Vyjádření ke znásilňování na Arcibiskupství pražském od nového arcibiskupa
17. 6. 2026
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Stanislav Přibyl:
Po zveřejnění textu na serveru Seznam zprávy chci znovu zopakovat, že je mi velmi líto, že kdokoli prošel v církevním prostředí takovou bolestí. Naprosto jsem nečekal, že by něco takového mohlo být vůbec možné. Takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo.
Přestože jde o období, kdy jsem na Arcibiskupství pražském nebyl, chci především vyjádřit účast s utrpením poškozené a rozhořčení nad tím, že se něco tak strašného mohlo stát. Zdůrazňuji, že uplatňuji princip nulové tolerance vůči jakémukoli zneužívání, ať už fyzickému, psychickému nebo duchovnímu.
Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost.
Mons. Jan Balík od prvního dne, kdy jsem přišel na pražské arcibiskupství, není generálním vikářem, tedy ani statutárním zástupcem.
Na Arcibiskupství pražské jsem přišel v dubnu mimo jiné s cílem budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. Pokračuji v tom, co jsem nastavil už v Litoměřicích, že jsem otevřený a naslouchám každé oběti zneužívání a nabízím pomoc, která je v mé kompetenci. Vnímám potřeby oběti, ty jsou na prvním místě. Úzce spolupracuji s psychoterapeuty i s právníky. Chceme pokračovat v cestě, kterou jsme nastoupili, v cestě otevřenosti a spolupráce s odbornými organizacemi.
Před dvěma týdny jsem jako zástupce všech českých a moravských biskupů podepsal memorandum o spolupráci se spolkem Někdo Ti uvěří v oblasti prevence i v citlivém přístupu k obětem.
Pracujeme mimo jiné také na metodice tzv. předběžného šetření, které má být co nejšetrnější k obětem a tak kvalitní, aby nebylo nutné vyslýchat oběti znovu, pokud věc dospěje k církevnímu procesu.
Na Arcibiskupství pražském máme nastavené standardní mechanismy používané ve firmách nebo státní správě, včetně diskrétní linky pro oznamování protiprávního jednání, kterým se pak zabývají externí právníci mimo struktury arcibiskupství. Nastavené mechanismy ochrany budeme vyhodnocovat, a pokud se ukážou jako nefunkční, budeme je upravovat.
Informace k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání na Arcibiskupství pražském najdete zde: https://apha.cz/ochrana-oznamovatelu/
Pomoc obětem zneužívání nabízí spolek Někdo Ti uvěří (napiste@nekdotiuveri.cz) a také další pomáhající organizace: https://www.nekdotiuveri.cz/informace/pomahajici-organizace
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