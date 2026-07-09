Humanitární pracovník, který v Gaze organizoval veřejné promítání zápasů mistrovství světa, zahynul při izraelském útoku
9. 7. 2026
Mohamed al-Wahidi zemřel, když raketa zasáhla jeho taxi krátce před zápasem Egypta s Argentinou v osmifinále
Palestinský humanitární pracovník, který organizoval promítání zápasů mistrovství světa v Gaze, byl zabit izraelským raketovým útokem těsně před úterním večerním zápasem mezi Egyptem a Argentinou.
Zahynuli také dva bratři ve věku osm a deset let a další muž, který se nacházel na ulici poblíž místa útoku.
Mohamed al-Wahidi (57), ředitel Egyptského výboru v Gaze, se již řadu let věnoval humanitárním a rozvojovým projektům na palestinském území. V poslední době organizoval promítání zápasů mistrovství světa v celé pásmu Gazy, což se stalo vítaným rozptýlením od neustávajícího utrpení způsobeného jen částečně dodržovaným příměřím, téměř každodenními izraelskými útoky a přetrvávajícími přísnými omezeními humanitární pomoci.
Izraelská armáda útok potvrdila s tím, že al-Wahidi nebyl jejím zamýšleným cílem a že raketa byla namířena na „teroristu z vojenského křídla Hamásu“.
Čtvrť Sabra v Gaze byla zasažena asi hodinu před výkopem zápasu mistrovství světa, který al-Wahidi pomohl zpřístupnit obyvatelům města, kteří se v hojném počtu sešli, aby podpořili Egypt. Podle jeho rodiny byl v taxíku na cestě na promítání zápasu v Tel al-Hawa v jižní části města Gaza, když raketa zasáhla auto, ve kterém se nacházel.
Jeho řidič údajně přežil, ale nejméně tři další lidé na ulici poblíž auta zahynuli, včetně bratrů Fariho a Hamzy al-Deriových, kteří se vraceli domů z fotbalového zápasu.
„Byli jsme pohromadě na rodinné oslavě, když jsme uslyšeli výbuch a dozvěděli se, že na ulici al-Maghribi zasáhla raketa auto,“ řekl al-Wahidiho bratranec Abd Alkhaleq al-Wahidi. „Když jsem dorazil, záchranáři již vyprostili těla dítěte a neidentifikovaného muže, zatímco další mladý muž ležel na zemi se zraněními. Někdo na místě mi řekl, že jeden z mých příbuzných byl těžce zraněn a možná zemřel.
„První okamžiky po tom, co jsem se dozvěděl o Mohamedově smrti, byly nesmírně těžké,“ řekl. „Byl všemi milován a na rodinných i komunitních setkáních měl silnou osobnost. Byl známý svými řečnickými schopnostmi a často byl vybírán, aby promluvil na místních akcích. Byl známý tím, že pomáhal lidem a podporoval rodiny v nouzi.“
Čtvrtou obětí útoku byl třicetiletý Ahmed Daghmush, který se nacházel v domě
Daghmushův bratranec Ashour řekl: „Střepina ho zasáhla do zad a prorazila mu plíce. Zpočátku si neuvědomil, že je vážně zraněn, ale když si všiml krvácení, lidé ho rychle odvezli do nemocnice, kde krátce nato svým zraněním podlehl.
„Byl to laskavý a zdvořilý mladý muž, který tvrdě pracoval, aby uživil svou rodinu. Rád žertoval a smál se s každým a byl velmi oblíbený mezi příbuznými i sousedy.“
Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že al-Wahidi nebyl cílem útoku.
„Včera IDF zasáhly teroristu z vojenského křídla Hamásu, zatímco cestoval ve vozidle v severní části pásma Gazy,“ uvedli. „IDF si je vědoma tvrzení, že v důsledku útoku byli zraněni nevinní civilisté. Incident je předmětem šetření. IDF lituje jakékoli újmy způsobené nevinným osobám a přijímá veškerá proveditelná opatření k jejímu zmírnění.“
Mluvčí se dále nevyjádřil k tomu, zda byl zamýšlený cíl zabit nebo zraněn.
Od vyhlášení příměří zprostředkovaného USA v říjnu bylo při izraelských )vojenských akcích zabito více než 1 000 Palestinců a téměř 3 500 jich bylo zraněno. Izraelská armáda stále přímo okupuje více než 60 % pásma Gazy, nebyla povolena žádná významná obnova, což vede k tomu, že civilní infrastruktura a služby v oblasti zdravotnictví a školství zůstávají v troskách.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN uvedla v zprávě z minulého měsíce, že izraelské síly během války, včetně období po vyhlášení příměří, záměrně útočily na palestinské děti a zabíjely je. Celkový počet palestinských obětí od začátku války v říjnu 2023 přesahuje 73 000.
Zdroj v angličtině ZDE
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