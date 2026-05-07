Íránská válka mění mapu Perského zálivu: stará soupeření, nové rozpory
7. 5. 2026
Spojené arabské emiráty (SAE) na konci dubna oznámily, že opustí světový kartel producentů ropy OPEC. Toto rozhodnutí je nejnovějším signálem toho, že válka na Blízkém východě nejen prohloubila nepřátelství mezi Íránem a jeho sousedy v Perském zálivu, ale také mezi samotnými státy Perského zálivu.
Organizace OPEC, založená v roce 1960, je vzácným příkladem úspěchu mezi multilaterálními organizacemi v regionu. Její politika vydláždila cestu producentům ropy v Perském zálivu k získání dostatečných finančních prostředků na zpětný odkup nebo renacionalizaci jejich ropných zdrojů a k financování spektakulárního rozvoje jejich států, píše Toby Matthiesen.
Organizace dosud přežila všechny významné revoluce a války v regionu – ačkoli Katar ji opustil v roce 2019, když byl blokován svými sousedy v Perském zálivu.
Saúdská Arábie, největší producent ropy v OPEC, má v rámci skupiny značný vliv. To vedlo k napětí se Spojenými arabskými emiráty, které již delší dobu usilují o vyšší produkční kvóty pro sebe, vzhledem ke své volné kapacitě. Tyto snahy byly marné.
Jejich rozhodnutí opustit OPEC však není pouze důsledkem frustrace z organizace.
Ačkoli měly SAE v polovině desátých let se Saúdskou Arábií blízké vztahy, v posledních letech se od svého většího souseda vzdálily. To bylo způsobeno řadou regionálních otázek, včetně rozdílných strategií obou zemí ve válkách v Jemenu a Súdánu a jejich příslušných vztahů s Izraelem.
SAE normalizovaly vztahy s Izraelem v roce 2020, zatímco Saúdové tvrdí, že je normalizují až po založení palestinského státu.
Obě země se v poslední době staly také vážnými hospodářskými konkurenty. A ačkoli byly oba státy v současné válce tvrdě zasaženy Íránem, zdá se, že tento konflikt jejich rivalitu ještě urychlil.
Saúdská Arábie je největší a nejbohatší zemí v Perském zálivu. Mnohé z jejích transformativních hospodářských projektů však k úspěchu vyžadují politickou stabilitu a vysokou cenu ropy. Válka odhalila meze její politiky opatrného sbližování s Íránem i jejího partnerství s USA, které jsou tak úzce spojené s Izraelem. Saúdové proto posílili obranné vazby s jaderně vyzbrojeným Pákistánem.
Tyto prohlubující se vazby vyvolaly zděšení ve Spojených arabských emirátech, které mají úzké vztahy s Indií. Emiráťané během války kritizovali Pákistán a vyzývali Islámábád, aby Íránce odsoudil důrazněji – což však není možné vzhledem k roli Pákistánu jako zprostředkovatele v mírových jednáních.
Alespoň částečně z frustrace nad jeho reakcí na válku Spojené arabské emiráty nedávno požadovaly, aby Pákistán splatil půjčku ve výši 3,5 miliardy USD. Saúdská Arábie okamžitě přispěchala na pomoc a poskytla Pákistánu finanční podporu.
Oznámení Spojených arabských emirátů o vystoupení z OPEC se časově shodovalo se zasedáním Rady pro spolupráci v Perském zálivu v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Zde se členové snažili najít společnou řeč ohledně války s Íránem.Další třenice v Perském zálivu
Válka vyvolala další třenice v Perském zálivu, včetně oživení starého napětí mezi SAE a Íránem ohledně tří ostrovů – Abu Musa, Velký Tunb a Malý Tunb –, které Írán obsadil v době, kdy se SAE v roce 1971 osamostatnily od Británie. Tyto ostrovy posilují strategickou pozici Íránu podél námořních tras v Perském zálivu.
SAE již dlouho uplatňují nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy, zatímco Írán tvrdí, že byly vždy součástí jeho území. Íránská kontrola nad těmito třemi ostrovy je považována za součást tajné dohody mezi Británií a íránským šáhem z roku 1970, na jejímž základě se šáh vzdal nároku na Bahrajn výměnou za tyto ostrovy.
Tento a další historické hraniční spory v regionu, včetně sporů mezi Spojenými arabskými emiráty, Saúdskou Arábií a Ománem, zůstávají jedněmi z nejcitlivějších témat v moderní historii Perského zálivu.
Konflikt tvrdě zasáhl i severní stát Perského zálivu, Kuvajt. Zdá se, že mnoho útoků na tamější cíle pocházelo od šíitských milicí se základnou v Iráku. Tyto útoky oživily traumatické vzpomínky na politické násilí spojené s Íránem v 80. letech a na iráckou invazi v roce 1990.
Státy, které nemohou obejít uzavřený Hormuzský průliv – jako Bahrajn, Kuvajt a Katar – utrpěly válkou největší ekonomické škody. Bahrajn je již nyní závislý na pomoci bohatších států Perského zálivu, aby vyrovnal svůj rozpočet. Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Omán mají naopak geografické možnosti Hormuzský průliv obejít.
Omán, který kontroluje jednu stranu průlivu, by z toho v dlouhodobém horizontu mohl těžit. Mohlo by to být buď díky nové dohodě s Íránem o vybírání mýtného od plavidel, nebo proto, že jeho přístavy v Arabském moři získají na významu – možná dokonce oživí část někdejší slávy Ománu, kdy byl významnou regionální mocností. To není něco, co by sousední Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie rády viděly.
Bezohledný útok USA a Izraele na Írán tak otevřel staré rozepře a mohl by zasít nové mezi státy v Perském zálivu. Podkopává také těch několik málo zbývajících cest regionální spolupráce. To činí tento roztříštěný region ještě nebezpečnějším místem.
