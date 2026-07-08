Na to se nedá koukat
8. 7. 2026
čas čtení 1 minuta
Pardon, ale na to se fakt nedá koukat.
Porvnejme to s ukrajinským ministrem obrany Fedorovem, který je také bývalý ministr digitální transformace.
I díky němu mají Ukrajinci inovační cyklus dronových technologií jeden týden. Jak to funguje?
Dronaři hrají progamingovou ligu, sbírají body, které určují, na jaké typy cílů se mají soustředit. Šéf dronových vojsk Maďar například vloni vyhlásil další ligovou sezónu, pro kterou přenastavil bodování tak, že zvýšil body za zabitého ruského vojáka, protože rozvědka zjistila, že Putinova horda zvládá rotovat vojáky, což je nebezpečné, protože pak mají na frontě odpočaté lidi s předchozí bojovou zkušeností. A tak Maďar snížil body za tanky a vozidla a zvýšil body za vojáky. Chápu, že to zní brutálně, ale tohle je válka.
Mladí kluci, kteří prošli bootcampem na simulátorech postavených na GTA4 herním enginu, pak plní bojové mise, jednotky jsou v podstatě herní týmy, které hrají ligu. Za nasbírané body si pak na interním amazonu Brave1 kupují nové vybavení. Dávají komentáře a ratingy výrobcům. Komunikují s nimi. Zpětná vazba z fronty tak teče přímo k výrobci.
Fedorovovi je 35.
Na to se nedá koukat.
452
Diskuse