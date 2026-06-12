OSN konečně přiznala, jak vypadá boj Hamásu "za svobodu Palestinců"
12. 6. 2026
Zpráva zachycuje jen zlomek toho, co se skutečně stalo, částečně proto, že dokumentace těchto zločinů je mimořádně obtížná a také proto, že obyvatelé Gazy se obávají odvety, pokud cokoli nahlásí OSN nebo jiným vyšetřovatelům.
Zjištění ohledně Hamásu byla pohřbena pod dlouhou kapitolou o týrání Palestinců izraelskými osadníky na Západním břehu, ale i tak to představuje významný posun pro mezinárodní organizaci, která se dlouho snažila mluvit otevřeně o brutalitě Hamásu v Gaze.
Nejdůležitější je, že zpráva uznává, ale sotva se dotýká povrchu, jak rozsáhle Hamás zneužil lékařskou infrastrukturu Gazy jako zbraně, umístil bojovníky do nemocnic, používal pacienty jako štíty a proměnil civilní zařízení v operační centra.
OSN dokonce uvádí, že Lékaři bez hranic evakuovali postradatelný personál z Násirovy nemocnice, protože Hamás zasahoval do provozu nemocnice.
Když jsem tyto informace sdílel, včetně svědectví obyvatel Gazy, kteří dokumentovali fašistické chování Hamásu v nemocnicích, a fotografií bojovníků vycházejících z Násirovy nemocnice po příměří, online "pro-palestinský" sbor neměl co nabídnout kromě obvinění ze spolupráce se sionisty, obvinění ze zrady a osobních urážek, píše komentátor.
Tato zpráva OSN je obžalobou nejen Hamásu, násilné extremistické teroristické organizace odpovědné za obrovské utrpení, ale také každého aktivisty, novináře a akademika, který se rozhodl dívat jinam. Ukazuje to, že zločiny Hamásu byly tak hrubé, tak nepopiratelné, že ani pomalý, váhavý a často neúčinný orgán jako UNHRC už nemohl předstírat, že je nevidí. Hanba všem, kdo stále hájí Hamás nebo kdy věřili, že jeho násilí představuje "odpor" ve prospěch palestinského lidu.
Zpráva OSN v angličtině: ZDE
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