Channel 4 News: Izrael v úterý zabil v Libanonu nejméně čtyři osoby
16. 6. 2026
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Trump: "Řeknu vám něco: Izrael bojuje s Hizballáhem už příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. A nemusíte pokaždé, když někoho hledáte, zbořit celý bytový dům, protože v těch domech žije spousta lidí a ne všichni patří k Hizballáhu, to vám mohu říct. A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hizballáh. Protože upřímně řečeno, myslím si, že to zvládají lépe."
Moderátor, Channel 4 News, úterý 16. června 2026, 19 hodin: Při izraelských útocích bezpilotních letounů na jižní Libanon zahynuly nejméně čtyři osoby, zatímco se Washington chystá na konci týdne podepsat s Íránem dohodu o ukončení války. Írán trvá na tom, že Izrael se musí stáhnout z jižního Libanonu, zatímco Hizballáh tvrdí, že Írán slíbil, že nepodepíše konečnou jadernou dohodu s USA, dokud Izrael nestáhne všechny své jednotky. Hlásí se Harry Fawcett:
Reportér: Dohoda mezi USA a Íránem vyvolala na finančních trzích v zemích G7 úlevu, ale pravděpodobně nikde více než na cestě do jižního Libanonu, i když i zde se mísí spousta nejistoty.
Stařena: "Mé srdce touží, dokud nedorazím domů a neuvidím svůj dům. Doufám, že to bude trvalé, trvalé příměří, abychom nemuseli pořád jezdit sem a tam. Tedy, v to doufáme. Máme toho dost a jsme unavení."
Reportér: Zničená města na samém jihu Libanonu, území, na kterém nyní tolik závisí. Írán dnes trvá nejen na tom, aby boje mezi Izraelem a Hizballáhem ustaly, ale také na tom, aby se izraelské síly zcela stáhly.
Íránský mluvčí: "Jakýkoli vojenský útok sionistického režimu na Libanon od nynějška, stejně jako pokračující okupace libanonských území od nynějška, bude podle našeho názoru považován za porušení memoranda o porozumění."
Reportér: Poté, co bylo v dubnu dosaženo formálního příměří, izraelská armáda si nárokovala nárazníkovou zónu ohraničenou takzvanou přední obrannou linií, zasahující asi 5 až 10 kilometrů do libanonského území.
Provedla masivní demolice ve městech jako Nakura, Binj Bail a Taipei s cílem učinit je trvale neobyvatelnými. Aktuální zprávy naznačují, že izraelské obranné síly (IDF) okupují tyto oblasti uvnitř i mimo tuto zónu, včetně strategického vyvýšeného terénu kolem hradu Beaufort z doby křížových výprav.
Na včerejší tiskové konferenci se Benjamin Netanjahu pokusil čelit rostoucí domácí kritice, že Izrael i on sám byli oslabeni dohodou mezi USA a Íránem, a trval na tom, že izraelské jednotky zůstanou na místě tak dlouho, jak bude nutné, že je – cituji – „velmi, velmi pevný a velmi, velmi rozhodný“ a že izraelští američtí přátelé to respektují. Dnes však na summitu G7 po boku katarského vůdce se zdálo, že respekt není na prvním místě.
Trump: "Řeknu vám něco: Izrael bojuje s Hizballáhem už příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. A nemusíte pokaždé, když někoho hledáte, zbořit celý bytový dům, protože v těch domech žije spousta lidí a ne všichni patří k Hizballáhu, to vám mohu říct. A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hizballáh. Protože upřímně řečeno, myslím si, že to zvládají lépe."
Reportér: Pokud to přišlo jako blesk z čistého nebe, známější bylo tvrzení prezidenta, že lodě uvízlé v Perském zálivu se začínají hýbat. Hormuzský průliv by měl být do pátku plně otevřen. I jeho vlastní viceprezident říkal, že to bude mnohem pozvolnější, ale optimismus roste. Katar prohlásil, že do dvou měsíců od otevření průlivu obnoví 80 % své těžby plynu.
Katarský mluvčí: "To by zemím jako Katar umožnilo opět dodávat energii do světa a zmírnit dopad uzavření mezinárodních energetických trhů na stát Omazun."
Optimismus č. 2 v íránské státní televizi: Uvádí se, že americká blokáda byla zrušena a pět plavidel, včetně tří ropných tankerů, směřuje do íránských přístavů.
Reportér: Dnes odpoledne však byly hlášeny čtyři oběti izraelských útoků v Libanonu. Hizballáh trvá na tom, že má od Íránu záruky, že ten nepodepíše konečnou dohodu s USA o svém jaderném programu bez úplného stažení izraelských sil. Je to jen jedna z mnoha překážek, které by ještě mohly jednání zmařit nebo je prodloužit daleko za jejich předpokládanou 60denní dobu trvání.
Moderátor: No, před chvílí jsem hovořil s Johnem Boltonem, bývalým poradcem prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost. Jako častý zastánce změny režimu v Íránu se následně dostal do nemilosti prezidenta a nyní čelí obvinění z neoprávněného zadržování utajovaných dokumentů. Zeptal jsem se ho, zda by Bílý dům, kdyby byla dohoda s Íránem tak dobrá, ji sdílel se světem.
John Bolton: Ano. Myslím, že to naznačuje dvě věci. Za prvé, s podmínkami opravdu nejsou spokojeni. A za druhé, nejsem si jistý, zda lidé už vůbec vědí, jaké ty podmínky jsou. Jediné, co tato dohoda znamená, je, že se jedná o výchozí bod pro další kolo jednání. Jediné, co z toho podle mě vzejde, je určité uvolnění provozu v Hormuzském průlivu. Trump tvrdí, že průliv bude v pátek zcela otevřen. Dobře, uvidíme. Myslím si ale, že to odráží jedinou věc, která ho zajímá: dostat více ropy z Perského zálivu na mezinárodní trhy, snížit globální cenu a snížit cenu benzínu u čerpacích stanic ve Spojených státech. O to mu jde, ne o širší strategický kontext.
Moderátor: Takže nic o Blízkém východě a Íránu. Jde jen o volby do Kongresu, že?
John Bolton: No, o volby uprostřed volebního období,, o které tu jde, jak víte, a na to se Donald Trump soustřeďuje. Jedna věc je jasná: tato dohoda neřekne nic podstatného o íránském jaderném programu. To je klasické vyjednávání ze strany státu, který šíří jaderné zbraně, ať už jde o Írán nebo Severní Koreu. Nejdřív získat ekonomické výhody, o jaderný program se starat až mnohem později.
Moderátor: Ale je to klasické vyjednávání Donalda Trumpa, cituji: „Írán nikdy nezíská jadernou zbraň.“ Věříte mu?
John Bolton: Ne, samozřejmě že ne. Podívejte, v tomto dokumentu možná bude stát, že se Írán zavazuje nikdy neusilovat o jaderné zbraně. Možná to tam bude. Velmi rádi to řeknou. Jen to nemyslí vážně.
Moderátor: Mezitím, abych použil americký vojenský výraz, dochází zde k vedlejším škodám pro Trumpa, že? Vztahy s Benjaminem Netanjahuem se zhoršují.
John Bolton: Myslím, že dnešní vztahy bych neoznačil za dobré, a to kvůli zásadnímu sporu.
Moderátor: Podívejte, to je britské eufemistické vyjádření, že?
John Bolton: Hizballáh v Libanonu je špičková teroristická organizace, kterou Írán vytvořil v průběhu 40 let. A představuje existenční hrozbu pro Izrael, od které se Izraelci nikdy nevzdálí. Osobně si myslím, že škody, které Izrael způsobuje Hizballáhu, poškozují Írán a pomáhají zbytku světa. Takže v tomto ohledu chápu izraelský postoj. Trump ho zjevně nechápe.
Moderátor: Je to také trochu ošemetné, že ano, když vás americký lid zvolí do úřadu částečně na základě slibu, že nebudete v zahraničí rozpoutávat války, které Amerika nemůže vyhrát.
John Bolton: Jo, podívejte, k tomu mohu jen říct, že v prvním funkčním období jsem se snažil Trumpa přesvědčit, že změna režimu v Íránu je jediným způsobem, jak v dlouhodobém horizontu dosáhnout míru a stability na Blízkém východě. Nepodařilo se mi to. Byl jsem stejně překvapený jako kdokoli jiný, když se loni připojil k Izraeli při útoku na jaderný program nebo se zapojil do této vojenské akce. Myslím, že to jen ukazuje skutečnost, že Trump nemyslí strategicky. Myslí na to, co má zrovna v daném okamžiku před sebou, a, jak říkáte, nemyslí na vedlejší škody.
Moderátor: Nechci hanit vašeho zvoleného prezidenta, ale věříte vůbec něčemu, co říká?
John Bolton: Ne, ale lidé říkají, že Trump lže pořád. Nejde o to, že by lhal pořád. Vytváří si svůj vlastní svět. To dělá vždycky. A vy v něm můžete žít, nebo ne, jak uznáte za vhodné, ale on v něm žije. A spousta lidí věří tomu, co říká. A myslím, že to Spojeným státům způsobilo velkou škodu. Dřív lidé pečlivě naslouchali tomu, co americký prezident říká. A teď vědí, že ať už ráno uslyší cokoli, odpoledne už to může být pravý opak.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Foad Izadi, profesor politologie na Teheránské univerzitě. Děkuji, že jste přišel. Myslíte si, že se obě strany skutečně shodují na tom, co toto memorandum znamená? Nebo by se z něj mohlo stát memorandum nedorozumění?
Foad Izadi: No, nemyslím si, že je to příliš složité. Írán chce zajistit, aby země nebyla napadena. Opakuji, ze strany dvou jaderných režimů je obtížné řídit zemi s 90 miliony obyvatel, kteří jsou obecně mírumilovní. Před několika dny jsme měli tu čest vás přivítat v Teheránu. Myslím, že máte rád Íránce, protože oni mají rádi hosty. To je tedy jedna věc – chtějí mít jistotu, že nebudou napadeni. Druhou věcí, kterou chtějí zajistit, je zrušení všech těch nelegálních amerických sankcí a vrácení peněz, které patří íránskému lidu, zpět Íráncům. A chtějí žít tak, jak žijí ostatní lidé na světě. Nechtějí, aby se Trump, Bolton nebo Netanjahu pokoušeli zmocnit se íránské ropy. Ta není k dispozici. Je k dispozici k prodeji.
Moderátor: Co se týče ekonomického dopadu, myslím, že v Americe a v Evropě bude velký, protože ceny benzínu a plynu klesnou docela rychle. Írán by mohl získat zpět 12 miliard dolarů ze svých zmrazených aktiv. Ale v celkovém kontextu to není zas tak moc, že? Bude tedy Írán i nadále čelit ekonomickým potížím, dokud nebude po této dohodě uzavřena ta větší?
Foad Izadi: Ano, budou vyjednávat 60 dní a doufá se, že na konci těchto 60 dnů dojde ke zrušení sankcí. Právě teď se íránská ropa dostává na trh a Írán ji bude prodávat bez omezení. Před válkou byl průliv Hormuz otevřený, ale na íránskou ropu se vztahovaly sankce. Dnes je průliv Hormuz otevřený a na íránskou ropu se nevztahují žádné sankce. Írán je tedy o krok napřed.
Moderátor: A jak to pocítí obyvatelstvo?
Foad Izadi: Nedávno jste byl v Íránu. Máme tu inflaci.
Moderátor: Inflace přes 100 %, že? Je to teď opravdu velmi těžké období.
Foad Izadi: Přesně tak. A to je jeden z důvodů, proč se zdejší vláda snaží najít řešení, které zajistí zrušení těchto sankcí. Panuje tu kultura odporu. Lidé jsou na sankce zvyklí už 47 let. A když máte prezidenta jako Trumpa, který vyhrožuje, že vaši zemi ovládne, pak se ta úroveň odporu zvyšuje. Takže je tu tlak, ale je tu i odpor.
Moderátor: Mohla by se ta kultura odporu nyní vztahovat i na íránskou vládu a protestní hnutí, která jsme viděli na začátku roku? Mohla by se nyní znovu rozhořet. Teď je válka u konce a lidé se mohou soustředit na to, kdo vlastně řídí jejich zemi a zda je tam stále chtějí.
Foad Izadi: Víte, Trump a Netanjahu dokázali sjednotit Íránce více, než by kdy dokázal jakýkoli íránský politik. Myslím, že jste viděli některé z těch nočních protestů, kdy obyčejní občané vycházeli na náměstí a do ulic.
Moderátor: Bylo to ale docela organizované. Chci říct, nebyly snad všechny ty protesty takové? Nejsem si jistý, jak spontánní to vlastně bylo.
Foad Izadi: Na každém rohu se lidé scházejí na místním kruhovém objezdu, jsou tam místní lidé. A když lidé křičí proti Trumpovi a Netanjahuovi, nemusí být organizovaní, aby se jim nelíbilo, že je někdo bombarduje. A tito lidé zažili 40 dní bombardování. A říkají, že už tuhle zkušenost nechtějí znovu prožít. A postarají se o to, aby lidé jako Trump a Netanjahu nemohli udělat to, co v poslední době provedli Íránu.
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