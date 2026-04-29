EU chce oživit průmysl: Nová pravidla pro veřejné zakázky a zahraniční investice
29. 4. 2026
Evropská komise přímo uvádí, že podíl průmyslu na HDP EU klesl z 17,4 % v roce 2000 na 14,3 % v roce 2024.
EU stále více považuje průmysl nejen za sektor ekonomiky, ale také za základ bezpečnosti a strategické autonomie.
Nové požadavky na "vyrobeno v EU" pro veřejné zakázky a programy státní pomoci se podle Skaddenovy analýzy zaměřují především na energeticky náročná odvětví, automobilový sektor, technologie bez emisí, baterie, solární energii a kritické suroviny.
Zvláštní důraz je kladen na ocel, cement a hliník: alespoň 25 % oceli a 25 % hliníku používaného ve stavebnictví, infrastruktuře a dopravě musí pocházet z EU. U betonu a malty alespoň 5 %.
EU ve skutečnosti plánuje využít veřejné zakázky jako nástroj na podporu svého vlastního odvětví. Protože tvoří přibližně 15 % HDP bloku, chce Brusel nasměrovat významnou část poptávky na produkty vyráběné na evropském trhu. Viceprezident Evropské komise pro prosperitu a průmyslovou strategii, citovaný Skaddenem, uvedl, že "evropský průmysl se může spolehnout na ustanovení IAA ke zvýšení poptávky po pracovní síle a zajištění silných dodavatelských řetězců ve strategických sektorech".
Dalším důležitým blokem je vytvoření zón pro urychlení průmyslové výroby: každá členská země musí identifikovat alespoň jednu takovou zónu pro energeticky náročná odvětví, automobilový sektor a čisté technologie. Dokument také poskytuje jednotnou digitální platformu pro podávání všech povolení pro průmyslové projekty.
Samostatně Skadden vyzdvihuje nový mechanismus pro kontrolu zahraničních investic. Formálně se jedná o investory ze zemí, které kontrolují více než 40 % světové produkce ve strategických sektorech – bateriích, elektromobilech, solární energii a kritických surovinách. Ve skutečnosti, jak poznamenávají právníci, "jedinou jurisdikcí, která může realisticky překročit příslušné prahy, je Čína". Podle autorů analýzy to ukazuje širší trend: průmyslová politika EU se stává součástí ekonomické bezpečnosti.
Zákon dosud nebyl vyjednán Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Skadden poznamenává, že "několik členských států již podalo kritiku, což znamená, že se v konečném textu očekávají významné změny". Přijetí dokumentu před polovinou nebo koncem roku 2027 se nepředpokládá.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse