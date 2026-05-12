Bývalý polský ministr uprchl z Maďarska do USA poté, co maďarský premiér prohlásil, že země nebude chránit osoby stíhané jinde
12. 5. 2026
Zbigniew Ziobro je v Polsku obviněn z vedení organizované zločinecké skupiny a zneužití úřední moci
Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, hledaný ve své domovské zemi kvůli několika trestním obviněním, uprchl z Maďarska do Spojených států, jak v neděli potvrdil poté, co mu loni udělila azyl vláda bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána.
„Jsem ve Spojených státech,“ řekl Ziobro pravicové polské televizní stanici Republika. „Přijel jsem včera a je to už potřetí, co tuto zemi navštěvuji,“ uvedl.
Ziobroovi hrozí v Polsku až 25 let vězení, pokud bude shledán vinným z obvinění, která proti němu byla vznesena. Patří mezi ně zneužití moci, vedení organizované zločinecké skupiny a použití prostředků určených pro oběti trestných činů na nákup izraelského špionážního softwaru Pegasus, údajně za účelem sledování politických oponentů.
Obvinění proti sobě odmítl a obvinil polskou centristickou vládu z honu na konzervativce.
Maďarsko uděluje azyl bývalému polskému ministrovi uprostřed vyšetřování zneužití moci
Číst více
Poté, co byla Orbánova strana v dubnových volbách sesazena z moci, nový maďarský premiér Péter Magyar – který složil přísahu v sobotu – prohlásil, že Maďarsko již nebude chránit osoby hledané jinde.
„Maďarsko již nebude skládkou pro mezinárodně hledané zločince,“ řekl novinářům den po svém vítězství a jako příklady uvedl Ziobra a jeho bývalého zástupce Marcina Romanowského, kteří jsou podezřelí ze zpronevěry téměř 40 milionů eur (47 milionů dolarů).
Televizní stanice Republika v neděli informovala, že Ziobro je v USA, zatímco liberální stanice TVN24 zveřejnila fotografii Ziobra na mezinárodním letišti Newark Liberty, která byla podle ní pořízena jiným cestujícím.
Není jasné, jak se Ziobroovi podařilo odcestovat do USA, jelikož Polsko dříve uvedlo, že mu byly odebrány cestovní doklady – včetně polského a diplomatického pasu.
Místní zpravodajský server Onet informoval, že Ziobro obdržel americké novinářské vízum spojené s televizí Republika. Tato stanice, která se hlásí k polské pravici, později oznámila, že najala bývalého ministra spravedlnosti jako svého politického komentátora v USA.
Současný polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek napsal na X, že Polsko „se obrátí na USA a Maďarsko s dotazy ohledně právního základu, který umožnil Zbigniewu Ziobromu … vstoupit do Spojených států navzdory tomu, že neměl platné doklady“.
„Neustaneme v úsilí zajistit, aby on a pan Marcin Romanowski byli pohnáni k odpovědnosti před polským soudním systémem,“ uvedl.
Dříve Zurek řekl televizní stanici Polsat: „Pokud se potvrdí, že se Ziobro nachází v USA, pak [Polsko] požádá o jeho vydání.“
Ziobro byl předsedou ultrakonzervativní strany Suverénní Polsko, menšího koaličního partnera nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS), a v letech 2015 až 2023 působil jako ministr spravedlnosti a generální prokurátor.
Je také znám jako architekt sporných soudních reforem, které vyvolaly patovou situaci mezi Polskem a Evropskou komisí.
Na dotaz deníku Republika ohledně jeho případného vydání Ziobro odpověděl: „Jsem připraven se dostavit před jakýkoli soud a americký nezávislý soud je bezpochyby nezávislým soudem.“
„Pokud chtějí zahájit řízení o vydání, tak ať,“ dodal a označil případy vydání u amerických soudů za „náročný proces“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse