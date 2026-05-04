Letní prázdniny visí ve vzduchu, zatímco se Evropa připravuje na nedostatek leteckého paliva
4. 5. 2026
Je bezpečnější letos v létě nelétat? Jak blokáda v Hormuzském průlivu nadále narušuje globální ropné trhy, rostou obavy, že Evropě řádově týdny před vrcholem letních cestovních měsíců dojde letecké palivo.
Čas začal běžet v polovině dubna, kdy šéf Mezinárodní energetické agentury varoval, že Evropě zbývá "možná šest týdnů leteckého paliva".
Transavia se stala nejnovější leteckou společností – po Ryanairu a Volotee – která oznámila, že v květnu a červnu zruší některé evropské lety, s odkazem na přemrštěné náklady na palivo a obtíže s dovozem petroleje ze zemí Perského zálivu.
Vzhledem k tomu, že mírová jednání mezi USA a Íránem stagnují a doprava přes Hormuzský průliv zůstává zmrazená, jak pravděpodobné je, že evropské lety budou toto léto hromadně uzemněny? A co mohou cestovatelé dělat, pokud jim lety zruší?
Nedostatek vyvolaný absencí dovozu
Týdny nedostatek dovozu ropy a uhlovodíků ze zemí Perského zálivu kvůli blokádě Hormuzského průlivu podněcoval spekulace o blížícím se nedostatku petroleje, paliva získaného z rafinované surové ropy, které pohání většinu leteckých motorů.
"Francie vyrábí mnohem méně petroleje, než spotřebuje," říká Wouter Dewulf, profesor na Katedře dopravy a regionální ekonomie na Univerzitě v Antverpách a AMS. "Francouzské továrny vyprodukují každý rok asi 3 miliony tun, zatímco země spotřebuje 5 milionů. Ty dva miliony navíc pocházejí ze zahraničí, především z Blízkého východu."
Země Perského zálivu neexportují jen svou surovou ropu, ale také rafinované produkty, jako je Jet A-1, nejčastěji používaný letecký petrolej.
Blokáda v Hormuzském průlivu způsobila nedostatek obou druhů produktů.
Ve Francii data Ministerstva energetiky ukazují, že před válkou na Blízkém východě bylo ve Francii rafinováno 50 % leteckého paliva a 20 % na Blízkém východě, přičemž zbývajících 30 % bylo dopravováno z Evropy, USA a Asie.
Podobné situace jsou i v jiných evropských zemích. "Kontinent produkuje velmi málo ropy a v posledních letech snížil svou schopnost rafinovat ropu," řekl Thierry Bros, profesor na Sciences Po v Paříži a odborník na energetiku. "Stále více závisí na dovozu produktů které již byly rafinovány ze zahraničí, což jej činí obzvlášť zranitelným vůči mezinárodním krizím."
Francie: "žádné riziko" v nadcházejících týdnech
Přesto je "Francie v lepší pozici než někteří její sousedé," uvedl Bros, protože je méně závislá na dovozu z Blízkého východu.
Velká Británie například dováží 60 % svého petroleje ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kuvajtu.
Dvě hlavní letiště v Paříži – Orly a Charles de Gaulle – by se měla vyhnout dopadům nedostatku paliva, uvedl ve středu vysoký manažer společnosti Aéroports de Paris (ADP).
"Aéroports de Paris spoléhá na síť ropovodů přímo napojených na rafinerie a terminál v Le Havru," uvedla během konference hlavní strategická ředitelka skupiny Christelle de Robillard.
"Většina surové ropy, která tyto zařízení pohání, pochází ze Severní Ameriky. Takže ve srovnání s ostatními jsme v mnohem lepší pozici," dodala.
Pokud by nedostatek paliva skutečně vstoupil v platnost, pravděpodobně by to ovlivnilo menší letiště ve Francii, ale před tímto krokem má země stále dva měsíce strategických zásob, které musí zpracovat, uvedla vládní mluvčí Maud Bregeon v úterý.
Téhož dne ministr hospodářství Roland Lescure uvedl, že to činilo přibližně dva miliony barelů.
Kromě toho by komerční zásoby skladované na letištích pokryly přibližně 10 dní provozu a zásoby surové ropy by mohly být v případě potřeby přeměněny na letecké palivo.
"V tuto chvíli nehrozí nedostatek petroleje v nadcházejících týdnech," dodal Bregeon.
Prodloužená válka by mohla ovlivnit podzim
"Kombinace těchto faktorů by měla zachránit léto," řekl Dewulf. "Ale teprve se ukáže, jak dlouho bude současná situace trvat. Pokud se konflikt bude dál vléct, stejné otázky se mohou objevit na podzim kolem října nebo listopadu."
Francie a Evropa se připravují na potenciálně pokračující nedostatek. Francouzská vláda se 6. května setká s leteckými společnostmi, aby projednala rušné letní období.
EU 22. dubna představila vlastní soubor opatření k řešení krize, včetně zvýšeného monitorování dodávek petroleje a "maximalizace" produkce v rafineriích.
Evropa se připravuje na "kolektivní akci", která "může být nezbytná k zachování fungování jednotného trhu a zajištění kontinuity dodávek", uvedla Evropská komise.
Cestovatelé mohou očekávat zvýšení cen
Ačkoli existují plány na posílení zásob ve Francii a Evropě, cestovatelé mohou čelit dalším obtížím.
"Musíme rozlišovat mezi dostupností a cenou," řekl Bros. "To, že není nedostatek, neznamená, že ceny letů nevzrostou."
"Cena petroleje se kvůli válce na Blízkém východě více než zdvojnásobila a palivo tvoří až 40 % ceny letenky," dodal.
Největší dopad pravděpodobně pocítí nízkonákladoví dopravci, kteří upřednostňují nízké marže a maximalizaci počtu cestujících.
Proto byli provozovatelé jako Transavia již nuceni zvýšit ceny a zrušit některé méně ziskové lety.
"Nejde ani tak o nedostatek paliva, jako o otázku ziskovosti," řekl Bros. "S rostoucí cenou petroleje nemá společnost jako Transavia jinou možnost než zvýšit ceny letenek. Pokud se náklady stanou pro cestující příliš vysokými a oni nebudou ochotni platit, může se uzemnění letadel ukázat jako finančně nejvýhodnější volba."
"Letecké společnosti ruší lety z ekonomických důvodů," souhlasil Bregeon. "Jsou to lety, které nejsou ziskové kvůli rostoucím nákladům na palivo."
Co dělat, když je váš let zrušen
Co mohou cestovatelé dělat, pokud je jejich let zrušen? Bohužel toho moc není.
Podle práva EU mají letecké společnosti právo zrušit lety, pokud to cestujícím oznámí 14 dní předem.
V tomto případě musí poskytnout buď vrácení peněz, nebo možnost přeplánovat let bez dalších poplatků.
Nejsou povinni nabídnout odškodnění, pokud je zrušení způsobeno "mimořádnými okolnostmi", jako je současná situace způsobená válkou na Blízkém východě.
