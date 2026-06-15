ThinKom vyvíjí samofinancovanou mobilní zbraň pro potlačení rojů dronů
15. 6. 2026
Alecto spojuje patentované řízené mechanické fázované pole VICTS od ThinKomu s vakuovou elektronikou, aby vytvořilo maximální hustoty výkonu popsané jako řádově vyšší než aktivně elektronicky skenovaná pole (AESA) na bázi nitridu galia. Tato kombinace eliminuje potřebu předchozích znalostí cílů, což je podle společnosti klíčové pro boj proti rychle se vyvíjejícím hrozbám dronů.
Systém je navržen pro operace s palbou v pohybu a lze jej integrovat na kompaktní platformy včetně vozidel pěchotního družstva a bezpilotních pozemních vozidel. ThinKom uvádí, že tento design výrazně snižuje velikost, hmotnost, výkon a náklady (SWaP-C) ve srovnání s konvenčními HPM systémy, což umožňuje instalace, které byly dříve nepraktické u menších vozidel.
Alecto nabízí pokrytí od horizontu k horizontu v nenápadném balíčku. Anténa VICTS poskytuje vysokou přesnost a nízké boční laloky, což podle ThinKomu umožňuje systému zaútočit na cíl bez vedlejších škod na okolním vybavení nebo personálu. Systém obsahuje uživatelské rozhraní založené na tabletu a je kompatibilní s klíčovými velitelskými a řídicími sítěmi. Splňuje americké vojenské normy elektromagnetické bezpečnosti HERO, HERP a HERF pro ochranu personálu, vybavení a paliva.
Zatímco C-UAS je hlavní misí, ThinKom popisuje Alecto jako zařízení s rozsáhlými schopnostmi v oblasti protielektronické techniky. Přístup HPM přináší hluboký zásobník a nízké náklady na výstřel, v kombinaci s rychlým naváděním paprsku a okamžitými efekty, což jej činí vhodným pro boj s roji dronů.
"Investicí vlastního kapitálu jsme dokázali výrazně urychlit vývojové cykly a ztělesnit agilitu požadovanou Ministerstvem války," řekl Dan Roman, viceprezident EW/HPM ve společnosti ThinKom.
Tento vývoj je v souladu s listopadovým memorandem z roku 2025 od Emila Michaela, náměstka ministra obrany pro výzkum a inženýrství, které označilo řízenou energii za klíčovou technologickou oblast vyžadující inovace na podporu Národní obranné strategie.
Alecto představuje první produkt ThinKomu na trhu HPM. Společnost uvádí, že plánuje pokračovat v investicích do HPM napříč různými platformami a aplikacemi, včetně základní obrany, námořní, vzdušné, vnitřní bezpečnosti a integrované protivzdušné a protiraketové obrany. Stávající zkušenosti ThinKomu s vysokou sériovostí v oblasti antén s fázovaných polí jsou uváděny jako faktor podporující rozsáhlé dodávky Alecto.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse