Jak jsme zase uvázli v úplně nepodstatném
9. 7. 2026 / Boris Cvek
Náš problém je ten, že premiérem České republiky je Andrej Babiš, prezidentem USA Donald Trump, že demokracie v Evropě je stále slabší. Náš problém není ten, kdo si s kým na summitu NATO v Ankaře podal ruce.
Vidíme, že Trump chce potrestat Španělsko, které ve skutečnosti splnilo závazek dvou procent HDP na obranu. Babiš zatím, zdá se, vyvázl. Chce Trump opravdu demokracii a bezpečnost v Evropě? Dává to najevo podporou krajní pravice. Vidíme Trumpův další přemet ohledně války s Íránem, vidíme jasné, efektivní úsilí Babišovy vlády měnit zákony tak, aby demokracie byla oslabena.
Jak nám s tím může pomoci prezident na summitu NATO? Sociální sítě jsou zavaleny fotkami a komentáři, jak ta či ona strana sporu vyhrává. Přestane být kvůli tomu Babiš premiérem? Zachráníme tím demokracii u nás a v Evropě? Nebo je tomu spíše naopak? Smysl pro realitu, schopnost soustředit se na podstatné tím rozhodně utrpí.
Sleduji také se znepokojením, jaké emoce a příkopy dokáže mezi demokraty vyvolat aféra kolem pana Strakatého, zatímco otázka daní, fungování státu, těžce postižených lidí, zdravotnictví, školství nemá šanci ani v nejmenším vyvolat podobné rozhořčení.
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