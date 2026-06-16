EU: Do pěti let zdražte cigarety alespoň na 200 korun
16. 6. 2026
„Do pěti let by Češi měli platit za krabičku cigaret minimálně 200 korun. Takový je alespoň aktuální plán Evropské unie, který výrazně zvyšuje nejnižší možné sazby spotřební daně," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček, který je autorem studie ke spotřební dani představené na půdě Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.
Zkušenosti České republiky s prudkým zvyšováním sazeb spotřební daně na tabák nejsou vůbec dobré. Namísto vyšších příjmů pro státní rozpočet jsme od roku 2018 svědky stagnace daňového výběru pod úrovní 60 miliard korun. Při nastavování spotřební daně jsme nehleděli na situaci v okolních zemích, proto jsme přišli o nákupy Němců a Rakušanů a část Čechů začala jezdit pro cigarety do Polska. To však může unijní legislativa změnit.
Povinné zvýšení spotřební daně napříč Evropskou unií sníží rozdíly v cenách na českém a polském trhu. Při optimální implementaci evropských předpisů se navíc mohou vrátit i zákazníci z Německa a Rakouska, kteří k nám pravidelně jezdí tankovat pohonné hmoty. Ti až do roku 2019 skupovali třetinu všech cigaret prodaných v České republice, ale po prudkém zdražování českých cigaret pro ně nákupy u nás přestaly být výhodné.
Chceme-li výrazně zvýšit daňový výběr z nikotinových produktů, je nutné, abychom se drželi na absolutním minimu sazeb, které bude požadovat Evropská unie. K těmto minimům bychom se měli přibližovat postupnými a plynulými kroky. Z minulosti totiž víme, že stagnace sazeb spotřební daně a následné prudké navýšení vedou k distorzi na trhu, jejímž důsledkem je vzestup míry padělků a budování pašeráckých sítí. Oproti tomu mírné a plynulé navyšování sazeb nevede kuřáky k tomu, aby odcházeli z legálního na nelegální trh.
Z publikované studie ke spotřební dani na nikotinové produkty přitom vyplývá, že tímto způsobem můžeme do státního rozpočtu získat každoročně 20 miliard korun navíc. Správně upravit daně však nebude stačit. V posledních pěti letech se nám na poli nikotinových produktů nakupila řada problémů, v jejichž důsledku míra padělků vzrostla více než šestinásobně. Navíc kolem nelegálního trhu s tabákem vznikly zločinecké skupiny, které inkasují minimálně 3 miliardy korun ročně. Proti těm je třeba zasáhnout silovými složkami státu.
„Země, kde skokovým způsobem výrazně zvýšili spotřební daně, ukazují, kam až celá situace může zajít. Ve Francii nezvládají vybírat spotřební daň už z každé druhé vykouřené cigarety, přičemž každá pátá krabička je padělaná. Podobná je i situace v Irsku a v Belgii. Na těchto trzích vedly špatně nastavené spotřební daně k situaci, kdy minimálně třetinu trhu obsluhuje organizovaný zločin. Ten si přitom s kvalitou produktů či zdravotními regulacemi hlavu neláme a cigarety distribuuje i dětem," varuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
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