často slyší jen ozvěnu obžaloby za moc, kterou sám ještě nikdy pořádně neměl. Není ředitelem banky. Není patriarchou v domě plném poslušných žen. Není generálem starého řádu. Je osmnáctiletý, osamělý, digitálně vychovaný, ekonomicky nejistý a tělesně nervózní. Slyší, že mužství je problém. Někdo jiný mu rychle řekne, že mužství je řešení.
Tím někým bývá pravice. Nebo horší lidé než pravice.
Red Pill nevznikla jako filozofie. Vznikla jako nouzové náboženství mužského ponížení. Nabízí jednoduchý příběh člověku, který se cítí slabý a nechce si připustit slabost. Řekne mu, že svět je hra dominance, ženy jsou trh, cit je past, soucit je slabost a úspěch se měří schopností nebýt zranitelný. Všechno v tomto světě je odporně úzké. Právě proto je to pro ztraceného kluka tak přehledné.
Red Pill není jen nenávist k ženám. Je to také mapa pro člověka, který neumí číst vlastní bolest.
Ta mapa je falešná, ale má šipky. Ukazuje směr. Říká, kdo je nepřítel. Říká, proč dívka neodepsala. Říká, proč škola připadá cizí. Říká, proč se muž cítí směšný vedle úspěšnějších mužů. Říká, že citlivost je past nastražená slabými na silné. Říká, že zahanbení není výzva k odpovědnosti, ale důkaz spiknutí proti mužům. Taková mapa může být morálně shnilá a psychologicky účinná zároveň.
To je věc, kterou progresivní prostředí často podcenilo. Myslelo si, že stačí ukázat, jak je ta mapa odporná. Nestačí. Odpornost mapy nevadí člověku, který má pocit, že předtím neměl žádnou.
U generace alfa tento problém začíná ještě dřív. Mnoho chlapců nevstupuje do mužství přes otce, sousedství, klub, dílnu, partu na ulici nebo staršího bratra v tělesném světě. Vstupují do něj přes obrazovku, algoritmus a nekonečný proud krátkých lekcí o tom, jak nebýt loser. Mužství k nim nepřichází jako pomalé zrání. Přichází jako tutorial.
Jak stát. Jak mluvit. Jak cvičit. Jak se nedat ponížit. Jak nebýt beta. Jak poznat, že tě ženy využívají. Jak zbohatnout. Jak potlačit emoce. Jak vyhrát sociální hru dřív, než vůbec pochopíš, co je vztah.
Tohle není výchova. Je to militarizace nejistoty.
Chlapec, který ještě neumí nést vlastní smutek, dostane slovník pro pohrdání. Ještě nezažil lásku, ale už slyšel, že ženy jsou strategie. Ještě se nenaučil přátelství, ale už ví, že slabost se trestá. Ještě nepracoval, ale už mu někdo vysvětlil, že hodnota muže je výkon bez stížnosti. Tak vzniká zvláštní bytost: dítě s cynismem rozvedeného čtyřicátníka.
Společnost se tomu směje, dokud nezjistí, že takové dítě jednou volí, miluje, nenávidí a vychovává další dítě.
Red Pill je pro generaci alfa nebezpečná právě proto, že nevypadá vždy jako politika. Vypadá jako rada. Jako fitness. Jako sebeúcta. Jako motivace. Jako komické video. Jako starší kluk, který konečně vysvětluje pravidla hry. Teprve později se ukáže, že za radou stojí metafyzika boje všech proti všem. Za svalem stojí pohrdání slabostí. Za sebeúctou stojí nenávist k závislosti. Za humorem stojí výcvik v necitlivosti.
Algoritmus neumí otcovství. Umí opakovat to, na čem chlapec zůstane viset.
A chlapec zůstane viset na tom, co se dotkne jeho hanby. To je stará pravda v novém stroji. Hanba je lepkavá. Pokud se někdo cítí malý, zastaví se u obsahu, který mu slíbí zvětšení. Ne pravé zvětšení, založené na schopnosti žít lépe s druhými, ale rychlé zvětšení založené na pohrdání. Kdo tě odmítl, je povrchní. Kdo tě kritizuje, je zmanipulovaný. Kdo se ti směje, bojí se tvé budoucí síly.
Tak se z dětské nejistoty vyrábí ideologie.
Levice zde přišla pozdě, protože často neviděla chlapce dřív než ve chvíli, kdy už mluvil jazykem reakce. Potom ho odsoudila. Často právem. Jenže odsouzení hotového symptomu není prevence. Je to pozdní komentář. Politika, která chce zabránit mužskému resentimentu, musí přijít před guruem, před smečkou, před prvním videem, které dítěti vysvětlí, že bolest se léčí nadvládou.
To je těžké, protože demokratická řeč je pomalejší než jedovatá rada.
Jedovatá rada říká: zpevni se, ovládni, nevěř, trestej. Demokratická řeč musí říct něco složitějšího: tvoje bolest je skutečná, ale nedává ti právo ničit druhé. Tvoje nejistota není ostuda, ale není ani trůn. Síla není schopnost necítit. Mužství nemusí být omluva pro krutost. Taková řeč je pravdivější, ale méně okamžitě opojná.
A mladý člověk v hanbě často hledá opojení, ne pravdu.
Nabídka progresivního světa byla navíc často špatně zabalená. Kritika toxické maskulinity měla smysl. Existuje způsob mužství, který učí chlapce necítit nic kromě hněvu, považovat péči za ponížení a blízkost za riziko. Existuje mužská výchova, která z člověka udělá hlídače vlastní tvrdosti. Existuje bolest, která se nesmí přiznat, dokud se nepromění v násilí.
Jenže pokud se mužům nabídne jen diagnóza toxicity, mnoho z nich uslyší, že jsou jedovatí už tím, že existují.
To je politicky katastrofální. Ne proto, že mužské pohodlí má být chráněno před kritikou. Nemá. Ale proto, že člověk, který slyší jen obžalobu, nehledá pravdu. Hledá obhájce. A obhájců, kteří z mužské uraženosti udělají byznys, je dnes dost.
Reakční maskulinita je trh s advokáty poníženého ega.
Tento trh je úspěšný, protože nabízí jednoduchou scénu. Muž byl kdysi někdo. Teď mu svět říká, že je problém. Musí si tedy vzít zpět, co mu patří. Na této scéně je mnoho lží. Mnoho mužů nikdy skutečně nevládlo. Mnoho žen nechce mužům vzít život, jen přestat platit za jejich pohodlí. Mnoho změn není spiknutí proti mužům, ale konec staré beztrestnosti. Přesto scéna funguje, protože dává muži roli.
Progresivní politika mu často dala jen úkol: zmenši se, poslouchej, oprav se.
Někdy je takový úkol nutný. Kdo ubližuje, musí přestat. Kdo mluví přes druhé, musí se naučit mlčet. Kdo si spletl touhu s právem, musí narazit. Jenže z těchto nutných korekcí nevznikne celá mužská budoucnost. Člověk nemůže žít dlouho jen jako opravený problém. Potřebuje také pozitivní obraz toho, kým může být.
Bez takového obrazu se vrací starý.
Nové mužství nemůže být návratem k pánovi domu. Ale nemůže být ani prázdným místem po jeho odstranění. Musí nabídnout sílu bez panství. Odpovědnost bez autoritářství. Blízkost bez vlastnictví. Odvahu bez divadla tvrdosti. Pokud se to řekne jazykem příručky, nebude to fungovat. Musí se to žít ve scénách, v práci, ve sportu, v otcovství, v přátelství, v politice, která muže neoslovuje jen jako potenciální pachatele.
Muž potřebuje slyšet, že se od něj něco čeká. Ne jen že se mu něco zakazuje.
Tady je rozdíl mezi napomenutím a výzvou. Napomenutí říká: nedělej to. Výzva říká: buď větší než to. Mnoho mužů slyšelo v progresivním jazyce hlavně první větu. Red Pill jim nabídla druhou, ale otrávenou. Řekla: buď větší tím, že budeš tvrdší k slabším. Buď muž tím, že nebudeš poslouchat. Buď svobodný tím, že odmítneš stud. Je to falešná výzva, ale pořád výzva.
Levice by musela najít jinou výzvu. Ne měkčí. Lepší.
Problém mužů není jen kulturní. Je také materiální. Mužská role byla dlouho spojena s prací, schopností uživit rodinu, veřejným respektem a tělesnou výdrží. Tento model byl nespravedlivý k ženám a často krutý k mužům. Přesto poskytoval určitou mapu. Když se práce rozpadá, mzda nestačí a budoucnost je nejistá, mapa mizí. Muž, kterému bylo řečeno, že má být silný, zjistí, že nemá nad čím být silný. Nemá dům, nemá stabilní práci, nemá jistotu, někdy ani přátele.
Zůstane mu obraz síly bez podmínek síly.
To je výbušné. Člověk, který nemůže být skutečně silný ve vlastním životě, může začít toužit po symbolické síle. Po zbrani, po vůdci, po nadávce, po ponižování někoho ještě slabšího. Reakční politika tuto symbolickou sílu dodává levně. Nepostaví mu budoucnost. Dá mu pózu. A někdy póza stačí, když člověk nemá nic jiného, čím by zakryl vlastní bezmoc.
Zde se mužská otázka potkává s třídou. Ne všichni muži jsou na stejné lodi. Bohatý muž může mluvit o krizi mužství a stále mít celý svět jako posilovnu své vůle. Chudý nebo nejistý muž zažívá úplně jinou krizi. Není ohrožen ztrátou historické dominance v abstraktním smyslu. Je ohrožen tím, že nemá žádnou důstojnou roli, kterou by mohl obývat bez lži.
Feminismus, který tuto třídní vrstvu nevidí, snadno vypadá jako lekce od lidí, jimž svět pořád nabízí jiné způsoby prestiže.
To je jedna z příčin odporu. Ne jediná. Mnoho odporu je prostě obrana mužských výhod. Ale ne všechen. Něco z odporu je špatně zpracovaná otázka: když starý mužský slib byl falešný, jaký nový slib existuje? Pokud na tuto otázku odpoví jen reakce, výsledek nebude překvapivý.
Patriarchát nebyl dobrý obchod ani pro většinu mužů. Byl to obchod, v němž několik mužů získalo moc a mnoho jiných získalo povinnost tvářit se, že nejsou zranitelní. Dostali povolení vládnout doma, pokud vydrží být vydíratelní jinde. Dostali trochu autority výměnou za velké mlčení. Dostali masku, kterou nesměli sundat, protože pod ní by se ukázalo, že se také bojí.
Tato pravda je politicky silná. Ale byla řečena příliš málo jako pozvání a příliš často jako poznámka pod čarou k obžalobě.
Mužům by bylo možné říct: starý svět ti lhal. Nejen ženám. I tobě. Řekl ti, že hodnota je tvrdost, že péče je slabost, že přátelství mezi muži nesmí být příliš něžné, že smutek je ostuda a že žena má nést část tvého života, kterou neumíš nést sám. Tato lež tě možná zvýhodnila proti ženám, ale zároveň tě zmenšila jako člověka. Nemusíš se vrátit k pánovi, abys nebyl nikdo.
To je jiný jazyk než pouhé „muži, ustupte".
Je přísný, ale nevyhazuje. Kritizuje, ale nabízí cestu. Ukazuje, že mužská emancipace nemusí být konkurencí ženské emancipace. Naopak: muž, který neumí nic než vládnout, bude pro ženy nebezpečný a pro sebe ubohý. Muž, který umí být silný bez panství, může být součástí svobodnějšího světa.
Taková řeč však vyžaduje odvahu mluvit s muži jinak než jako s problémem veřejného pořádku.
Část progresivní kultury tuto odvahu ztratila, protože se bála, že každý soucit s mužskou nejistotou bude zradou žen. Tento strach je pochopitelný. Příliš dlouho se mužské pocity používaly k umlčení ženské bolesti. Když se muž cítil zahanben, žena měla být opatrnější. Když se muž cítil ohrožen, žena měla couvnout. Starý svět byl plný citového vydírání ve jménu mužské křehkosti.
Jenže odmítnout toto vydírání neznamená přenechat mužskou křehkost Red Pillu.
Tady je úzká cesta. Mužská bolest nesmí být trumfem proti právům žen. Ale musí být politicky čitelná dřív, než se promění v nenávist. Kdo ji odmítne slyšet v zárodku, bude ji později slyšet jako řev. A řev už se hůř překládá do demokratické řeči.
V politice se mnohé zlo rodí z bolesti, která našla špatného překladatele.
Mužská osamělost je zde zvlášť důležitá. Slovo osamělost zní měkce, téměř soukromě. Ale má tvrdé politické důsledky. Osamělý člověk hledá komunitu. Pokud ji najde u lidí, kteří mu vysvětlují svět jako spiknutí proti jeho mužství, vzniká z intimní prázdnoty veřejná hrozba. Není náhoda, že tolik reakčních subkultur nabízí mladým mužům nejen názory, ale také bratrství. Špatné, paranoidní, agresivní. Ale bratrství.
Progresivní svět často nabídl správnou kritiku tohoto bratrství. Méně často nabídl jiné bratrství.
Slovo bratrství je zatížené a staré. Přesto v něm je něco, co nelze jednoduše vyhodit. Muži potřebují vztahy s jinými muži, které nejsou postavené jen na soutěži, posměchu a společném mlčení. Potřebují prostor, kde slabost není okamžitě trestána vtipem. Potřebují způsob, jak být spolu bez toho, aby se společně učili pohrdat někým dalším. Pokud takový prostor nevznikne, staré mužské smečky se vrátí v nové digitální podobě.
Vlk není jen metafora predátora. Je to také metafora smečky, která přijme osamělého, pokud začne výt s ní.
Muži ponechaní vlkům nejsou nevinní. Někteří se velmi ochotně nechají naučit lovit slabší. Někteří si v reakčním světě najdou povolení k vlastní krutosti. Někteří použijí vlastní nejistotu jako výmluvu pro kontrolu žen. To je třeba říct bez omluv. Ale politická otázka zní, proč tolik mužů do této smečky vůbec slyší volání.
Odpověď není v tom, že feminismus zašel příliš daleko. To je líná odpověď reakce. Odpověď je spíš v tom, že kulturní proměna mužství nebyla doprovázena dost silnou sociální, ekonomickou a emocionální nabídkou. Starý model byl správně napaden. Nový nebyl dost přesvědčivě postaven. V prázdnu pak vyrostly karikatury.
A karikatury umějí být politicky velmi úspěšné.
Škola zde hraje větší roli, než se často přiznává. Mnoho chlapců zažívá vzdělávací prostředí jako prostor, kde jsou od začátku horší verzí očekávaného žáka. Ne všude, ne vždy, ale dost často na to, aby se z toho stal pocit. Klid, slovní kontrola, schopnost sedět, psát, formulovat a plánovat odměňují určité chování. Chlapec, který do tohoto obrazu nezapadne, se může velmi brzy naučit, že instituce ho vnímá jako problém.
Někdy je problém opravdu v jeho chování. Ale pokud jediná role, kterou dostane, je rušitel, časem ji přijme.
Pak přijde někdo zvenčí a řekne mu, že škola je ženská, liberální, slabá, proti mužům. Je to falešné vysvětlení, ale opírá se o reálný zážitek neúspěchu. Demokratická politika by měla umět tento zážitek pojmenovat lépe, než ho pojmenuje reakce. Ne proto, aby se omlouvala agresivita. Proto, aby se chlapci nenechali tak snadno převést z frustrace do nenávisti.
U generace alfa je tato cesta kratší než dřív. Mezi školním ponížením a ideologickým vysvětlením už neleží roky. Leží jedno odpoledne s telefonem.
To mění všechno. Dříve mohl chlapec odcházet ze školy s pocitem, že je hloupý, rušivý nebo zbytečný, a tento pocit zůstal chvíli bezejmenný. Dnes ho algoritmus rychle pojmenuje. Řekne mu, že problém není v něm, ale v systému, který nenávidí muže. Řekne mu, že citlivost je podvod. Řekne mu, že učitelky, spolužačky a progresivní kultura jsou součástí stejného oslabení. Během několika hodin může osobní selhání dostat politickou masku.
Ta maska je nebezpečná, protože sedí na skutečné tváři.
Podobné je to s prací. Muž, který nemá stabilní místo ve světě práce, ztrácí více než příjem. Ztrácí starý jazyk sebeúcty. Může se mu říkat, že má být citlivější, otevřenější, pečující. To může být pravda. Ale pokud zároveň nemá pocit, že jeho práce má smysl a jeho čas má cenu, bude tato kulturní rada znít jako dekorace nad dírou.
Mužská emancipace bez ekonomické podlahy bude působit jako morální školení pro poražené.
To je důvod, proč se otázka mužů nesmí oddělit od práce, bydlení a času. Muž, který se bojí budoucnosti, nebude automaticky lepším člověkem, když se mu vysvětlí, že staré mužství bylo škodlivé. Možná bude jen více zahanbený. A zahanbený muž je snadná kořist pro ty, kdo mu nabídnou návrat k hrdosti bez změny podmínek.
Hanba je politicky nestabilní látka.
Může vést k odpovědnosti, pokud existuje cesta ven. Může vést k zuřivosti, pokud cesta ven chybí. Proto je tak nebezpečné stavět politiku jen na zahanbení mužů. Někteří se z něj poučí. Mnozí se zatvrdí. A ti nejhlasitější udělají z vlastního zatvrdnutí program.
To neznamená, že se muži nemají stydět nikdy. Některé činy si stud zaslouží. Ale stud nemůže být jedinou pedagogikou. Společnost, která chce změnit mužství, musí nabídnout také uznání pro muže, kteří se mění. Ne medaili za minimum. Spíš důkaz, že existuje místo pro jiný typ síly.
Bez místa není proměna. Je jen vyhoštění.
Právě proto je tak důležité mluvit o otcovství. Ne jako o nostalgii po hlavě rodiny, ale jako o jedné z mála scén, kde může nové mužství získat skutečné tělo. Otec, který pečuje, není méně muž. Otec, který umí být něžný a odpovědný, není poražený patriarchát. Je to jedna z možností, jak mužská síla přestane být spojena s kontrolou a začne být spojena s přítomností.
Ale i zde nestačí kulturní oslava. Pokud muž nemá čas na dítě, protože práce sežere celý den, bude řeč o pečujícím otcovství znít jako privilegium lidí s lepší smlouvou. Kultura říká, jaký otec by měl být. Ekonomika rozhoduje, zda jím může být.
Tím se kapitola vrací k předchozí: kultura bez ekonomiky neumí zachránit ani muže.
Muži ponechaní vlkům jsou symptomem širšího selhání. Ne proto, že muži jsou hlavní oběti dnešní společnosti. Taková věta by byla groteskní. Ženy dál nesou obrovskou část násilí, péče a nerovnosti. Ale politika, která neumí mluvit s muži v krizi, vytváří nebezpečí pro všechny ostatní. Mužská bolest, pokud je organizována reakčně, se málokdy zastaví u mužů. Rychle začne určovat život žen, menšin, dětí a demokracie.
Proto nejde o laskavost k mužům. Jde o hygienu společnosti.
Levice by zde potřebovala odmítnout dvě pohodlné lži. První říká, že mužská krize je jen výmysl uražených privilegií. Druhá říká, že mužská krize vznikla proto, že feminismus zničil přirozený řád. Obě lži jsou užitečné pro někoho, kdo nechce myslet. Skutečnost je horší: starý mužský řád byl nespravedlivý, ale jeho rozpad nevytvořil automaticky zdravé mužství. Mezi koncem panství a začátkem důstojnosti je politická práce.
A tato práce byla příliš často ponechána vlkům.
Nový jazyk by musel být tvrdý i vstřícný. Tvrdý k násilí, k vydírání, k mužské sebelítosti, která chce znovu postavit ženu do role služky cizího ega. Vstřícný k osamělosti, zmatku a strachu, které ještě nemusejí skončit v reakci. Pokud se tyto dvě věci oddělí, vznikne buď bezpáteřní omluva, nebo neplodné napomenutí.
Muži nepotřebují návrat na trůn. Potřebují cestu z falešného trůnu, na němž seděli často jen ve vlastní fantazii, do skutečnější důstojnosti.
To je těžká věta. Ale bez ní bude pravice dál nabízet jednodušší: vezmi si zpět, co ti vzali.
A tato jednodušší věta bude vyhrávat tam, kde mladý muž nemá nic než telefon, hanbu, hlad po uznání a smečku, která mu konečně řekne, že za nic nemůže.
Levice nemůže porazit tuto smečku tím, že bude opakovat, že smečka je odporná. Je odporná. Ale to hladového člověka nezastaví, pokud je to jediné místo, kde dostane najíst. Musela by nabídnout jiný stůl. Ne stůl starého patriarchátu. Stůl, kde muž nemusí být pánem, aby nebyl nikdo.
Pokud to nedokáže, vlci budou mít dost masa.
A prázdné místo po jedné opuštěné jistotě nezůstane prázdné dlouho. Platí to pro mužství. Platí to i pro další oblast, kterou progresivní prostředí často přenechalo protivníkům, protože ji považovalo za minulost, omyl nebo soukromou slabost.
Náboženství.
13. Náboženství, které jsme přenechali druhým
Sekulární levice uměla často velmi dobře mluvit o nespravedlnosti. Hůř mluvila o smrti.
To není maličkost. Člověk nežije jen v práci, bydlení a politickém systému. Žije také ve stínu konce. Stárne. Ztrácí rodiče. Pohřbívá přátele. Bojí se o dítě. Nese vinu, kterou neumí přeložit do jazyka práv. Potřebuje odpustit nebo slyšet, že odpuštění není totéž co zapomenutí. Potřebuje rituál, když se něco v životě zlomí. Potřebuje někoho, kdo přijde ve chvíli, kdy není co analyzovat, protože člověk prostě sedí v kuchyni a nechce být sám.
Náboženství na tuto scénu přichází dávno před politikou.
Přichází do nemocnice, na pohřeb, do domu po hádce, do vězení, do nedělního rána, které by jinak bylo jen dalším prázdným dnem. Někdy přichází s laskavostí. Někdy s kontrolou. Často s obojím. Právě proto je tak silné. Není jen souborem tvrzení o Bohu. Je to způsob, jak společnost zachází se strachem, vinou, časem a samotou.
Kdo v náboženství vidí jen špatnou teorii vesmíru, nerozumí jeho politické síle.
Mnoho sekulárních progresivních prostředí s náboženstvím zacházelo jako s omylem, který dějiny postupně odloží. Vzdělanější společnost prý bude méně věřit. Modernější člověk bude méně potřebovat rituál. Politika spravedlnosti nahradí starou metafyziku. Zůstane etika bez pověry, solidarita bez kostela, péče bez dogmatu. Část této naděje byla pochopitelná. Institucionální náboženství si zasloužilo tvrdou kritiku. Příliš často stálo na straně poslušnosti, strachu a těla drženého pod dozorem.
Ale kritika instituce není totéž co porozumění potřebě.
To je rozdíl, který se ztratil. Je jedna věc odmítnout církev, která se spojí s mocí proti ženám, menšinám nebo svobodě myšlení. Je druhá věc pohrdat člověkem, který se modlí, protože jeho život je příliš těžký na to, aby unesl čistý sekulární vzduch. První věc je politicky nutná. Druhá je třídně a kulturně slepá.
Víra není vždy opium. Někdy je to jediná židle v místnosti.
Marxova stará věta o náboženství se často cituje jako výsměch víře. Přitom je v ní víc soucitu, než si pamatují její nejhorší dědici. Náboženství je v ní také povzdech utlačovaného tvora, srdce bezcitného světa, duše bezduchých poměrů. To není jen urážka. Je to diagnóza světa, který lidem bere tolik, že potřebují místo, kde jejich bolest nezní směšně.
Sekulární politika se často soustředila na opium a zapomněla na bezcitný svět.
Proto náboženství zůstalo. A nejen zůstalo. V mnoha místech se stalo jedním z posledních prostorů pravidelné přítomnosti. Kostel, modlitebna, sbor, pastor, farář, skupina žen, které se znají jménem, někdo, kdo si všimne, že starý člověk už třetí neděli nepřišel. To všechno může mít obrovskou sílu. Ne proto, že je to automaticky dobré. Ale protože je to opak osamělosti.
Politika, která nemá kam člověka pozvat, prohrává s místem, které otevře dveře.
Právě zde se náboženství potkává s organizací. Sekulární progresivní svět často umí velmi dobře uspořádat akci. Náboženství umí často lépe uspořádat návrat. Člověk se vrací každou neděli, každý svátek, každou krizi, každé narození, každou smrt. Rituál není jen starý zvyk. Je to zařízení proti rozpadu času. Říká člověku, že jeho život není jen sled úkolů, účtů a špatných zpráv.
Moderní politika rituál podcenila, protože si myslela, že rituál je podezřelý.
Někdy opravdu je. Rituál může sloužit poslušnosti. Může učit tělo klečet dřív, než mysl začne myslet. Může přikrýt násilí krásnou hudbou a starým slovem. Ale člověk bez rituálu není automaticky svobodnější. Často je jen více sám. Pokud společnost nenabídne důstojné formy společného smutku, společné viny a společné naděje, staré formy se vrátí. Nebo přijdou horší.
Prázdný oltář nezůstává dlouho prázdný.
Vyplní ho národ, vůdce, trh, terapie, spiknutí, osobní značka nebo politika čistoty. Člověk má potřebu posvátného, i když se posvátnému směje. Potřebuje něco, co říká: toto není jen názor, toto je závazek. Náboženství tuto potřebu zná. Moderní politika ji často buď popírá, nebo zneužívá bez přiznání. V progresivním prostředí se pak někdy objeví moralismus, který se náboženství vysmívá a zároveň napodobuje jeho nejhorší rysy.
Vznikne církev bez Boha: hřích bez odpuštění, kacířství bez transcendence, rituál veřejného pokání bez milosti.
To je jedna z ironií současnosti. Prostředí, které se považovalo za osvobozené od náboženských struktur, často znovu vytvořilo vlastní formy morální čistoty. Mělo své zakázané věty, své obřady omluvy, své exkomunikace, své způsoby rozpoznání čistých a podezřelých. Rozdíl byl v tom, že staré náboženství aspoň někdy znalo pojem odpuštění. Sekulární moralismus s ním zachází hůř. Umí vinu identifikovat. Méně často umí člověka vrátit mezi živé.
Tím se z něj stává horší náboženství, než by chtěl přiznat.
Kritika náboženství má samozřejmě velmi tvrdé důvody. Církve a náboženská hnutí často chránily hierarchii, v níž žena platila za cizí představu řádu. Mluvily o rodině a přehlížely násilí za zavřenými dveřmi. Mluvily o lásce a vyháněly lidi, kteří milovali špatným směrem. Mluvily o duši a kontrolovaly tělo. Spojily se s autoritáři, kdykoli jim autoritář slíbil návrat k morálnímu pořádku.
Toto všechno je skutečné. Právě proto není možné náboženství romantizovat.
Ale neromantizovat neznamená nerozumět. Pokud se sekulární politika zastaví u seznamu náboženských vin, nechá bez odpovědi otázku, proč se lidé znovu a znovu vracejí do prostoru, který je také zraňoval. Odpověď není jen hloupost. Není to jen manipulace. Často je to hlad po společenství, které přežije jednotlivý názor. Hlad po jazyce, který unese smrt. Hlad po pravidelném místě, kde člověk nemusí být úspěšný, aby byl přijat.
Moderní společnost nabízí mnoho kontaktu a málo přijetí.
Náboženství často nabízí přijetí podmíněné. Někdy velmi tvrdě podmíněné. Přesto může být pro člověka skutečnější než abstraktní tolerance prostředí, které mu přeje práva, ale nikdy si nevšimne, že zmizel. To je nepříjemná věc pro sekulární progresivní svět. Může mít lepší etiku na papíře a horší přítomnost v životě.
Člověk si v krizi nevybírá vždy podle nejlepší teorie svobody. Často si vybírá podle toho, kdo přijde.
A náboženské komunity přicházejí. Ne všechny. Ne vždy dobře. Ale přicházejí. Pastor navštíví rodinu. Farář pohřbí mrtvého. Ženy ze sboru přinesou jídlo. Někdo se modlí s člověkem, který se bojí operace. Někdo řekne alkoholikovi, že jeho život ještě není úplně ztracený. Někdo vezme dítě na víkend, protože doma je dusno. V tom je velká část síly náboženství: ne v argumentu, ale v přítomnosti.
Sekulární politika často přichází s programem. Náboženství přichází s židlí.
Program může být lepší. Židle může být účinnější.
To neznamená, že politika má předstírat víru. Falešná religiozita je vždy odpudivá. Politik, který se modlí pro kameru, je obvykle obchodník s posvátnem. Levice by neměla napodobovat pravici v tom, jak se nechává fotografovat u oltáře. Nejde o to, aby se sekulární svět převlékl za věřící. Jde o to, aby pochopil, jaké lidské funkce náboženství plní, a přestal se tvářit, že tyto funkce zmizí s lepším vzděláním.
Smrt nezmizí. Vina nezmizí. Potřeba smyslu nezmizí. Osamělost nezmizí.
Pokud na tyto věci odpoví jen náboženská pravice, bude mít obrovskou výhodu. Bude mluvit k člověku nejen jako k voliči, ale jako k bytosti, která se bojí noci. Sekulární politika pak může mít pravdu o rozpočtu, práci, bydlení a právech, ale bude působit jako denní správa světa, který se večer rozpadá.
Lidé nežijí jen za denního světla.
Tento bod je klíčový. Moderní progresivní jazyk je často denní jazyk. Mluví o právech, nerovnosti, reprezentaci, instituci, prevenci, veřejné politice. To všechno je nutné. Ale mnoho lidského života se odehrává v nočním jazyce: strach, vina, smrt, odpuštění, stud, modlitba, slib, zrada, smíření. Náboženství tento noční jazyk nikdy neopustilo. Levice ho často přenechala druhým.
A kdo přenechá noční jazyk, přenechá část duše společnosti.
Náboženská pravice to ví. Proto nemluví jen o Bohu. Mluví o domově, ohrožení, čistotě, dětech, otci, matce, konci časů, ztraceném řádu. Mnoho z toho je manipulace. Ale manipulace je účinná právě proto, že používá hluboké symboly. Sekulární odpověď, která se omezí na faktické vyvracení, zůstane mělká. Řekne, že svět nekončí. Člověk však necítí konec světa jako statistiku. Cítí ho jako ztrátu tvaru.
Politika musí umět mluvit i k pocitu ztraceného tvaru.
Tady se náboženství potkává s nostalgií. Mnoho lidí nehledá v náboženství jen Boha. Hledá pevný rytmus. Hledá svět, kde se některé věci neopravují každý týden. Kde staré slovo ještě něco znamená. Kde se dítě pokřtí, mrtvý pohřbí, vina vyzná, svátek opakuje. V době, kdy se práce, rodina, technologie a jazyk mění závratnou rychlostí, může rituál působit jako poslední kus podlahy.
Tento hlad po podlaze nemusí být reakční. Reakčním se stane, když ho někdo spojí s nenávistí k těm, kdo na té podlaze nikdy nesměli stát.
Levice by mohla říct: potřeba rytmu je legitimní, ale starý řád nesmí být obnoven na úkor těch, které drtil. Potřeba smyslu je legitimní, ale nesmí se stát zbraní proti svobodě druhých. Potřeba komunity je legitimní, ale komunita nesmí být vězením. Taková řeč by nebyla antináboženská ani podřízená náboženství. Byla by dospělá.
Jenže dospělá řeč o náboženství je vzácná, protože obě strany mají rády karikaturu.
Reakce si karikuje sekulární svět jako pustinu bez hodnot, kde člověk smí všechno a neznamená nic. Sekulární progresivismus si karikuje věřící jako lidi, kteří se bojí svobody a potřebují pohádku. Obě karikatury jsou pohodlné. Ani jedna nevysvětlí starou ženu, která se modlí u postele nemocného manžela. Nevysvětlí mladého muže, který v náboženské skupině poprvé slyší, že má cenu. Nevysvětlí matku, která ví, že pastor je politicky problematický, ale byl jediný, kdo přišel, když se syn zhroutil.
Konkrétní člověk ničí čisté schéma.
Právě konkrétní člověk je zde nejdůležitější. Sekulární politika se často ptá, zda je náboženské tvrzení pravdivé. Člověk v krizi se ptá, zda je někdo s ním. Tyto otázky nejsou stejné. První patří filozofii, vědě, kritice ideologie. Druhá patří životu v nouzi. Politika, která odpovídá jen na první, bude mít pravdu ve chvíli, kdy ji druhá otázka porazí.
Není třeba věřit v Boha, aby člověk pochopil sílu společenství kolem Boha.
Náboženství také nabízí morální jazyk pro selhání. Sekulární progresivní prostředí má s tímto jazykem problém. Umí mluvit o škodě, vině, odpovědnosti, traumatu, privilegii. Hůř mluví o pokání, odpuštění a návratu. Některá stará náboženská slova znějí podezřele, protože byla zneužita. Ale společnost bez možnosti návratu se stává nelidskou. Člověk, který nemá žádnou cestu z viny, se buď zhroutí, nebo začne vinu popírat.
To je politicky důležité. Kultura permanentního odhalování viny potřebuje nějaký jazyk pro to, co se stane potom. Náboženství ho má, i když ho často používá pokrytecky. Sekulární moralismus ho často nemá vůbec. Umí říct: toto bylo špatně. Méně umí říct: jak se člověk po vině vrací mezi lidi, aniž se vina zamete pod koberec?
Bez této otázky se spravedlnost mění v nekonečné vyhnanství.
Náboženství zde není řešením. Může být stejně kruté, když odpouští pachatelům rychleji než obětem. Může z odpuštění udělat tlak na slabší, aby mlčeli. Ale samotná potřeba odpuštění je skutečná. Společnost, která ji nechá jen církvím, se připraví o jednu z nejdůležitějších lidských technologií.
Ano, odpuštění je technologie. Starší než stát. Starší než moderní politika. Je to způsob, jak zabránit tomu, aby každá vina trvala věčně a každá rána se dědila jako zákon.
Levice by se nemusela stát náboženskou, aby toto pochopila. Musela by jen přestat zaměňovat sekularismus za amputaci části lidského života. Sekularismus má chránit stát před náboženskou nadvládou. Nemá nutit politiku předstírat, že člověk je jen soubor práv, zájmů a sociálních pozic. Člověk je také bytost, která se ptá, co znamená jeho utrpení, i když na tuto otázku neexistuje veřejná politika.
Veřejná politika nemůže odpovědět na všechno. Ale politika, která neví, že existují otázky mimo ni, začne být směšně nafoukaná.
To je další důvod, proč část progresivního světa působila chladně. Měla řešení pro mnoho institucí, ale málo slov pro chvíle, kdy řešení není. Co říct matce po smrti dítěte? Co říct člověku, který zradil a ví to? Co říct starému muži, který ztratil ženu a s ní celý rytmus dne? Sociální stát může pomoci. Terapie může pomoci. Přátelé mohou pomoci. Ale společnost potřebuje také sdílené formy, které těmto okamžikům dají váhu.
Náboženství tuto váhu umí udělat z prostoru, hudby, ticha a opakování.
Moderní politika často umí udělat jen prohlášení.
To neznamená, že levice má zakládat vlastní kostely. Když politika začne vyrábět náhradní náboženství z vlastních hesel, dopadne to obvykle špatně. Spíš musí pochopit, že lidé potřebují instituce přítomnosti. Místa, kam lze přijít bez toho, že člověk hned něco konzumuje nebo dokazuje. Místa, kde se paměť drží déle než jedna kampaň. Místa, kde se učí smutnit, slavit, pomáhat a vracet.
Bez takových míst bude náboženství vždy silnější než abstraktní solidarita.
A pokud tato místa ovládne náboženská pravice, bude solidarita přeložena do poslušnosti. Péče do kontroly. Smysl do války proti nepříteli. Rodina do zbraně. Děti do rukojmí. Víra do politiky strachu. Právě proto je tak nebezpečné přenechat náboženství těm, kdo ho používají jako disciplínu pro cizí život.
Kritizovat je nutné. Ale nestačí kritizovat.
Je třeba pochopit, proč jsou úspěšní. Ne proto, že lidé jsou hloupí. Protože lidé potřebují věci, které sekulární politika často neuměla nabídnout: pravidelnou přítomnost, jazyk pro temnotu, rituál návratu, komunitu silnější než názor. Pokud tyto potřeby zůstanou beze jména, pravice jim jméno dá. A jméno bude často staré, tvrdé a nebezpečně srozumitelné.
Náboženství, které bylo přenecháno druhým, se pak vrací jako politická síla proti svobodě.
To je tragédie. Ne proto, že by náboženství mělo automaticky patřit levici. Nemá patřit žádné straně. Ale otázky, které náboženství nese, neměly být vyhoštěny z demokratické představivosti. Smrt, vina, odpuštění, společenství, rituál, smysl. Kdo se jim směje, přenechá je někomu vážnějšímu. A vážnost bez svobody bývá velmi nebezpečná.
Sekulární levice by mohla být silnější, kdyby se přestala chovat, jako by lidská duše byla trapná příloha sociální otázky.
Duše nemusí znamenat teologii. Může znamenat jen to, že člověk není vyřešen tím, že má právo, příjem a správné zastoupení. Potřebuje také být držen ve chvílích, kdy se mu život rozpadá způsobem, který žádný program nevyřeší. Pokud politika tuto pravdu nevidí, není racionální. Je nedospělá.
Náboženství zůstalo v těchto místech čekat.
A když se k němu přidala pravice, vznikla směs, kterou nelze porazit výsměchem. Výsměch zde často jen potvrdí starý pocit věřících, že sekulární elity nerozumějí ničemu hlubšímu než vlastnímu jazyku. Mnoho náboženských tvrzení si kritiku zaslouží. Některá i výsměch. Ale člověk v lavici není totéž co kazatel u mikrofonu. Zaměnit je znamená znovu ztratit možnost mluvit s lidmi dřív, než je někdo uzavře do pevnosti.
Levice by musela rozlišovat mezi vírou jako lidskou potřebou a náboženskou mocí jako politickým protivníkem. První vyžaduje porozumění. Druhá často tvrdý konflikt. Pokud se obě věci smíchají, vznikne buď naivita, nebo pohrdání. Ani jedno nepomůže.
Prázdný oltář opravdu nezůstává dlouho prázdný. Pokud na něm nebude svoboda spojená s péčí, objeví se na něm poslušnost spojená se strachem.
A právě zde se další symptom začíná smát. Nebo spíš ukazuje, že smích zmizel. Protože politika, která nerozumí náboženství, často začne sama působit jako náboženství — jen méně milosrdné, méně rituálně krásné a mnohem méně zábavné.
14. Humor jako ztracená zbraň
Levice ztratila humor ve chvíli, kdy se začala bát, že smích je vždycky podezřelý.
Někdy podezřelý je. Smích může být velmi stará forma násilí. Lidé se smáli postiženým, chudým, ženám, cizincům, homosexuálům, tlustým, starým, slabým, všem, kdo neměli dost moci, aby vrátili ránu. Smích uměl držet společenský řád stejně dobře jako zákon. Stačilo, aby člověk pochopil, že se stane vtipem, pokud vyjde ze svého přiděleného místa.
Bylo tedy správné přestat předstírat, že každý vtip je nevinný.
Jenže od této pravdy vedla část progresivního prostředí k jiné chybě: začala se smíchu bát jako takového. Každá ironie mohla skrývat pohrdání. Každá nadsázka mohla někoho zranit. Každá karikatura mohla být důkazem starého násilí. Opatrnost měla své důvody, ale postupně vzniklo prostředí, v němž humor ztratil kyslík. Člověk se už nesmál. Kontroloval, zda je smích povolen.
A kontrolovaný smích není smích. Je to procedura.
Politika bez humoru se rychle mění v kostel. Nemusí věřit v Boha. Stačí, že začne zacházet se světem jako s místem stálého provinění. Všechno je vážné, všechno má správný výklad, všechno může být zkouškou charakteru. V takovém prostředí se i dobré myšlenky začnou potit. Lidé mluví opatrněji, než myslí. Usmívají se méně, než by chtěli. A po čase odejdou tam, kde se dá aspoň vydechnout.
Pravice to pochopila. Proto si smích přivlastnila.
Ne dobrý smích. Často smích nejhorší možný. Smích dolů. Smích na slabšího. Smích, který říká, že krutost je jen odvaha říct pravdu. Smích moderátora, který kope do někoho, kdo už leží, a říká tomu svoboda projevu. Smích internetové smečky, která objeví člověka k veřejnému roztrhání. Smích politika, který udělá z urážky program.
Ale i špatný smích má jednu výhodu proti žádnému smíchu: uvolňuje tělo.
Člověk, který se cítí napomínaný, snadno půjde za tím, kdo ho rozesměje. I když ho rozesměje špatně. I když ho naučí smát se lidem, kterým by měl spíš rozumět. Smích vytváří společenství rychleji než argument. Když se dva lidé smějí stejné věci, mají na chvíli pocit, že patří k sobě. A politika je také boj o tento krátký okamžik společného těla.
Levice se často tvářila, jako by stačilo mít lepší argument. Nestačí. Člověk není jen bytost přesvědčovaná. Je také bytost, která se chce uvolnit, někoho zesměšnit, zasmát se vlastní bídě a přežít den bez toho, aby každá věta zněla jako občanská povinnost.
Humor není doplněk politiky. Je to jedna z forem odvahy.
Dobrý humor dělá něco, co vážná řeč často neumí: propíchne pompéznost. Autoritář žije z velikosti. Potřebuje pózu, tribunu, dramatickou větu, obraz osudu. Když se mu lidé smějí správným způsobem, zmenší se. Ne vždy politicky. Ale symbolicky ano. Smích umí strhnout uniformě její metafyziku. Umí ukázat, že císař nejen nemá šaty, ale ještě u toho mluví jako levný motivátor na pohřbu demokracie.
To je mocná zbraň. A levice ji neměla ztratit.
Historicky ji neztrácela vždy. Dělnické hnutí, satira, kabaret, karikatura, hospodská ironie, židovský humor, černošská komedie, feministická nadsázka, gay camp — celé dějiny odporu jsou plné smíchu. Slabší se často smáli silnějším právě proto, že neměli děla. Humor jim dával prostor, kde strach na chvíli ztratil majestát.
Smích nebyl útěk od politiky. Byl to způsob, jak ji vydržet.
Současný progresivní moralismus však někdy zapomněl rozlišovat mezi smíchem nahoru a smíchem dolů. To rozlišení není dokonalé. Někdy není jasné, kdo je právě nahoře a kdo dole. Někdy se člověk tváří jako slabší jen proto, aby mohl beztrestně udeřit. Přesto je základní intuice platná: jiný je vtip na mocného, jiný na člověka, který se brání tomu, aby nebyl rozdrcen. Humor, který kope dolů, je stará policie. Humor, který kope nahoru, je často demokratická hygiena.
Problém nastal, když se podezřelým stal i kop nahoru, pokud nebyl dost správně formulovaný.
Tím vznikla zvláštní bezradnost. Mnoho lidí v progresivním prostředí se naučilo rozeznávat zranění, ale odnaučilo se rozeznávat komickou přehnanost. Všechno bylo čteno příliš doslova. Ironie se stala rizikovým materiálem. Satira musela vysvětlovat vlastní záměr tak dlouho, až přestala být satirou. Vtip, který potřebuje předmluvu a pojistku, už často není vtip. Je to grantový projekt na smích.
Smích se nedá nahradit poznámkou pod čarou.
Právě zde se objevuje fenomén, který se ve veřejné kultuře stal téměř karikaturou sebe sama: Karen. Postava ženy, často bílé, často středostavovské, která volá manažera, policii nebo morální řád na někoho, kdo narušil její představu světa. Jako typ má reálný základ. Existuje privilegovaná úzkost, která se tváří jako pravidlo. Existuje člověk, který zamění vlastní nepohodlí za společenskou katastrofu.
Ale i Karen ukazuje past humoru doby.
Na jedné straně byla užitečnou satirou maloměšťácké kontroly. Na druhé se z ní stal digitální panák, kterého lze lynčovat do únavy. Každá protivná žena určitého typu mohla být Karen. Každý konflikt se mohl změnit v malou veřejnou popravu. Humor, který začal jako kritika privilegia, se snadno proměnil v další automat na ponižování. Internet z každého typu udělá návnadu, pokud mu dá dost kliknutí.
To je důležité: problém není jen v tom, že levice ztratila humor. Problém je také v tom, že humor byl předán platformám, které ho přeměnily na lov.
Dobrý humor vyžaduje měřítko. Ví, kdy přestat. Ví, že člověk není jen jedna směšná vlastnost. Ví, že karikatura má sloužit poznání, ne nahrazení člověka. Digitální humor měřítko často ztrácí. Najde obličej, přilepí k němu typ a pak ho nechá obíhat. Smích už není úleva. Je to trest.
Progresivní prostředí se této krutosti začalo bát právem. Ale místo aby vytvořilo lepší humor, často ustoupilo do vážnosti. A prázdné místo znovu nezůstalo prázdné.
Vyplnili ho lidé jako Bill Maher a jemu podobné postavy: liberálové starého typu, komici proti progresivnímu kázání, někdy přesní, jindy únavně zamilovaní do vlastní podrážděnosti. Maher je zajímavý ne proto, že má vždy pravdu. Nemá. Někdy se jeho odpor k novému moralismu mění v automatickou pózu staršího muže, který už nechce poslouchat změněnou místnost. Ale jeho existence ukazuje díru: mnoho lidí chce slyšet kritiku pravice i výsměch progresivní posvátnosti ve stejné větě.
Když tento prostor levice neobsadí inteligentně, obsadí ho někdo horší, nebo jen unavenější.
Maherův typ humoru funguje tam, kde lidé cítí, že progresivní kultura ztratila schopnost smát se sama sobě. A to je vážný problém. Politické prostředí, které se neumí smát sobě, začne působit jako sekta. Všichni venku vidí jeho manýry, jeho fráze, jeho rituály, jeho drobné absurdity. Jen ono se tváří, že nic směšného neexistuje, protože věc je příliš důležitá.
Čím důležitější věc, tím víc potřebuje humor, aby nezplesnivěla.
Feminismus bez humoru se stane školením. Antirasismus bez humoru se stane úředním tónem. Ekologická politika bez humoru se stane přednáškou o konci světa, po níž člověk touží po hamburgeru jen z pomsty. Obrana demokracie bez humoru se stane projevem ředitele školy. To neznamená, že tato témata nejsou vážná. Jsou. Právě proto musí přežít setkání s lidskou lehkostí.
Vážnost, která nesnese smích, si plete důstojnost s křečí.
Autoritáři tuto křeč milují. Potřebují protivníka, který vypadá upjatě. Potřebují obraz člověka, jenž opravuje vtip, zatímco oni údajně říkají věci „jak jsou". Potřebují publikum přesvědčit, že demokracie je mrzutá vychovatelka a reakce je večírek. Je to podvod, protože reakční večírek obvykle končí u plotu, zákazu a bití někoho slabšího. Ale začíná smíchem. A začátek je politicky důležitý.
Trump tomu rozuměl instinktivně. Jeho humor není vtipný v klasickém smyslu. Je to spíš agresivní klaunství. Přezdívky, obličeje, přehánění, ponižování, schopnost proměnit politickou debatu v zápasnickou arénu. Mnoho vzdělaných lidí tím bylo oprávněně znechuceno. Ale znechucení samo o sobě neporazí klauna, pokud publikum přišlo na cirkus.
Klaun, který umí pracovat s ponížením publika, je nebezpečnější než nudný tyran.
Trumpův smích říká jeho lidem: nemusíte se omlouvat. Smějte se s ním těm, kdo vám roky říkali, že jste zaostalí. Smějte se pravidlům, odborníkům, novinářům, ženám, migrantům, všem, kdo prý udělali svět složitějším. Je to ošklivý smích. Ale v uších někoho, kdo se cítil vysmívaný, může znít jako pomsta.
Progresivní politika často odpověděla správným zděšením. Jenže zděšení není komická protiútok.
A komický protiútok neznamená být stejně vulgární. Znamená umět protivníka zmenšit bez zmenšení vlastních hodnot. Ukázat jeho směšnost, ne jen jeho nebezpečnost. Autoritář chce být děsivý. Pokud je pouze děsivý, část práce za něj už byla udělána. Je třeba ukázat také jeho malost, jeho potřebu obdivu, jeho laciné triky, jeho emoční dětinskost. Ne jako náhradu kritiky. Jako její zbraň.
Humor zde není odpočinek od antifašismu. Je to jeho chytřejší sval.
Levice bez humoru ztratila také schopnost vytvářet radost. To je možná ještě vážnější. Politika nemůže být jen katalogem ohrožení. Lidé se nepřidávají dlouhodobě k něčemu, co jim nabízí jen správné důvody ke strachu. Potřebují také pocit, že společný život může být lehčí, barevnější, volnější. Že spravedlnost není jen zákaz krutosti, ale i možnost dýchat bez věčného dozoru.
Humor dává spravedlnosti vzduch.
Bez něj vzniká prostředí, kde má každý pravdu a nikdo nechce zůstat. To je smrtelná kombinace. Člověk může souhlasit s analýzou, s hodnotami, s cílem, a přesto utéct před atmosférou. Atmosféra je politická. Jestli se v nějakém prostředí nedá udělat chyba, nedá se tam dlouho žít. Jestli se tam nedá zasmát, nedá se tam ani učit. Smích je způsob, jak společnost připouští, že není božská.
To by mělo být levici blízké. Vždyť jedním z jejích nejlepších instinktů bylo strhávat božskost z králů, kapitánů průmyslu, generálů a samozvaných otců národa. Humor je přirozený spojenec takového instinktu. Odhaluje, že mocní lidé mají často velmi směšné potřeby. Chtějí tituly, potlesk, portréty, poslušné publikum, zvláštní zacházení. Vážná kritika ukáže jejich zájmy. Humor ukáže jejich nahotu.
Bez humoru zůstane moc příliš oblečená.
Problém je, že humor vyžaduje riziko. Vtip se může nepovést. Může být krutější, než měl být. Může minout terč. Může zestárnout. Může se obrátit proti tomu, kdo ho řekl. Prostředí posedlé bezchybností riziko nesnáší. Raději vytvoří bezpečnější řeč, která nikoho příliš neohrozí, ale také nikoho nerozesměje. Politicky tím předá riskantní území těm, kdo se nebojí být odporní.
A odporní lidé pak vypadají jako jediní živí.
To je strašná optická porážka. Protože mnoho progresivních hodnot je ve skutečnosti mnohem životnějších než reakční maloměšťácký sen o poslušnosti. Svět, v němž lidé nemusejí lhát o sobě, by měl být zábavnější než svět, v němž každý hlídá svůj přidělený strach. Společnost s větší svobodou těla, lásky, práce a jazyka by měla mít lepší humor než společnost starých zákazů. Pokud to tak nevypadá, něco se pokazilo v překladu.
Emancipace by neměla působit jako zákaz večírku.
Pravice se ráda tváří, že hájí humor proti cenzuře. Ve skutečnosti často hájí jen právo opakovat staré ponižování bez odpovědi. Ale tato lež vítězí, když druhá strana působí, jako by odpovědí na špatný vtip měl být konec vtipu jako takového. Lepší odpovědí je lepší vtip. Přesnější, odvážnější, mířící výš. Vtip, který ukáže, že krutost není odvaha, ale lenost.
Lenost je důležité slovo. Mnoho reakčního humoru je líné. Opakuje starý kopanec a říká mu rebelie. Směje se stejným lidem jako moc před padesáti lety a tváří se, že porušuje tabu. Je to komedie strážníka, který si myslí, že je pirát. Právě to by dobrý humor mohl odhalit. Ne zákazem. Výsměchem.
Reakční komik nesnáší, když se mu ukáže, že není odvážný, ale starý.
Zároveň platí, že progresivní humor nesmí být jen didaktická satira schválená správným odborem citlivosti. Musí mít špínu, rytmus, tělo. Musí umět být nepohodlný i pro vlastní prostředí. Humor, který útočí pouze na předem schválené terče, se rychle stane interním zpravodajem. Lidé se smějí ze slušnosti, protože vědí, že by měli.
Takový smích je příbuzný potlesku na konferenci. Slyšitelný, ale mrtvý.
Živý humor se dotýká i vlastních rituálů. Dokáže se smát progresivnímu jazyku, aniž ho celý předá reakci. Dokáže se smát aktivistické vážnosti, aniž zradí věc. Dokáže se smát mužské uraženosti, aniž z mužů udělá jen odpad. Dokáže se smát náboženské pompě, aniž pohrdá člověkem v lavici. To vyžaduje inteligenci, cit a odvahu. Ale právě proto je to politicky cenné.
Humor je zkouška dospělosti.
Dítě se směje tomu, že někdo spadl. Dospělý humor vidí, proč je pád směšný, kdo položil překážku a kdo se tvářil jako architekt schodiště. Politický humor není povinnost být milý. Je to schopnost mířit přesněji než hulvát. Pokud tuto schopnost levice ztratí, zůstane jí jen rozhořčení. A rozhořčení bez humoru je po čase nesnesitelné i pro lidi, kteří s ním souhlasí.
Proto humor není drobnost vedle práce, bydlení, demokracie a práv. Je to způsob, jak se kolem těchto věcí vytvoří obyvatelný svět. Lidé nechtějí žít v manifestu. Chtějí žít mezi lidmi, s nimiž se dá také zasmát. Politika, která nenabízí žádnou radost, vypadá jako další práce navíc. A mnoho lidí už má práce dost.
Tady se ztracená zbraň stává ztraceným domovem.
Humor pomáhá lidem zůstat. Pomáhá přežít vlastní selhání. Pomáhá říct bolestivou pravdu tak, aby nebyla jen úderem. Pomáhá rozlišit mezi nepřítelem a člověkem, který se prostě chová směšně. Bez humoru se vše ztvrdí. Každý spor je válka, každá chyba morální odhalení, každý protivník démon. Taková politika se může tvářit vážně, ale ve skutečnosti je křehká. Praskne, jakmile svět neodpoví její představě.
Smích je pružnost společenského těla.
Levice by potřebovala znovu objevit humor, který neuhýbá před mocí, ale ani se neživí slabostí. Humor, který dokáže ukázat, že autoritář je směšný, boháč groteskní, moralista unavující a vlastní prostředí někdy tak posvátné, až připomíná školní představení o revoluci. Humor, který nezruší vážnost, ale zachrání ji před křečí.
Bez toho bude pravice dál prodávat špatný smích jako svobodu.
A lidé, kteří se budou cítit unaveni nekonečnou správností, ho budou kupovat, i když jim otráví vzduch.
Levice bez humoru se stane místností, kde má každý pravdu a nikdo nechce zůstat. A když lidé odejdou, zůstanou uvnitř ti, kdo se slyší nejlépe: elity, které se naučily mluvit samy se sebou.
Tam vede další kapitola.
15. Elity, které se naučily mluvit samy se sebou
Elita není jen otázka peněz. Je to také otázka hlasu.
Kdo smí mluvit tak, aby byl považován za rozumného? Kdo umí vstoupit do místnosti bez vysvětlování? Kdo zná tón, jímž se vyjadřuje odpovědnost, empatie, odbornost a pokrok? Kdo dokáže říct věc tak, že působí jako součást řešení, i když je zároveň součástí světa, který problém vyrábí?
Moderní progresivní elita se často nepozná podle cylindru. Pozná se podle plynulosti.
Plynule mluví jazykem institucí. Plynule přechází mezi morálkou a řízením. Plynule ví, kdy použít slovo komunita, kdy zranitelnost, kdy inovace, kdy participace. Nepůsobí brutálně. Právě naopak. Působí laskavěji než staré elity. Umí se omluvit. Umí přiznat privilegium. Umí říct, že naslouchá. Starý pán v klubu voněl po doutníku a majetku. Nová elita voní po semináři, kulturní instituci, správně napsaném prohlášení a drahé schopnosti nebýt nikdy úplně hrubá.
To neznamená, že je nevinnější.
Její moc spočívá v tom, že určuje jazyk legitimity. Rozhoduje, co zní odpovědně, co zní zaostale, co je citlivé, co je nebezpečné, co je už mimo rámec přijatelného. Ne sama. Nikdy úplně sama. Ale dost často na to, aby si společnost všimla, že některé vrstvy nejen mají lepší přístup k institucím, ale také lepší přístup k morální gramatice.
Tato gramatika není bezcenná. Mnoho starých výrazů opravdu skrývalo násilí. Mnoho starých zvyků opravdu chránilo moc. Problém je jinde: když se morální gramatika stane třídním vlastnictvím, začne spravedlnost znít jako způsob, jakým spolu mluví lidé, kteří se už znají.
A právě tehdy se elity naučí mluvit samy se sebou.
Není to spiknutí. Je to sociální akustika. Novinář mluví s akademikem, akademik s aktivistou, aktivista s kulturní institucí, kulturní instituce s grantovou komisí, grantová komise s jazykem dobrých záměrů. Vznikne kruh, který může být plný chytrých a slušných lidí. Jenže kruh má jednu vlastnost: kdo stojí venku, slyší zvuk jinak.
Uvnitř se mluví o společnosti. Venku to často zní jako řeč o těch, kteří u stolu nesedí.
Tady se objevuje jedna z nejnebezpečnějších forem odcizení. Ne odcizení boháče, který se o chudé nezajímá. To je staré a snadno čitelné. Horší je odcizení člověka, který se o chudé, menšiny, pracující, migranty, ženy, regiony a zraněné opravdu zajímá, ale dělá to jazykem, který zároveň potvrzuje jeho vlastní postavení. Tento člověk není cynik. Může být upřímný. Právě proto je symptom tak odolný.
Upřímnost nebrání třídní slepotě. Někdy ji jen dělá snesitelnější.
Catherine Liu dala této vrstvě jedno z nejpřesnějších jmen: professional managerial class. Třída profesionálů, manažerů, expertů, kulturních zprostředkovatelů a institucionálních správců, která často nemá největší majetek, ale má obrovskou moc nad tím, jak se společnost popisuje. V její kritice nejde jen o to, že tito lidé jsou vzdělaní. Vzdělání není zločin. Jde o to, že část této vrstvy si z vlastní ctnosti udělala majetek.
Ctnost jako majetek vyššího patra.
To je přesnější než obyčejná nadávka na elity. Nejde o to, že progresivní profesionál je pokrytec pokaždé, když mluví o spravedlnosti. Tak jednoduché to není. Může spravedlnosti opravdu věřit. Může odvádět dobrou práci. Může pomáhat lidem, které starší elity ignorovaly. Problém nastává, když se jeho morální citlivost stane také důkazem společenské převahy. Když schopnost mluvit správně o cizím utrpení začne zvyšovat prestiž toho, kdo mluví.
Pak se utrpení druhých stane surovinou ctnosti.
To je tvrdá věta, ale bez ní se současný progresivní svět nedá úplně pochopit. Část institucí se naučila spravovat bolest tak, aby z ní nevznikla hrozba pro instituci. Dá prostor svědectví. Přijme jazyk uznání. Uspořádá panel, vydá stanovisko, přidá novou pozici do organigramu. Něco z toho může být užitečné. Ale zároveň se moc často naučí pokračovat téměř beze změny.
Kdo spravuje citlivost, nemusí ještě měnit vztahy.
Liu je zde užitečná právě proto, že obrací zrcadlo k vrstvě, která se často považuje za morální opozici vůči kapitalismu, a ptá se, zda není zároveň jeho kulturním správcem. Ne kapitalistou v klasickém smyslu. Ne majitelem továrny. Spíš někým, kdo udržuje systém společensky snesitelný tím, že mu dodává jazyk péče, diverzity a odpovědnosti. Starý kapitalismus potřeboval účetní. Nový potřebuje také správce dobrého svědomí.
A dobré svědomí je dnes velmi zaměstnatelná kvalifikace.
Tady se vrací otázka traumatu. Trauma může být skutečné a zároveň institucionálně použitelné. Zraněný člověk může konečně promluvit, ale jeho promluva může být vložena do rámce, který uklidní spíš posluchače než jeho život. Profesionální prostředí se naučilo z bolestí vytvářet dokumenty, metodiky, kampaně a veřejné rituály. Někdy pomáhají. Někdy jen překládají existenci rány do formy, kterou instituce dokáže snést.
Rána je uznána, pokud vstoupí do správného formuláře.
To je jeden z nejtemnějších paradoxů doby. Starý svět člověku říkal: nemluv o bolesti. Nový institucionální svět mu někdy říká: mluv o bolesti tak, aby byla použitelná pro náš jazyk. První příkaz byl krutý. Druhý je jemnější, ale také kontroluje. Utrpení, které se neumí prezentovat, zůstává méně slyšitelné. Hrubá, tichá, neestetická bolest se nevejde do krásné řeči o zranitelnosti.
A mnoho pracujících lidí trpí právě neesteticky.
Tady se elity odpojují od společnosti i tehdy, když o ní mluví se soucitem. Soucit má styl. Musí být vyjádřen určitým tónem. Musí rozpoznat správné oběti. Musí se vyhnout podezřelým emocím. Hněv je vítán, pokud je dobře umístěn. Stud je vítán, pokud vede k přiznání. Trauma je vítáno, pokud se dá vyprávět. Ale člověk, který přijde s hněvem špatně umístěným, s hanbou přeloženou do předsudku nebo s bolestí bez správné dramaturgie, je problém.
Právě takový člověk však tvoří velkou část politiky.
Barack Obama byl jedním z vrcholů této elitní řeči v její nejlepší podobě. Ne karikatura. Skutečný talent. Jeho jazyk uměl spojovat důstojnost, vzdělání, uměřenost a naději. Po letech hrubosti americké politiky působil jako důkaz, že inteligence může mít hlas a že stát může být opět mluven slušně. Pro mnoho lidí to nebyla iluze. Byla to úleva.
Jenže úleva není přestavba domu.
Obama symbolizoval možnost civilizovanější Ameriky, ale jeho doba zároveň ukázala limit civilizované elity. Řeč byla krásná. Symbol byl silný. Mnoho dveří se otevřelo v představivosti. Ale podlaha velké části společnosti se dál propadala. Finanční krize zanechala v lidech pocit, že systém odpustí bankám rychleji než domácnostem. Regiony, které ztratily práci a význam, nesly svou hořkost dál. Mnoho lidí slyšelo v Obamově světě jazyk budoucnosti, ale v jejich vlastním domě budoucnost neseděla u stolu.
Trump nevznikl navzdory tomuto rozporu. Vstoupil právě do něj.
Nebylo to proto, že Obama byl příčinou Trumpa. Tak jednoduché dějiny nejsou. Ale Obama byl pro část liberální Ameriky důkazem, že země už překročila staré démony. Trump pak přišel jako démon s mikrofonem a ukázal, že pod elegantní řečí zůstaly vrstvy ponížení, rasismu, hněvu, cynismu a zábavní krutosti, které nikam nezmizely. Civilizovaný tón je cenný. Ale nemůže být použit jako důkaz, že společnost byla civilizována.
Elita si spletla vlastní jazyk s teplotou země.
Tady je Obama důležitější jako symptom než jako vina. Ukázal, jak silný může být liberálně progresivní sen, když mluví nádherně. A jak slabý může být, když řeč není podepřena dostatečnou změnou materiálních vztahů, místních institucí a každodenní moci. Lidé mohou obdivovat prezidenta a zároveň cítit, že jejich vlastní život se nestal méně vydíratelným. Mezi televizním obrazem důstojnosti a účtem na stole se pak otevře prostor pro pomstu.
Trump tento prostor nevyplnil argumentem. Vyplnil ho vulgaritou s adresou.
A právě zde se objevuje Rahm Emanuel jako užitečně nepříjemná postava. Není symbolem čisté ctnosti. Právě naopak. Představuje politiku ostrých loktů, disciplíny, počítání hlasů, tvrdého realismu a často také ošklivého kompromisu. Pro část progresivního prostředí je téměř urážkou. Jenže jeho existence připomíná jednu věc, kterou strana semináře i elity dobrého tónu rády zapomínají: politika není jen výraz hodnot. Je to zápas o moc.
Rahm Emanuel není odpověď. Je připomínka nepříjemné otázky.
Co má větší cenu: krásná pozice bez většiny, nebo nehezká cesta k částečné změně? Tato otázka nemá snadnou odpověď. Pragmatismus se může stát cynismem velmi rychle. Lidé jako Emanuel často nesou také všechny slepoty establishmentu, který příliš dobře ví, jak vyhrát proceduru, a příliš málo ví, proč mu lidé přestali věřit. Ale progresivní kultura, která se nad takovým realismem pouze pohoršuje, zůstane dětinská.
Moc nezmizí, protože se nad ní slušný člověk zašklebí.
Elity, které mluví samy se sebou, často ztrácejí vztah k této ošklivosti. Mluví o změně, ale chtějí, aby se změna chovala esteticky. Aby byla participativní, citlivá, procesně čistá, komunikačně správná. To všechno může být dobré. Ale moc se takto nechová. Moc se brání. Vyhrožuje. Kupuje čas. Dělí protivníky. Vytváří únavu. Kdo se bojí nehezkých nástrojů jen proto, že jsou nehezké, přenechá je protivníkovi.
A protivník se nebude stydět.
Tím se neobhajuje cynismus. Cynismus je jen moralismus bez iluzí a bez srdce. Ale politika potřebuje dospělost, která se nebojí špíny, aniž se v ní zabydlí. Elitní progresivní prostředí často kolísá mezi dvěma polohami: čistý jazyk bez síly, nebo technokratický realismus bez duše. Obě jsou slepé. První neumí vyhrát. Druhý neumí inspirovat důvěru.
Mezi nimi zůstává prázdné místo, do něhož vstupuje reakce.
Elitní kruh navíc často zaměňuje pluralitu za sociální šíři. Může mít v místnosti různé identity, a přesto stejný třídní tón. Může mít mnoho původů, ale podobný vztah k institucím. Může mít rozdílné životní příběhy, ale stejnou schopnost mluvit jazykem grantů, médií, univerzit a politické korektnosti. Taková pluralita není falešná. Je jen neúplná.
Společnost není zastoupena tím, že se v jedné vrstvě objeví více barev a příběhů, pokud zůstane stejný způsob mluvy k těm venku.
To je další nepohodlná pravda. Reprezentace uvnitř elity může být pokrok a zároveň náhražka. Je dobré, když staré uzavřené instituce přestanou být výhradně bílé, mužské, dědičné nebo kulturně monotónní. Ale pokud se rozšíří vstup do elity, aniž se změní vztah elity ke zbytku společnosti, vznikne jen spravedlivější patro nad stejným schodištěm.
Více lidí může vstoupit nahoru. Otázka je, co se děje s domem.
Catherine Liu je v tomto ohledu nepříjemná, protože útočí právě na sebeobraz progresivní vrstvy jako služebníka dobra. Říká, že část této vrstvy hromadí ctnost podobně, jako jiné vrstvy hromadí kapitál. Ne tím, že by vlastnila továrny, ale tím, že vlastní morální jazyk správy společnosti. Dokáže říct, kdo je citlivý, kdo je problematický, kdo je vzdělaný, kdo je zpátečnický, kdo prošel vnitřní prací a kdo ještě ne.
V tom je moc soudce, který se tváří jako terapeut.
Tato moc je o to účinnější, že se často neprojevuje zákazem. Projevuje se atmosférou. Některé věty se prostě neříkají. Některé otázky se kladou jen s dlouhou pojistkou. Někteří lidé se pozvou, ale jejich hlas se ihned přeloží do jazyka instituce. Všichni jsou formálně vítáni. Ne všichni jsou akusticky doma.
Tato brána nemusí být zamčená schválně. Často je zamčená tónem.
A tón se těžko napadá. Kdo ho kritizuje, může vypadat jako člověk, který si stěžuje na slušnost. Jenže slušnost může být také zbraň. Ne ve starém smyslu etikety u stolu, ale jako způsob, jak udržet konflikt v mezích, které neohrozí ty, kdo sedí v pohodlnější židli. Když člověk zvenčí zvýší hlas, je označen za neproduktivního. Když uvnitř instituce někdo používá tichý jazyk moci, působí profesionálně.
Profesionalita je někdy jen dobře vychované násilí času.
Elity, které se naučily mluvit samy se sebou, mají také vlastní systém odměn. Odměňují texty, které znějí správně. Odměňují projekty, které se vejdou do jejich představy změny. Odměňují lidi, kteří umějí být kritičtí bez toho, aby zničili atmosféru. Radikálnost je vítána, pokud je kulturně čitelná a institucionálně zpracovatelná. Hněv je vítán, pokud má správnou dramaturgii. Zkušenost je vítána, pokud z ní vznikne panel.
Skutečný konflikt je vítán méně.
To vede k podivné situaci: elita může mluvit velmi radikálně o systému a zároveň si velmi opatrně hlídat vlastní provoz. Kritizuje moc obecně, ale konkrétní moc uvnitř své instituce překládá do jazyka procesu. Mluví o spravedlnosti, ale špatně platí lidi na okraji vlastního provozu. Mluví o naslouchání, ale naslouchá hlavně tomu, co se dá citovat bez narušení struktury.
Zvenčí to vypadá jako pokrytectví. Zevnitř jako složitost.
A možná je to obojí. Lidské instituce jsou složité. Čisté odsouzení je příliš snadné. Ale právě proto je třeba se dívat na účinek. Pokud progresivní elity opakovaně vytvářejí prostředí, kde se mluví o emancipaci a přitom se reprodukuje třídní odstup, pak problém není jen v jednotlivém selhání. Je ve způsobu života.
Způsob života se nevyřeší prohlášením.
Obama, Emanuel a Liu ukazují tři různé body stejného problému. Obama ukazuje krásu a limit elitní civilizované řeči. Emanuel připomíná špinavou nevyhnutelnost moci, kterou čisté prostředí nechce vidět. Liu rozkrývá třídní zájem skrytý v morální citlivosti. Dohromady tvoří nepříjemný obraz: progresivní svět nemůže přežít jen jako lepší jazyk správy společnosti.
Musí se znovu dotknout lidí, kteří nejsou jeho publikem.
To je těžší než rozšířit reprezentaci uvnitř vlastního kruhu. Znamená to mluvit s lidmi, kteří nemají správný tón. Znamená to snést odpor, který není vždy jen reakční. Znamená to uznat, že některé kritiky progresivní elity nejsou fašistická propaganda, ale nepříjemný popis zkušenosti s jejím stylem. Znamená to přestat používat ctnost jako průkaz vyššího patra.
Ctnost, která neumí sestoupit po schodech, není politika. Je dekorace.
Elity se samy se sebou naučily mluvit tak dobře, že v tom mohou pokračovat velmi dlouho. Mohou pořádat debaty o důvěře, psát strategie zapojení, přijímat jazyk komunity, opravovat vlastní pojmy. Nic z toho nemusí být zbytečné. Ale pokud se nezmění vztah k lidem mimo kruh, zůstane to jen jemnější architektura stejné izolace.
A izolovaná elita může mít pravdu o autoritářském nebezpečí, a přesto nebýt schopna vytvořit většinu proti němu.
To je nejvážnější důsledek. Když přijde autoritář, elita ho často rozpozná. Vidí znaky. Vidí jazyk násilí. Vidí útok na instituce. Vidí lež. V tom bývá přesnější než lidé, kteří jsou unaveni jejím tónem. Jenže rozpoznat nebezpečí nestačí. Je třeba přesvědčit společnost, že instituce, které autoritář ohrožuje, patří také jí.
A právě zde elity selhávají nejvíc.
Pokud velká část lidí cítí, že instituce mluví cizím jazykem, bude jejich obrana znít jako obrana cizího majetku. Pokud demokracie vypadá jako salon vzdělaných, její ohrožení nevyvolá dostatečný poplach mezi těmi, kdo do salonu nikdy nebyli pozváni. Antifašismus pak může být správný, naléhavý a historicky poučený — a přesto zůstat bez lidu.
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