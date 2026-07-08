Izraelský policista byl natočen, jak během razie na Západním břehu hází omračovací granát do auta
8. 7. 2026
Pohraniční policista je vyšetřován poté, co záznam z bezpečnostní kamery ukázal, jak křičí na osoby v autě a hází do něj granát
Izraelská policie zahájila vyšetřování poté, co záběry z bezpečnostní kamery zachytily příslušníka pohraniční policie, jak během razie v uprchlickém táboře Qalandiya na okupovaném Západním břehu vhazuje omračovací granát do auta, ve kterém cestovali mladí Palestinci.
Záběry z neděle, které zveřejnila izraelská lidskoprávní organizace B’Tselem, ukazují, jak se příslušník blíží k autu a křičí na jeho pasažéry.
Po krátké výměně slov sáhne k opasku, vytáhne omračovací granát a hodí ho otevřenými dveřmi, které zavře, když se řidič snaží vystoupit. Je slyšet, jak policista křičí: „Zavři hubu. S kým si takhle povídáš?“
O chvíli později granát vybuchne a oblast zaplní kouř. Oba spolujezdci se vyřítili ven protější stranou vozidla a policista podle všeho na ně vystřelil ze své pušky, přd čímž se schovávali. Organizace B’Tselem uvedla, že všichni, kdo byli v autě, přežili.
Policie uvedla, že policista jednal „v rozporu s předpisy“ a že případ řeší oddělení ministerstva spravedlnosti pro vyšetřování policistů. Policista byl dočasně zbaven služby, dokud nebude vyšetřování ukončeno.
Omračovací granáty jsou určeny k dezorientaci intenzivním zábleskem a ohlušujícím výbuchem, mohou však způsobit vážná zranění, zejména pokud explodují zblízka.
Od roku 2020 zabili izraelští vojáci a osadníci na okupovaném Západním břehu nejméně 1 175 palestinských civilistů, z nichž nejméně čtvrtinu tvořily děti, jak ukazují údaje OSN. V souvislosti s žádnou z těchto smrtí nebyl nikdo obviněn.
Během téhož zátahu v uprchlickém táboře izraelské síly zastřelily 16letého chlapce Walida Abu Sneineha a zranily další tři Palestince, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Dodalo, že při stejném incidentu byly zraněny dvě palestinské děti, které izraelské síly střelily do dolních končetin.
Izraelská armáda na žádost o komentář nereagovala.
V neděli pozdě večer zemřelo čtyřměsíční palestinské dítě, Ahmad Marouf Zaid, poté, co izraelské síly zabránily jeho rodině v průjezdu kontrolním stanovištěm, aby se dostala k čekající sanitce, sdělila rodina.
S těžce nemocným dítětem jeli sami po nezpevněných a horských vedlejších silnicích do Ramalláhu, což léčbu zpozdilo o více než hodinu.
Mluvčí izraelské armády (IDF) popřel, že by rodině bránil v průjezdu za účelem vyhledání lékařské pomoci.
Minulý týden během dalšího izraelského vojenského zátahu v Ramalláhu armáda zabila patnáctiletého chlapce Amira Ahmada Jabera.
Yuli Novak, výkonný ředitel organizace B’Tselem, uvedl: „Rozsáhlé a bezprecedentní zabíjení palestinských dětí a teenagerů na Západním břehu je výsledkem širší izraelské politiky, která umožňuje zabíjení Palestinců a násilné zacházení s nimi bez jakékoli odpovědnosti.“
Zdroj v angličtině ZDE
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