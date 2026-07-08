Týdeník Respekt se absolutně zdiskreditoval

8. 7. 2026

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Pozn. JČ: Také svou podporou izraelských válečných zločinů. Nejsou to novináři, jsou to ideologové. 

Byl jsem na pár dní v ČR a přemýšlel že si koupím Respekt, ale jejich redaktoři naštěstí dokázali všechno podstatné vtěsnat do titulku a mohl jsem tak ušetřit na pivo a na Respekt zase v klidu zapomenout, píše Albín Sybera.

Josef Patočka

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Uf, to se mi ulevilo!

Všichni trneme, kterou zemi napadne ultrapravicový prezident USA příště, jeho vláda plní novodobé koncentráky, dnešní SA už pochodují ulicema, ale v redakci časopisu Týdeník Respekt i dnes myslí na to, jak zachránit peněženky boháčů před regulovaným nájemným, veřejným zdravotnictvím, dotovaným MHD, podporou družstevních sámošek a garantovanýma místama ve školkách.

Borci díky, ještěže na něco je v tomhle světě spoleh 🙏

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Obsah vydání | 8. 7. 2026