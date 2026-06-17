Kam létají mladí orli
17. 6. 2026
Scény ze soboty na konci května v malém městě Neubulach v Černém lese nutí turisty zarazit se a zastavit. Na okraji vesnice za stodolou využívanou pro společný program ráno vyráží jakýsi průvod na čerstvě posečenou kopcovitou louku.
Před stromy stojí řada stolů, slavnostně pokrytých bílými prostěradly. Stín poskytuje pouze blízký okraj lesa, za ním vede cesta k dolu. Mladý pár vede průvod, ona v dlouhých bílých a šedých šatech, s věncem květin ve vlasech, on má šedou vestu, která ladí. A za nimi více než 150 lidí. Ženy a dívky také v tradičních krojích, stejně jako muži a chlapci v tradičních krojích. Na trávníku v horku zformují ceremoniální kruh, tančí a zpívají, hrají na kytary. Vypadá to jako staromódní podívaná.
Později se skupina vrací zpět do stodoly. Za budovami jsou černé jurty, které používají skauti. Dvůr je zaplněný auty, mnohými se střešními stany, plus minibusy, ve kterých můžete přespat. Na fasádě budovy je císařský orel a nápis: "Německá chráněná oblast".
Je to "Eheleite", pohanská svatba, kterou tato společnost slaví 30. května v Neubulachu, lázeňském městě s téměř 6 000 obyvateli, vzdáleném 50 kilometrů od Stuttgartu. Nevěsta Inga W., řemeslnice, pochází z nedaleké vesnice. Ženich Hartmut B., který vystupuje jako hudebník, vyrůstal poblíž Freisingu v Bavorsku. A oba pocházejí z příslušných rodin – z etnických rodin, které se nazývají klany.
Protože tato svatba je víc než jen hlučná oslava. Je to setkání scény, která se vnímá jako nacionalistická avantgarda. Která pěstuje pohanské rituály, aby předávala antimoderní svět z generace na generaci. Cílem je také posílit soudržnost této scény a také organizace, do které novomanželé patří: Mladého orla.
Spojení s AfD
Je to skupina, která děti v táborech cvičí k tvrdosti, která je učí obdivovat nacistické velikány jako vzory. Organizuje se po celé zemi a má vazby na AfD a identitární hnutí. Což je extrémně konspirativní. A to vyvolává otázku, zda není nástupcem pravicově extremistické Německé mládeže (HDJ), která byla zakázána v roce 2009 – a proto by měla být také zakázána.
A přesto bezpečnostní orgány skupinu dlouho neměly na svém radaru. Teprve před dobrým rokem, zdá se, Mladí orli byli skutečně cílem – prostřednictvím stížnosti proti vedoucímu státnímu zástupci z Braniborska, který údajně skupinu podporoval. Ale Jungadler pokračuje.
Eheleité v Neubulachu nabízí pohled do zákulisí extrémně izolované scény. A přichází několik rodin spojených s Mladým orlem. Podle výzkumu TAZ jsou jejich tváře vyobrazeny na interních fotografiích skupiny. Tyto fotografie ukazují mladé lidi na túrách v lesích, na loukách vedle jurt, jak pochodují s černou trojúhelníkovou vlajkou se symbolem slunce. Téměř vždy v modrých šatech a košilích, což byly znaky Mladých orlů.
Mladé páry a mladí lidé nyní cestují do Neubulachu z jiných obcí v Bádensku-Württembersku, z Bavorska, Dolního Saska, Saska, Meklenburska-Předního Pomořanska nebo Hesenska – a někteří také z Rakouska. Mnoho rodin se objevuje na nacionalistické pravicově extremistické scéně již desítky let, patřily ke skupinám, které byly později zakázány, jako jsou Vikingská mládež, HDJ, Artgemeinschaft – nebo stále aktivní "Sturmvogel/Deutscher Jugendbund", kterou Dolnosaský úřad pro ochranu ústavy klasifikuje jako pravicově extremistickou. Setkání v Neubulachu ukazuje, jak je scéna stále propojená – a uprostřed toho je Mladý orel.
Völkisch paralelní svět
Již v roce 2017 zmínila autorka TAZ Andrea Röpke ve své zprávě aktivity Mladých orlů v Meklenbursku. Nejnověji byl Die Zeit první, kdo podrobněji informoval o této skupině a ukázal její vazby na AfD. Přibližně 15 let Mladý orel organizuje stanové tábory po celém Německu, také cesty do Polského Slezska, bývalého "říšského území".
Podle interního dokumentu jsou "malá, ale odvážná mládežnická liga," jak uvádí interní noviny černými písmeny. Nové rodiny by měly být vybírány "vědomě". Varování: "Pozor – ne každý, kdo myslí 'národně' nebo pochází z 'völkisch kruhů', je zároveň tou správnou osobou pro naši Mládežnickou ligu." Nové posily by měly být "posuzovány podle jejich charakteru, rodiny a prostředí i věku". Rozhodnutí o jejich přijetí tedy činí "vedení společnosti".
Skupina je strukturována v "Horte", které nesou názvy jako "Barbarossa" pro odnož v Bavorsku, "Dragouns" na severu, "Wolfswald" v Sasku-Anhaltsku a Sasku nebo "Red Kite" v Braniborsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Centra péče po škole jsou "pilíři federace, stejně jako rodiny, rodiny lidí", jak se uvádí interně. A deklarovaným cílem skupiny je "formování osobnosti mladých lidí".
Jak to vypadá, lze také vidět z jungadlerovských spisů. Tam se další generace učí nacistické básníky, jako jsou Herbert Böhme nebo Georg Stammler. Citována je také Marie Adelheid Reuß zur Lippe, "hnědá princezna", jak jí bylo ve scéně říkáno, která bojovala za eugeniku a "rasovou hygienu" v nacistickém státě. Byly rozesílány pozvánky do "školy vedení", kde se "Hortenführer" učil "nezbytné teoretické a praktické základy". V "Hitlerjugend" existovaly také struktury pro vedení na školách.
Děti a mladé lidi skupina vede do nacionalistického paralelního světa, ze kterého se jim těžko daří odejít – a který buduje desítky let. Pouhých sedm let po zákazu Hitlerjugend byla v roce 1952 založena paramilitární Vikingská mládež. Během 42 let tato organizace podle vlastních údajů vyškolila až 15 000 mladých lidí. Až v roce 1994 byl zakázána.
O něco později převzala vedení Heimattreue Deutsche Jugend. I tam byly zřízeny stanové tábory a děti byly indoktrinovány völkisch způsobem, aby hájily "čistotu krve". Říká se, že HDJ měla nakonec kolem 400 členů. Když byla v roce 2009 zakázána, spolkové ministerstvo vnitra obvinilo skupinu ze šíření "rasistických a národně socialistických myšlenek" dokonce i mezi žáky základních škol.
Ale ani po tomto zákazu nezůstalo dlouho ticho. Protože teď se objevil Mladý orel. S tvářemi, které už byly známé z HDJ nebo Vikingské mládeže, ale také z jiných nacionalistických skupin, jako je "Freibund". Tentokrát je však skupina ještě konspirativnější a vyhýbá se jakékoliv PR činnosti – na rozdíl od HDJ, která stále zveřejňovala reklamní videa. "Důležité," varují se interně, na akce nebude žádná reklama, ani v novinách – mezi nimiž jsou významně uváděny pravicový Junge Freiheit a pravicově extremistický časopis Compact. Pozvánky na schůzky nejsou digitálně zasílány až do dneška.
Přesto se TAZ nyní podařilo vystopovat poslední setkání v Neubulachu. A manželé Inga W. a Hartmut B. a jejich rodiny představují politický svět, ve kterém se Mladý orel pohybuje. Nevěsta Inga W. pochází z rodiny s dlouhou etnickou minulostí. Její rodiče již byli členy Vikingské mládeže a později se pár objevil i v HDJ. Dvojče Ingy W. je vyfotografováno v uniformě na stránce kalendáře HDJ z roku 2006. Na pozdější fotografii je opět vidět jako zaměstnankyně krajně pravicového rakouského internetového kanálu AUF1.
A sama Inga W. je vyfotografována na několika fotografiích Mladých orlů. Sedí na akcích v tradičních kostýmech, směje se do kamery, drží kytaru. A Inga W. také naplňuje nárok mnoha etnických rodin, že musí své potomky vést k vrcholu. Jako řemeslnice získala během svého vzdělávání cenu a je také hudebně angažovaná.
Rozsáhlá rodina ženicha Hartmuta B. se také těší širokému uznání na scéně. Matka vyrůstala v Argentině. Příbuzní z Bad Aussee v Rakousku také cestují na svatbu, kde je strýc Hartmuta B. místním politikem FPÖ. Bratranec pracoval pro předního politika FPÖ Herberta Kickla a nyní je ženatý s aktivistkou Identitářského hnutí. Jejím dědečkem je zase pravicový terorista Manfred Roeder z Hesenska, který zemřel v roce 2014.
A jsou zde také fotografie Hartmuta B. z aktivit pro Mladé orly. Jedna ho ukazuje před pár lety, jak tančí a drží ruku svého bratrance na "setkání starších" skupiny. V roce 2021 se také objevil na protestech proti opatřením proti koronaviru v Rakousku. A v květnu 2024 se Hartmut B. také zúčastní "květnového tance" několika etnických skupin, včetně Jungadleru, v Cossenu v Sasku, který mohl TAZ také pozorovat.
V té době se lidé podobně smýšlející setkávali na velké louce soukromé farmy s výhledem na údolí Mulde. Mladoorlí mladíci soutěžili zvlášť podle pohlaví, dívky v ručně vyrobených světle modrých blůzách a jednotně tmavých sukních s batohy a černou trojúhelníkovou vlajkou, chlapci v hrubých tmavě modrých košilích, doprovázeni starším Hartmutem B. Dvanáct mladých mužů později postavilo těžkou sloupovou máji a pak šli s ženami v slavnostních šatech na ples.
O osm měsíců později, 24. ledna 2025, policie provedla razie v Berlíně a Braniborsku: proti staršímu státnímu zástupci Braniborského generálního prokurátora. Prohledali jeho kancelář a berlínský byt, na samém jihu města, v klidné vedlejší ulici. Jeho manželka se dříve s právníkem rozešla a nahlásila ho. Podezření, podle informací TAZ: pravicově extremistické indoktrinace jejich dětí, právně hodnocena jako špatné zacházení, a pokračování zakázané skupiny – HDJ, nyní s Mladým orlem.
Dodnes berlínská generální prokuratura muže vyšetřuje. Je velmi uzavřená ohledně případu a jen potvrzuje, že vyšetřování stále pokračuje. Sám vrchní státní zástupce také odmítá mluvit s TAZ u plotu na zahradě, okamžitě se otočí a uteče. Zdá se, že alespoň v mládí byl v této oblasti aktivní: jeho jméno spolu s adresou lze najít na seznamu členů Junggothie, krajně pravicové studentské bratrstva z Berlína.
Pokud jde o současná obvinění, vyšetřovatelé zkoumají i to, do jaké míry obvinění proti vrchnímu státnímu zástupci vznikla také z manželského sporu. Nicméně podezření, že vyšší státní zástupce, zrovna on, podporoval pravicovou extremistickou organizaci nebo o ní mohl mít jen znalosti, je velmi důležité. Naopak, jako právník v této pozici měl zahájit vyšetřování.
Sám hlavní státní zástupce má také rodinné vazby na völkisch scénu. Jeho švagrem je politik AfD Laurens Nothdurft ze Saska-Anhaltska, kde je starostou Roßlau a důvěrníkem hlavního kandidáta AfD ve zemských volbách, Ulricha Siegmunda. Nothdurft byl mezitím vůdcem HDJ, jeho manželka byla "Bundesmädelsführerin".
A fotografie Mladých orlů nyní ukazují také několik dětí Laurense Nothdurfta. Má celkem sedm dětí, z nichž nejstarší jsou již plnoletí. Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier přijal čestné sponzorství sedmého dítěte, což je tradiční gesto jeho úřadu na počest velkých rodin.
Otázka TAZ, proč se některé jeho děti nyní objevují ve völkisch Jungadler, byla právníkem Nothdurftem zodpovězena. Nothdurft není v kontaktu s Mladým orlem, dodal. Nevěděl o žádných nástupnických organizacích HDJ a nebyl si vědom obvinění vznesených proti Mladému orlovi ani odpovídajících materiálů. Distancoval se od národně socialistických myšlenek. A jeho děti se účastnily různých aktivit, ale nebyly politicky aktivní.
Ale Laurens Nothdurft není ojedinělý případ. Také Peter Felser, parlamentní manažer AfD v Bundestagu, u nějž fotografie Mladého orla ukazují několik jeho dětí. Die Zeit o tom informoval jako první. A biologická dcera člena představenstva AfD ze Šlesvicka-Holštýnska je také vidět na fotografiích Jungadleru – nyní byla také hostem Eheleite v Neubulachu. Nicméně vyrůstala v rodině, která byla kdysi vůdci vikingské mládeže. Felser a státní výkonný výbor AfD ze Šlesvicka-Holštýnska nechali dotazy TAZ bez odpovědi.
Jeden spolubojovník z Mladých orlů naopak v rozhovoru s TAZ odmítá, že by jeho skupina byla pravicově extremistická. Možná někteří rodiče mají relevantní minulost, ale mnoho jiných ne, tvrdí student, který nechce, aby bylo jeho jméno veřejně zmiňováno. Ani děti nemohou nic udělat ohledně svých rodičů. A: "Něco najdete všude, když se na to zaměříte." Mladí orli jsou spíše v tradici Bündische Jugend, skupina je apolitická, podporuje pouze "kritickou mysl", jinak jde jen o společné akce.
Mezi Mladými orly se však vyšetřování zdá vyvolávat diskuse. Nedávno se objevily náznaky, že části skupiny se mohly oddělit. Na Eheleite v Neubulachu je patrné, že někteří známí členové tam nejsou. Student o tom nechce nic říkat. A má "velkou důvěru" v ty, kteří jsou momentálně zodpovědní. Také se nebojí zákazu. "Tomu se můžu jen smát."
Ve skutečnosti aktivity Mladých orlů zůstávají dodnes nedotčené – navzdory nacistickým odkazům, navzdory indoktrinaci dětí v tomto paralelním světě. Když se zeptáte bezpečnostních orgánů na Mladého orla, předstírají, že nic netuší, nebo jsou uzavření. Některé úřady na ochranu ústavy tvrdí, že o této skupině nejsou žádné informace – nebo žádné "dostupné" informace.
Spolkový úřad pro ochranu ústavy a státní úřady v Sasku a Bádensku-Württembersku prohlašují, že skupina je "známá". Poslední kancelář dodává, že skupina na konci roku 2024 uspořádala "silvestrovský tábor" ve čtvrti Schwäbisch Hall – a jasně je klasifikována tak, že to odporuje tvrzením aktivisty Mladého orla: Mladí orli jsou popisováni jako náležející k "pravicové extremistické völkisch scéně".
Spolkové ministerstvo vnitra nechce komentovat
Spolkové ministerstvo vnitra pod vedením Alexandra Dobrindta (CSU) uvádí, že v případě Mladého orla "ze zásadních důvodů" nekomentují, zda a pokud ano, jaké znalosti o této skupině mají. Také není z principu žádný komentář k možným plánům na zákaz. Nejpozději od prohlídky u vrchního státního zástupce v Berlíně se však objevily náznaky přítomnosti Mladého orla tam. To, že tomu tak je, nedávno potvrdilo slyšení před Spolkovým správním soudem o zákazu dříve podobně organizované komunity – kde byl v soudní síni také zmíněn Mladý orel.
V Neubulachu se však skupina mohla krátce poté znovu setkat bez rušení. A ti, kteří tam cestují, se stále zdají být spiklenectí a pevně zakořenění v této scéně. Mezi nimi jsou Mladí orli ze středního Saska a okresu Míšeň – kteří byli jako děti vychováváni obzvlášť radikálně. Letos na jaře, a také v předchozích dvou letech, vzali dva otcové své děti na paramilitární pochod v Budapešti, celoevropské neonacistické setkání, na kterém jsou oslavovány SS a Wehrmacht. Fotografie ukazují otce v maskáčových a historických uniformách, děti na nich jsou částečně maskované, jeden chlapec má také uniformu. Syn politika z "Heimat", kdysi NPD, byl vychováván podobně radikálně: po léta se on a jeho otec účastnili násilných pochodů neonacistů v Drážďanech, které mají každoročně připomínat "spojenecký bombardovací holocaust" na konci 2. světové války.
Další hosté v Neubulachu pocházejí z Lüneburského vřesoviště, jsou to vůdci pravicově extremistického spolku "Sturmvogel - Deutscher Jugendbund". Bývalý hudebník pravicové rockové skupiny Noie Werte, která byla zařazena do zakázané sítě "Blood & Honour", se také objevuje, s určitým zpožděním.
Obraz však především formuje velký počet dětí a mladých lidí na místě, dívky v dlouhých šatech a s copánky, chlapci tentokrát v bílých košilích a hnědých kalhotách. Také se připojují k průvodu a ceremoniálnímu svatebnímu kruhu. Další generace völkischer Lebensbund.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse